ZOOMLION představuje na veletrhu AGRITECHNICA 2025 inteligentní hybridní zemědělská řešení
News provided byZoomlion
Nov 12, 2025, 12:00 ET
HANNOVER, Německo, 12. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) se výrazně představila na veletrhu AGRITECHNICA 2025, kde vystavila devět exponátů, včetně základních zemědělských strojů a příslušenství. Její expozice zdůraznila nejnovější úspěchy firmy v oblasti hybridních a inteligentních zemědělských technologií a potvrdila její trvalý závazek k inovacím a udržitelnosti v globálním zemědělství.
ZOOMLION představila v hale č. 5 čtyři stroje na nové formy pohonu: hybridní traktory DV3504, DQ2604 a DL1604 a také hybridní kombajn H7-600E s výkonem 480 koní. Tyto stroje, navržené pro velkoplošné, inteligentní a udržitelné hospodaření, nabízejí silný výkon, úspornější provoz a vyšší komfort obsluhy v rozsahu 160 až 350 koní.
Vlajkový hybridní traktor DV3504 je vybaven vlastním distribuovaným inteligentním elektrickým pohonem MIDD společnosti Zoomlion. Nabízí tažnou sílu 119 kN a hydraulický výkon 227 l/min. Splňuje požadavky velkoplošného zemědělství na vysoký výkon a zároveň zvyšuje komfort obsluhy díky odhlučněné kabině a sedadlu se vzduchovým odpružením.
Z Číny bylo živě přenášeno předvedení hybridního traktoru Zoomlion DV3504, při němž stroj prováděl autonomní vláčení. Prezentace, poháněná systémem Zpilot Pro, zdůraznila schopnost společnosti Zoomlion optimalizovat celý zemědělský proces, od obdělávání půdy a setí až po péči o plodiny a sklizeň.
Ukázka nabídla pět různých pohledů současně: letecký záběr z dronu, záběry z přední a zadní kamery traktoru, zobrazení na displeji v kabině a zobrazení na cloudové řídicí platformě. Návštěvníci mohli sledovat, jak traktor autonomně vytváří optimální jízdní trasy, provádí různé manévry včetně otoček do X a díky kombinaci více senzorů a vysoce přesnému pozičnímu systému udržuje přesnost na úrovni centimetrů.
Hybridní kombajn H7-600E zaujal návštěvníky svými působivými provozními výsledky: o 20 % vyšší účinností, více než 30% snížením zátěže obsluhy, o 70 % méně převodových součástí, více než o 50 % vyšší spolehlivostí a o 30 % nižší spotřebou energie. Jako první velkokapacitní inteligentní hybridní kombajn na světě kombinuje motor o výkonu 480 koní s baterií o kapacitě 11,55 kWh a dosahuje špičkového výkonu přes 600 koní.
Německá dceřiná společnost Zoomlionu, RABE, představila také tři nové špičkové nástroje: inteligentní pluh SUPER ALBATROS, kultivátor PHOENIX T 600 a diskovou bránu PANDION M 500, které nabízejí komplexní zemědělská řešení pro různé půdní podmínky.
Liu Yuxin, generální manažer divize zemědělských strojů společnosti Zoomlion Agricultural Machinery, uvedl, že výstava představuje významný krok v rámci firemní strategie „High-End, International, New Energy" („špičková, mezinárodní, nová energie"). Dr. Fu Ling, viceprezident a hlavní inženýr společnosti, zdůraznil, že využití odborných znalostí z oblasti strojírenského inženýrství je klíčové pro rozvoj zemědělské techniky směrem k hybridním a inteligentním řešením, která přispívají k udržitelnějšímu zemědělství na celosvětové úrovni.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2819687/WechatIMG2355.jpg
