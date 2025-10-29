SANY Heavy Industry vstupuje na hongkonskú burzu cenných papierov, vďaka duálnemu kótovaniu „A+H" dosahuje nový míľnik v globálnej expanzii
Oct 29, 2025, 14:07 ET
HONG KONG, 29. október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť SANY Heavy Industry (kód akcií: 6031.HK) je od 28. októbra oficiálne kótovaná na hlavnej burze Hongkongu, čo predstavuje ďalší historický míľnik na jej globálnej ceste. Po svojom debute na Šanghajskej burze cenných papierov v roku 2003 (kód akcií: 600031.SH) teraz spoločnosť SANY dosiahla dvojité kótovanie na burze „A+H", čím položila základy pre svoj ďalší medzinárodný rast.
Spoločnosť SANY vydala približne 632 miliónov akcií typu H po celom svete vrátane opcie na 15 % nadmerné priradenie, za emisnú cenu 21,30 HKD za akciu. Úvodná verejná ponuka prilákala 21 kľúčových investorov, ktorí upísali akcie v celkovej hodnote 759 miliónov USD, vrátane spoločností Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital a ďalších, čo dokazuje silnú dôveru kapitálového trhu.
Slávnostné uvedenie akcií na burzu sa konalo ráno na burze HKEX za účasti vládnych predstaviteľov, obchodných partnerov, finančných inštitúcií a vrcholového manažmentu spoločnosti SANY. Pán Xiang Wenbo, rotujúci predseda predstavenstva SANY Group a predseda predstavenstva spoločnosti SANY Heavy Industry, spolu s pánom Yu Hongfuom, riaditeľom SANY Group a prezidentom spoločnosti SANY Heavy Industry, udreli na otvárací gong.
„Odráža to silnú dôveru kapitálového trhu vo vysokokvalitný rozvoj SANY a predstavuje to historickú príležitosť na rozšírenie našich medzinárodných finančných kanálov. S využitím pozície Hongkongu ako „superkonektora" pre globálny kapitál, bude SANY naďalej vytvárať udržateľnú hodnotu a prispievať k zelenšiemu svetu v rámci svojich stratégií – globalizácia, digitalizácia a dekarbonizácia," povedal Xiang Wenbo.
Osvedčená sila v globálnych prevádzkach
Podľa konzultačnej spoločnosti Frost & Sullivan je SANY na základe kumulatívnych tržieb z predaja stavebných strojov za roky 2020 – 2024 tretím najväčším výrobcom stavebných strojov na svete a najväčším v Číne, pričom tržby zo zahraničia rastú zloženým ročným tempom 15,2 %, vďaka čomu je jedným z najmedzinárodnejších hráčov v tomto odvetví.
Vďaka svojej digitalizačnej stratégii je spoločnosť SANY Heavy Industry priekopníkom v digitálnej a inteligentnej výrobe a stala sa jedinou spoločnosťou v tomto sektore, ktorá má dve továrne typu Lighthouse Factory certifikované organizáciou WEF. Spoločnosť SANY zároveň zrýchľuje svoju nízkouhlíkovú transformáciu. V roku 2024 spoločnosť uviedla na trh viac ako 40 nových produktov poháňaných novou energiou, čím vygenerovala tržby vo výške viac ako 567 miliónov USD.
Kótovanie spoločnosti SANY Heavy Industry na hongkonskej burze cenných papierov znamená pre spoločnosť nový začiatok. V nadväznosti na svoje základné stratégie využije spoločnosť SANY pozíciu Hongkongu ako medzinárodného finančného centra na prehĺbenie kontaktov s globálnymi kapitálovými trhmi a otvorenie novej kapitoly globalizácie.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2807197/22629947.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg
