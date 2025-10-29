SANY Heavy Industry wchodzi na giełdę w Hongkongu, odnotowując nowy kamień milowy w globalnej ekspansji w postaci podwójnego notowania „A+H"

HONGKONG, 29 października 2025 r./PRNewswire/ -- Spółka SANY Heavy Industry (kod akcji: 6031.HK) oficjalnie weszła na główny rynek giełdy w Hongkongu 28 października, osiągając kolejny historyczny kamień milowy w swojej globalnej podróży. Po debiucie na giełdzie w Szanghaju w 2003 r. (kod akcji: 600031.SH), SANY weszła na giełdę w Hongkongu w ramach podwójnego notowania „A+H", kładąc podwaliny pod kolejny etap międzynarodowego rozwoju.

SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization

SANY wyemitowała około 632 mln akcji H na całym świecie, w tym 15% opcji dodatkowego przydziału, po cenie emisyjnej 21,30 HKD za akcję. Pierwsza oferta publiczna przyciągnęła 21 kluczowych inwestorów, którzy objęli akcje o łącznej wartości 759 mln USD, w tym Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital i inni, co świadczy o silnym zaufaniu rynku kapitałowego.

Ceremonia wejścia na giełdę odbyła się rano w HKEX z udziałem przedstawicieli rządu, partnerów biznesowych, instytucji finansowych i kierownictwa SANY. Xiang Wenbo, rotacyjny prezes SANY Group i prezes SANY Heavy Industry, wraz z Yu Hongfu, dyrektorem SANY Group i prezesem SANY Heavy Industry, uderzyli w gong otwierający.

„Odzwierciedla to silne zaufanie rynku kapitałowego do wysokiej jakości rozwoju SANY i stanowi historyczną okazję do rozszerzenia naszych międzynarodowych kanałów finansowania. Wykorzystując pozycję Hongkongu jako „superłącznika" dla globalnego kapitału, SANY będzie nadal tworzyć trwałą wartość i przyczyniać się do bardziej ekologicznego świata w ramach swoich strategii - globalizacji, cyfryzacji i dekarbonizacji" - powiedział Xiang Wenbo.

Sprawdzona siła w działaniach globalnych

Według Frost & Sullivan, na podstawie skumulowanych przychodów z podstawowej działalności w zakresie maszyn budowlanych w latach 2020-2024, SANY zajmuje trzecie miejsce na świecie i pierwsze w Chinach wśród producentów maszyn budowlanych, a przychody zagraniczne rosną w tempie 15,2% w skali roku, co czyni ją jednym z najbardziej umiędzynarodowionych graczy w branży.

Kierując się strategią cyfryzacji, SANY Heavy Industry jest pionierem w dziedzinie cyfrowej i inteligentnej produkcji, stając się jedyną firmą w branży posiadającą dwie fabryki z certyfikatem „Lighthouse Factory" przyznanym przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). SANY przyspiesza również transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. W 2024 roku firma wprowadziła na rynek ponad 40 nowych produktów energetycznych, generując ponad 567 milionów dolarów przychodów.

Wejście SANY Heavy Industry na giełdę w Hongkongu oznacza nowy początek dla spółki. Opierając się na swoich podstawowych strategiach, SSANY Heavy IndustryANY wykorzysta rolę Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego, aby pogłębić powiązania z globalnymi rynkami kapitałowymi i otworzyć nowy rozdział globalizacji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2807197/22629947.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg