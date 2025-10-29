SANY Heavy Industry cotiza en la Bolsa de Hong Kong, lo que marca aun nuevo hito en su expansión global con la doble cotización "A+H"

HONG KONG, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (código bursátil: 6031.HK) cotizó oficialmente en la Bolsa de Valores de Hong Kong el 28 de octubre, lo que marca otro hito histórico en la trayectoria global de la empresa. Tras su debut en la Bolsa de Valores de Shanghai en 2003 (código bursátil: 600031.SH), SANY ha conseguido ahora una doble cotización "A+H", con lo que sienta las bases para su próximo crecimiento internacional.

SANY Heavy Industry logra la doble cotización “A+H”, con lo que inicia un nuevo capítulo en la globalización (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

SANY emitió aproximadamente 632 millones de acciones H a nivel mundial, incluida una opción de sobreasignación del 15 %, a un precio de emisión de HKD 21.30 por acción. La oferta pública inicial atrajo a 21 inversores principales que se suscribieron con un total de USD759 millones, entre los que se encontraban Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital y otros, lo que demuestra la fuerte confianza del mercado de capitales.

La ceremonia de cotización se celebró en HKEX por la mañana y asistieron funcionarios gubernamentales, socios empresariales, instituciones financieras y la alta gerencia de SANY. Xiang Wenbo, presidente rotatorio de SANY Group y director de SANY Heavy Industry, junto con Yu Hongfu, director de SANY Group y presidente de SANY Heavy Industry, tocaron el gong inaugural.

"Este hecho refleja la fuerte confianza del mercado de capitales en el desarrollo de alta calidad de SANY y marca una oportunidad histórica para expandir nuestros canales de financiamiento internacionales. Al aprovechar la posición de Hong Kong como 'superconector' para el capital mundial, SANY seguirá creando valor sustentable y contribuyendo a un mundo más verde bajo sus estrategias: globalización, digitalización y descarbonización", afirmó Xiang Wenbo.

Demostración de fuerza en las operaciones globales

Según Frost & Sullivan, basándose en los ingresos acumulados de maquinaria de construcción básica de 2020 a 2024, SANY se ubica como el tercer fabricante de maquinaria de construcción más grande del mundo y el más grande de China, con ingresos en el extranjero que crecen a una tasa anual compuesta del 15,2 %, lo que lo convierte en uno de los actores más internacionalizados de la industria.

Impulsada por su estrategia de Digitalización, SANY Heavy Industry es pionera en la fabricación digital e inteligente, y se ha convertido en la única empresa del sector con dos fábricas pioneras certificadas por el Foro Económico Mundial. SANY también está acelerando su transformación hacia una economía baja en carbono. En 2024, la empresa lanzó más de 40 productos energéticos nuevos, con lo que ha generado más de USD567 millones en ingresos.

La cotización de SANY Heavy Industry en la Bolsa de Valores de Hong Kong marca un nuevo comienzo para la empresa. Basándose en sus estrategias principales, SANY aprovechará el papel de Hong Kong como centro financiero internacional para profundizar las conexiones con los mercados de capital mundiales y abrir un nuevo capítulo de globalización.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807272/22629947.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/5587324/SANY_LOGO_Logo.jpg

FUENTE SANY Heavy Industry