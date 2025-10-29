SANY Heavy Industry начинает котироваться на Гонконгской фондовой бирже, что знаменует новую веху в глобальной экспансии компании с двойной котировкой «A+H»

ГОНКОНГ, 29 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Heavy Industry (биржевой код: 6031.HK) официально зарегистрирована на основной площадке Гонконгской фондовой биржи 28 октября, что стало очередной исторической вехой в глобальном развитии компании. После своего выхода на Шанхайскую фондовую биржу в 2003 году (биржевой код: 600031.SH) компания SANY теперь достигла двойной котировки «A+H», заложив основу для своего следующего этапа международного роста.

SANY выпустила примерно 632 миллиона H-акций по всему миру, включая опцион дополнительного размещения 15 %, по цене выпуска 21,30 гонконгского доллара за акцию. Первичное публичное размещение (IPO) привлекло 21 якорного инвестора, которые подписались на акции общей стоимостью 759 млн долларов США, включая Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital и других, демонстрируя сильное доверие рынка капитала.

Церемония регистрации состоялась на бирже HKEX утром, в ней приняли участие государственные официальные лица, деловые партнеры, финансовые учреждения и старшее руководство компании SANY. Г-н Сян Вэньбо (Xiang Wenbo), поочередный председатель SANY Group и председатель SANY Heavy Industry, вместе с г-ном Юй Хунфу (Yu Hongfu), директором SANY Group и президентом SANY Heavy Industry, ударили в гонг открытия биржи.

«Это отражает твердую уверенность рынка капитала в качественном развитии компании SANY и знаменует историческую возможность для расширения наших международных каналов финансирования. Используя положение Гонконга в качестве «супермоста» для глобального капитала, компания SANY продолжит создавать устойчивую ценность и вносить вклад в более зеленый мир в рамках своих стратегий — глобализации, цифровизации и декарбонизации», — сказал Сян Вэньбо.

Подтвержденные возможности в глобальных операциях

По данным фирмы Frost & Sullivan, основанным на совокупном доходе от основной строительной техники за период с 2020 по 2024 год, компания SANY является третьим по величине в мире и крупнейшим в Китае производителем строительной техники, со среднегодовым темпом роста зарубежных доходов 15,2 %, что делает ее одним из самых глобальных игроков в отрасли.

Руководствуясь своей стратегией цифровизации, SANY Heavy Industry является новатором цифрового и интеллектуального производства, став единственной компанией в этом секторе, обладающей двумя заводами со статусом Lighthouse Factory, прошедшими сертификацию WEF. SANY также ускоряет собственную низкоуглеродную трансформацию. В 2024 году компания начала выпуск более чем 40 изделий на новых источниках энергии, которые принесли доход более 567 млн долларов США.

Выход компании SANY Heavy Industry на Гонконгскую фондовую биржу знаменует новое начало для компании. Опираясь на свои основные стратегии, компания SANY будет использовать роль Гонконга в качестве международного финансового центра для углубления связей с мировыми рынками капитала и открытия новой главы своей глобализации.

