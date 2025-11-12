ZOOMLION prezentuje inteligentne hybrydowe rozwiązania rolnicze na targach AGRITECHNICA 2025

HANOWER, Niemcy, 12 listopada 2025 r./PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) zaliczył mocny debiut na targach AGRITECHNICA 2025, prezentując dziewięć produktów, w tym maszyny bazowe i narzędzia rolnicze. Stoisko prezentowało najnowsze osiągnięcia firmy w dziedzinie technologii hybrydowej i inteligentnego rolnictwa, odzwierciedlając jej nieustanne zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój w globalnym rolnictwie.

W Hali 5 ZOOMLION zaprezentował cztery maszyny oparte o nowe źródła energii: hybrydowe ciągniki DV3504, DQ2604 i DL1604 oraz hybrydowy kombajn H7-600E o mocy 480 koni mechanicznych. Zaprojektowane z myślą o inteligentnym i zrównoważonym rolnictwie wielkoskalowym, hybrydowe ciągniki łączą w sobie wysoką moc, oszczędność paliwa oraz poprawiony komfort operatora, oferując zakres mocy od 160 do 350 KM.

Flagowy ciągnik hybrydowy DV3504 wyposażony jest w autorski rozproszony elektryczny system napędowy MIDD, zapewniający 119 kN siły uciągu oraz wydajność hydrauliczną 227 l/min. Spełnia on wymagania dużych gospodarstw pod względem wysokiej mocy, jednocześnie podnosząc komfort operatora dzięki dźwiękoszczelnej kabinie i fotelowi z zawieszeniem pneumatycznym.

Demonstrację ciągnika DV3504 transmitowano na żywo z Chin, pokazując autonomiczne operacje spulchniania gleby. Dzięki systemowi Zpilot Pro, prezentacja pokazała możliwości Zoomlion w zakresie optymalizacji całego procesu rolniczego - od orki i siewu po zarządzanie uprawami i zbiór.

Demonstracja obejmowała pięć prezentowanych jednocześnie ujęć: nagranie z drona, kamery przednie i tylne ciągnika, widok wnętrza kabiny oraz platformę zarządzania w chmurze. Uczestnicy mogli obserwować, jak ciągnik samodzielnie generuje optymalne ścieżki, wykonuje różne manewry skrętne, w tym manewry X-turn, oraz utrzymuje precyzję na poziomie centymetrów dzięki połączeniu wielu sensorów i precyzyjnemu systemowi pozycjonowania.

Szczególną uwagę odwiedzających przyciągnął hybrydowy kombajn H7-600E, który cechuje się imponującą wydajnością, oferując: o 20% wyższą efektywność, ponad 30% redukcję obciążenia operatora, 70% mniej komponentów przekładni, ponad 50% większą niezawodność i o 30% niższe zużycie energii. Jako pierwszy na świecie inteligentny hybrydowy kombajn o dużej pojemności, łączy silnik o mocy 480 KM z akumulatorem 11,55 kWh, osiągając moc szczytową ponad 600 KM.

Niemiecka spółka zależna Zoomlion, RABE, przedstawiła również trzy nowe wysokiej klasy narzędzia: inteligentny pług SUPER ALBATROS, maszynę do uprawy PHOENIX T 600 oraz bronę talerzową PANDION M 500, oferując kompleksowe rozwiązania rolnicze dopasowane do różnych warunków glebowych.

Liu Yuxin, dyrektor generalny Zoomlion Agricultural Machinery, podkreślił, że wystawa stanowi ważny krok w realizacji strategii firmy „High-End, International, New Energy" (wysoka klasa, międzynarodowy zasięg, nowe źródła energii). Dr Fu Ling, wiceprezes i główny inżynier Zoomlion, zwrócił uwagę na duże znaczenie wykorzystania doświadczenia w zakresie inżynierii maszyn do rozwijania sprzętu rolniczego w kierunku hybrydyzacji i inteligencji, aby przyczynić się do powstania bardziej zrównoważonego rolnictwa na całym świecie.

