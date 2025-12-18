إطلاق الصدى من خلال العمل، والحفاظ على الطموح الأصلي عبر المثابرة - الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) من Chery لدعم الألعاب البارالمبية الآسيوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أضاءت الألعاب النارية سماء دبي ليلة 14 ديسمبر، مانحةً الموقع توهجًا ساحرًا مع ختام فعاليات الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب لعام 2025، وسط تصفيق حار وموجات من الحماس والفرح من الحضور. وبصفتها الشريك الرسمي والحصري للحركة والتنقل في الحدث، طبّقت Chery خبرتها التكنولوجية الشاملة لدعم الألعاب من البداية حتى الختام، مسهمةً في خلق العديد من اللحظات البارزة التي لا تُنسى. شملت هذه الفعاليات الإعلان الافتتاحي المشترك عبر الروبوت Mornine من AiMOGA ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية (APC)، السيد ماجد، وصولاً إلى حفلات توزيع الجوائز المبتكرة التي قادها الروبوت؛ والتبرعات قبل بدء المنافسات بمعدات الحماية من الشمس لجميع الرياضيين، إلى خدمات النقل والمرافقة المستمرة التي وفرها أسطول سيارات عائلة TIGGO طوال مدة الفعالية. كانت Chery ملتزمة بالكامل بتسهيل كل من مرحلة التحضير وتنفيذ الألعاب بنجاح. كما شدد Zhu Shaodong، النائب التنفيذي للرئيس في شركة Chery International، في كلمته خلال حفل الاختتام: "تستند Chery في جهودها إلى مبدأ "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، مساهمة بذلك في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. ويشكِّل دعم الفعاليات الرياضية كوسيلة لرد الجميل للمجتمع مصدر فخر وشرف كبيرين لشركة Chery".

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International, delivers a speech on the spot

في إطار التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، أسست Chery عدة "مصانع خضراء" عالمية المستوى، مسهمة بذلك في دفع التحول المستمر نحو التصنيع المستدام. تتعاون الشركة أيضًا مع منظمات دولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، للمشاركة في مبادرات بيئية مثل الحفاظ على أعشاب البحر البحرية. وفي الوقت نفسه، تحافظ Chery على التزام طويل الأمد برفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، إذ تعاونت مع منظمة اليونيسف لدعم التعليم لما يقرب من 40 مليون طفل حول العالم. علاوة على ذلك، انضمت Chery بشكلٍ فعّال إلى اللجنة البارالمبية الوطنية في كازاخستان واللجنة الآسيوية للبارالمبيين لتنفيذ برامج شاملة متعددة. خلال قمة مستخدمي علامة Chery التجارية في أكتوبر 2025، تصدرت Chery مرة أخرى المشهد بتأسيس التحالف العالمي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، حيث شاركت مبادرات التنمية المستدامة مع شبكة وكلائها العالمية، ووسعت ممارسات المسؤولية عبر كامل سلسلة القيمة.

مع اقتراب اختتام الألعاب، ستواصل Chery مسيرتها قدمًا — مع جعل التكنولوجيا قوة دافعة لها والمسؤولية حجر الزاوية في أعمالها — ساعيةً ليس فقط لتحقيق النجاح التجاري، بل لبناء مستقبل أكثر شمولية وشجاعة للمجتمع بأسره.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2847402/Zhu_Shaodong_Executive_Vice_President_Chery_International_delivers_a_speech.jpg