ZOOMLION präsentiert intelligente hybride Landwirtschaftslösungen auf der AGRITECHNICA 2025

HANNOVER, Deutschland, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) feierte ein erfolgreiches Debüt auf der AGRITECHNICA 2025 und präsentierte neun Exponate, darunter Trägermaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Die Ausstellung zeigte die neuesten Errungenschaften des Unternehmens im Bereich der hybriden und intelligenten Landwirtschaftstechnologie und spiegelte das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation und Nachhaltigkeit in der globalen Landwirtschaft wider.

ZOOMLION präsentierte in Halle 5 vier mit neuer Energie betriebene Maschinen: die Hybridtraktoren DV3504, DQ2604 und DL1604 sowie den 480 PS starken Hybrid-Erntemaschine H7-600E. Die Hybridtraktoren wurden für den großflächigen, intelligenten und nachhaltigen Ackerbau entwickelt und bieten eine starke Leistung, Kraftstoffeffizienz und verbesserten Bedienkomfort in einem Leistungsbereich von 160 bis 350 PS.

Der Flaggschiff-Hybridtraktor DV3504 ist mit dem von Zoomlion entwickelten verteilten intelligenten elektrischen Antriebssystem MIDD ausgestattet, das eine Zugkraft von 119 kN und eine Hydraulikleistung von 227 L/min bietet. Er erfüllt die hohen Leistungsanforderungen der großflächigen Landwirtschaft und bietet gleichzeitig mehr Komfort durch eine schallisolierte Kabine und einen luftgefederten Sitz.

Eine Live-Demonstration des Hybridtraktors Zoomlion DV3504 wurde aus China übertragen und zeigte dessen autonome Eggenarbeiten. Das Zpilot Pro-System, das auf der Messe vorgestellt wurde, unterstreicht die Fähigkeit von Zoomlion, den gesamten landwirtschaftlichen Prozess zu optimieren, von der Bodenbearbeitung und Aussaat bis hin zur Pflanzenpflege und Ernte.

Die Demonstration umfasste fünf gleichzeitige Standpunkte: Luftaufnahmen von einer Drohne, Front- und Rückfahrkameras des Traktors, ein Display im Fahrerhaus und die cloudbasierte Verwaltungsplattform. Die Teilnehmer konnten beobachten, wie der Traktor autonom optimale Wege generierte, verschiedene Wendemanöver einschließlich X-Wendungen ausführte und dank seiner Multisensorfusion und seinem hochpräzisen Positionierungssystem eine Genauigkeit im Zentimeterbereich aufrechterhielt.

Die Erntemaschine H7-600E erregte mit ihren beeindruckenden Leistungsdaten große Aufmerksamkeit: 20 % höhere Effizienz, über 30 % geringere Arbeitsbelastung für den Bediener, 70 % weniger Getriebekomponenten, über 50 % höhere Zuverlässigkeit und 30 % geringerer Energieverbrauch. Als weltweit erster hybrider intelligenter Mähdrescher mit hoher Kapazität kombiniert die Erntemaschine einen 480-PS-Motor mit einer 11,55-kWh-Batterie und erreicht eine Spitzenleistung von mehr als 600 PS.

Die deutsche Tochtergesellschaft von Zoomlion, RABE, hat ebenfalls drei neue hochwertige Anbaugeräte vorgestellt: den intelligenten Pflug SUPER ALBATROS, die Bodenbearbeitungsmaschine PHOENIX T 600 und die Scheibenegge PANDION M 500, die umfassende, auf unterschiedliche Bodenbedingungen zugeschnittene Lösungen für die Landwirtschaft bieten.

Liu Yuxin, Geschäftsleiter von Zoomlion Agricultural Machinery, erklärte, dass die Ausstellung einen bedeutenden Schritt in der Strategie „High-End, International, New Energy" des Unternehmens darstellt. Dr. Fu Ling, Vizepräsident und Chefingenieur von Zoomlion, betonte, wie wichtig es sei, das Know-how im Bereich Baumaschinen zu nutzen, um landwirtschaftliche Geräte in Richtung Hybridisierung und Intelligenz weiterzuentwickeln und so zu einer nachhaltigeren globalen Landwirtschaft beizutragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2819687/WechatIMG2355.jpg