إدراج شركة SANY Heavy Industry في بورصة هونغ كونغ، مما يمثِّل محطة جديدة في التوسع العالمي مع الإدراج المزدوج "A+H"

هونغ كونغ، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- تم إدراج شركة SANY Heavy Industry (مؤشر البورصة: 6031.HK ) رسميًا في السوق الرئيسية لبورصة هونغ كونغ في 28 أكتوبر، مما يُمثل محطة تاريخية جديدة في المسيرة العالمية للشركة. وبعد إدراجها الأول في بورصة شنغهاي عام 2003 (مؤشر البورصة: 600031.SH )، أصبحت SANY اليوم شركة مُدرجة إدراجًا مزدوجًا بنظام " A+H "، مما يرسخ أساسًا قويًا لمرحلة النمو الدولي المقبلة.

SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization

قامت SANY بطرح عالمي لحوالي 632 مليون سهم من الفئة H بما في ذلك خيار التوزيع الإجمالي بنسبة 15%، وذلك بسعر إصدار بلغ 21.30 دولار هونغ كونغي للسهم. استقطب الطرح العام الأوّلي ( IPO ) 21 مستثمرًا رئيسيًا اشتروا أسهمًا مجموعها 759 مليون دولار أمريكي، من بينها Temasek و BlackRock و Hillhouse و UBS Asset Management و LMR و Oaktree Capital وغيرها، مما يعكس قوة ثقة أسواق المال.

أقيمت مراسم الإدراج صباحًا في مبنى بورصة هونغ كونغ، بحضور مسؤولين حكوميين وشركاء أعمال ومؤسسات مالية والإدارة العليا لشركة SANY . شارك السيد Xiang Wenbo ، الرئيس الدوري لمجلس إدارة مجموعة SANY ورئيس مجلس إدارة شركة SANY Heavy Industry ، إلى جانب السيد Yu Hongfu ، مدير مجموعة SANY ورئيس شركة SANY Heavy Industry ، في قرع جرس الافتتاح.

قال Xiang Wenbo : "يعكس هذا الإدراج ثقة كبيرة من أسواق المال في مسيرة التطوير عالي الجودة لشركة SANY ، ويُمثل فرصة تاريخية لتوسيع قنوات التمويل الدولية. بالاستفادة من مكانة هونغ كونغ باعتبارها ' حلقة وصل فائقة ' لرؤوس الأموال العالمية، ستواصل SANY خلق قيمة مستدامة والمساهمة في عالم أكثر خضرة، مدفوعة بإستراتيجياتها المتمثلة في: العولمة، والرقمنة، وإزالة الكربون".

قوة مُثبتة في العمليات العالمية

وِفقًا لتقرير Frost & Sullivan واستنادًا إلى الإيرادات التراكمية لمعدات البناء الأساسية خلال الفترة 2020 – 2024، تحتل SANY المرتبة الثالثة عالميًا والأولى في الصين بين مصنّعي معدات البناء، ولديها إيراداتها من الخارج بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.2%، ما يجعلها واحدة من أكثر الشركات انتشارًا على مستوى العالم في الصناعة.

وبفضل إستراتيجية الرقمنة، تقود SANY Heavy Industry مسيرة التصنيع الرقمي والذكي، لتصبح الشركة الوحيدة في القطاع التي تمتلك مصنعين من فئة " Lighthouse " معتمدين من المنتدى الاقتصادي العالمي ( WEF ). كما تسرّع SANY تحوّلها نحو خفض انبعاثات الكربون. ففي عام 2024، طرحت الشركة أكثر من 40 منتجًا للطاقة الجديدة، محققةً إيرادات تزيد عن 567 مليون دولار أمريكي.

يُمثل إدراج شركة SANY Heavy Industry في بورصة هونغ كونغ بداية جديدة للشركة. بالبناء على إستراتيجياتها الأساسية، ستستفيد SANY من دور هونغ كونغ كمركز مالي دولي لتعميق الروابط مع أسواق رأس المال العالمية وفتح فصل جديد من العولمة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2807197/22629947.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

للتواصُل: Jiawei Zhao ، البريد الإلكتروني: [email protected]