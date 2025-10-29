SANY Heavy Industry entre à la Bourse de Hong Kong et marque une nouvelle étape dans son expansion mondiale avec la double cotation « A+H »

HONG KONG, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (code boursier : 6031.HK) est officiellement coté au tableau principal de la Bourse de Hong Kong depuis le 28 octobre, marquant ainsi une nouvelle étape historique dans le parcours mondial de l'entreprise. Après ses débuts à la Bourse de Shanghai en 2003 (code boursier : 600031.SH), SANY a désormais obtenu une double cotation « A+H », jetant ainsi les bases de sa prochaine croissance internationale.

SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization

SANY a émis environ 632 millions d'actions H dans le monde entier, y compris une option de surallocation de 15%, à un prix d'émission de 21,30 HKD par action. L'introduction en bourse a attiré 21 investisseurs majeurs qui ont souscrit pour un total de 759 millions USD, dont Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital, ce qui témoigne de la grande confiance du marché des capitaux.

La cérémonie de cotation s'est déroulée à la HKEX dans la matinée, en présence de représentants des pouvoirs publics, de partenaires commerciaux, d'établissements financiers et de la direction générale de SANY. M. Xiang Wenbo, président tournant du groupe SANY et président de SANY Heavy Industry, ainsi que M. Yu Hongfu, directeur du groupe SANY et président de SANY Heavy Industry, ont frappé le gong d'ouverture.

« Cet événement reflète la grande confiance du marché des capitaux dans le développement de haute qualité de SANY et marque une occasion historique d'élargir nos canaux de financement internationaux. En s'appuyant sur le statut de Hong Kong en tant que « super connecteur » pour les capitaux mondiaux, SANY continuera à créer de la valeur durable et à contribuer à un monde plus vert dans le cadre de ses piliers stratégiques de mondialisation, numérisation et décarbonisation », a déclaré Xiang Wenbo.

Une force éprouvée dans les opérations mondiales

Selon Frost & Sullivan, sur la base des recettes cumulées des machines de construction entre 2020 et 2024, SANY se classe au troisième rang mondial et au premier rang chinois des fabricants de machines de construction, avec des recettes à l'étranger qui augmentent à un taux annuel composé de 15,2 %, ce qui en fait l'un des acteurs les plus internationalisés de l'industrie.

Poussé par sa stratégie de numérisation, SANY Heavy Industry est un pionnier de la fabrication numérique et intelligente, devenant la seule entreprise du secteur à posséder deux usines phares certifiées par le WEF. SANY accélère également sa transformation en faveur de la réduction des émissions de carbone. En 2024, l'entreprise a lancé plus de 40 nouveaux produits énergétiques, générant plus de 567 millions USD de revenus.

La cotation de SANY Heavy Industry à la Bourse de Hong Kong marque un nouveau départ pour l'entreprise. En s'appuyant sur ses piliers stratégiques, SANY tirera parti du rôle de Hong Kong en tant que centre financier international pour renforcer les liens avec les marchés de capitaux mondiaux et ouvrir un nouveau chapitre de la mondialisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807197/22629947.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg