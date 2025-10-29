- SANY Heavy Industry cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong, marcando un nuevo hito en su expansión global con la doble cotización "A+H".

HONG KONG, 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (código bursátil: 6031.HK) cotizó oficialmente en la Bolsa de Hong Kong el 28 de octubre, marcando otro hito histórico en la trayectoria global de la compañía. Tras su debut en la Bolsa de Shanghái en 2003 (código bursátil: 600031.SH), SANY ha logrado una doble cotización "A+H", sentando las bases para su futuro crecimiento internacional.

SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization

SANY emitió aproximadamente 632 millones de acciones H a nivel mundial, incluyendo una opción de sobreasignación del 15%, a un precio de emisión de 21,30 dólares de Hong Kong por acción. La IPO atrajo a 21 inversores clave que suscribieron un total de 759 millones de dólares estadounidenses, entre ellos Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital, entre otros, lo que demuestra la sólida confianza del mercado de capitales.

La ceremonia de cotización se celebró en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) por la mañana, con la asistencia de funcionarios gubernamentales, socios comerciales, instituciones financieras y la alta dirección de SANY. Xiang Wenbo, presidente rotatorio del Grupo SANY y presidente de SANY Heavy Industry, junto con Yu Hongfu, director del Grupo SANY y presidente de SANY Heavy Industry, dieron el pistoletazo de salida.

"Esto refleja la firme confianza del mercado de capitales en el desarrollo de alta calidad de SANY y representa una oportunidad histórica para expandir nuestros canales de financiamiento internacional. Aprovechando la posición de Hong Kong como un "superconector" para el capital global, SANY continuará creando valor sostenible y contribuyendo a un mundo más verde bajo sus estrategias de Globalización, Digitalización y Descarbonización", afirmó Xiang Wenbo.

Solidez demostrada en operaciones globales

Según Frost & Sullivan, basándose en los ingresos acumulados de maquinaria de construcción básica entre 2020 y 2024, SANY se sitúa como el tercer mayor fabricante de maquinaria de construcción del mundo y el mayor de China, con un crecimiento de los ingresos en el extranjero del 15,2 %, lo que la convierte en una de las empresas más internacionalizadas del sector.

Impulsada por su estrategia de digitalización, SANY Heavy Industry es pionera en la fabricación digital e inteligente, convirtiéndose en la única empresa del sector con dos fábricas Lighthouse certificadas por el Foro Económico Mundial (FEM). SANY también está acelerando su transformación hacia una economía baja en carbono. En 2024, la empresa lanzó más de 40 nuevos productos energéticos, generando más de 567 millones de dólares en ingresos.

La cotización de SANY Heavy Industry en la Bolsa de Valores de Hong Kong marca un nuevo comienzo para la empresa. Basándose en sus estrategias principales, SANY aprovechará el papel de Hong Kong como centro financiero internacional para profundizar las conexiones con los mercados de capital globales y abrir un nuevo capítulo en la globalización.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807197/22629947.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg