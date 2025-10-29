SANY Heavy Industry wird an der Hong Kong Stock Exchange notiert und erreicht mit der doppelten Notierung „A+H" einen neuen Meilenstein in seiner globalen Expansion

HONGKONG, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (Aktiencode: 6031.HK) wurde am 28. Oktober offiziell am Main Board der Hong Kong Stock Exchange notiert, was einen weiteren historischen Meilenstein in der globalen Entwicklung des Unternehmens darstellt. Nach seinem Debüt an der Shanghai Stock Exchange im Jahr 2003 (Aktiencode: 600031.SH) hat SANY nun eine „A+H"-Doppellistung erreicht und damit die Grundlage für sein weiteres internationales Wachstum geschaffen.

SANY hat weltweit rund 632 Millionen H-Aktien ausgegeben, einschließlich einer 15%igen Mehrzuteilungsoption, zu einem Ausgabepreis von 21,30 HKD pro Aktie. Der Börsengang zog 21 Cornerstone-Investoren an, die insgesamt 759 Millionen USD zeichneten, darunter Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital und andere, was das starke Vertrauen des Kapitalmarktes verdeutlicht.

Die Börsenzulassungszeremonie fand am Vormittag an der HKEX statt, an der Regierungsvertreter, Geschäftspartner, Finanzinstitute und die Geschäftsleitung von SANY teilnahmen. Herr Xiang Wenbo, rotierender Vorstandsvorsitzender der SANY Group und Vorstandsvorsitzender von SANY Heavy Industry, sowie Herr Yu Hongfu, Direktor der SANY Group und Präsident von SANY Heavy Industry, läuteten gemeinsam den Startgong.

„Dies spiegelt das starke Vertrauen des Kapitalmarktes in die hochwertige Entwicklung von SANY wider und stellt eine historische Chance dar, unsere internationalen Finanzierungskanäle zu erweitern. Unter Nutzung der Position Hongkongs als „Super-Konnektor" für globales Kapital wird SANY weiterhin nachhaltige Werte schaffen und im Rahmen seiner Strategien — Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung — zu einer grüneren Welt beitragen", erklärte Xiang Wenbo.

Bewährte Stärke im globalen Geschäft

Laut Frost & Sullivan ist SANY, gemessen am kumulierten Umsatz mit Kernbaumaschinen von 2020 bis 2024, der drittgrößte Baumaschinenhersteller weltweit und der größte in China. Mit einem jährlichen Wachstum der Auslandsumsätze von 15,2 % ist SANY zudem eines der am stärksten internationalisierten Unternehmen der Branche.

Angetrieben von seiner Digitalisierungsstrategie leistet SANY Heavy Industry Pionierarbeit im Bereich der digitalen und intelligenten Fertigung und wurde so zum einzigen Unternehmen der Branche mit zwei vom WEF zertifizierten Lighthouse Factories. SANY treibt außerdem seine Umstellung auf kohlenstoffarme Technologien voran. Im Jahr 2024 brachte das Unternehmen über 40 neue Energieprodukte auf den Markt und erzielte damit einen Umsatz von mehr als 567 Millionen USD.

Die Notierung von SANY Heavy Industry an der Hong Kong Stock Exchange markiert einen Neuanfang für das Unternehmen. Aufbauend auf seinen Kernstrategien wird SANY die Rolle Hongkongs als internationaler Finanzplatz nutzen, um die Verbindungen zu den globalen Kapitalmärkten zu vertiefen und ein neues Kapitel der Globalisierung aufzuschlagen.

