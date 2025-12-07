شركة Chery تتعاون مع الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب لعام 2025، وتتصدر المشهد الرياضي العالمي بالشغف والطموح

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 ديسمبر 2025 ‏ /PRNewswire/‏ -- في 4 ديسمبر، عقدت شركة Chery حفل توقيع مع اللجنة المنظِمة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب لعام 2025 (AYPG) في دبي. حضر الحدث عدد من كبار الشخصيات، من بينهم: السيد Zhu Shaodong، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Chery International؛ والسيد ماجد راشد، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية؛ والسيد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي؛ والسيد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم (DCD) ورئيس اللجنة المنظِمة المحلية للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب؛ والسيد طارق السويعي، الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية. ومعًا، أعلنوا عن الدور الرسمي لشركة Chery كشريك حصري للتنقل للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب. تحت شعار "مع Chery، وُلدنا لنرتقي!"، فإن هذا التعاون لا يُجسّد تعميق الشراكة بين الجانبين فحسب، بل يمثل أيضًا اعترافًا قويًا بقوة علامة Chery وقيمها.

Partnership Formally Sealed: Chery and AYPG Announce Collaboration

تدعم الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب لعام 2025، مُسترشِدةً بالشعار "وُلدنا لنرتقي"، روح الصمود والتحدي لدى الرياضيين الشباب — وهي فلسفة تنسجم بعمق مع شعار Chery: "كوخ القش الصغير" المتمثل في "عدم الخوف من الصعاب وعدم الاستسلام". قال Zhu Shaodong: "منذ بداياتنا في عام 1997 حتى الآن، ونحن ضمن قائمة Fortune Global 500 ونعمل في أكثر من 120 دولة ومنطقة، هذا هو 'صعود' Chery. ونتطلع إلى تشجيع 'صعود' كل رياضي شاب في الميدان".

سبق لشركة Chery أن رسخت الثقة والرؤية المشتركة مع المنظمات البارالمبية الآسيوية من خلال مبادرات مثل دعم الألعاب البارالمبية للأطفال في كازاخستان والمساهمة في انعقاد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الآسيوية، مما مهّد الطريق لهذا التعاون. في الوقت نفسه، أسهم التزام Chery طويل الأمد بالبحث والتطوير الأساسي في تزويدها بخبرة تقنية راسخة وشبكة بحثية عالمية. وهذه القدرات لا تعزّز الابتكار في المنتجات فحسب، بل سيتم توجيهها أيضًا لدعم الفعاليات وحلول التدريب، مما يتيح للرياضيين منصة موثوقة لتحقيق التميز. في إطار البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) الخاص بالشركة، تواصل Chery ربط نمو أعمالها بالقيمة المجتمعية من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واليونيسف، لتلبية مسؤولياتها المؤسسية على الدوام.

شكّلت Chery حاليًا فريقًا مخصصًا لتنسيق الموارد العالمية دعمًا للاستعدادات الخاصة بالألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب. مع اقتراب موعد الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب لعام 2025، ستقف Chery إلى جانب كل رياضي بقوتها التكنولوجية وإحساسها بالمسؤولية، مَدفوعةً بالقناعة المشتركة: "مع Chery، وُلدنا لنرتقي!"

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2839305/20251205_153042.jpg