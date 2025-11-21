اختتام فعاليات أسبوع المبدعين في ماكاو 2025، مبرزًا مكانة ماكاو كمركز إبداعي عالمي حيوي

ساهم 185 مجموعة من المبدعين الذين يتمتعون بمتابعة عالمية تصل إلى ملياري معجب في تعزيز صورة ماكاو كوجهة واعدة ومبتكرة.

CreatorWeek Macao 2025 Wrap Video

ماكاو، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- اختُتمت فعاليات "أسبوع المبدعين في ماكاو 2025"، الذي نظمه مكتب السياحة الحكومي في ماكاو (MGTO) وشركة Branded، في 28 أكتوبر بعد خمسة أيام من الأنشطة. جمع الحدث 185 مجموعة من مبدعي المحتوى العالميين في ماكاو، والذين بلغ إجمالي قاعدتهم الجماهيرية ما يقرب من ملياري شخص، مما أضفى طاقة جديدة واهتمامًا دوليًا على المدينة. انخرط المبدعون في تعاون متعدد الثقافات على مدار الأسبوع، واستكشفوا مزيج ماكاو الفريد بين التراث والحداثة، وشاركوا وجهات نظرهم الإبداعية، مما سلط الضوء أكثر على المدينة كوجهة سياحية شابة وعالمية ومبتكرة.

على مدى خمسة أيام، اجتمع مبدعو المحتوى العالميون من أجل التعاون متعدد الثقافات والتبادل الإبداعي الحيوي. ربط الحدث بين المبدعين من منطقة الصين الكبرى والعالم من خلال المؤتمرات والأكاديمية ولقاءات مباشرة مع الجمهور وورش عمل للعافية وعروض حية، مما أطلق شرارة شراكات جديدة وإنتاجات محتوى مشتركة. من خلال تسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني والنظام البيئي الإبداعي في ماكاو، أكد الحدث من جديد دوره كملتقى للثقافات ومركز إبداعي ولاعب رئيسي في اقتصاد المبدعين العالمي.

افتُتح "أسبوع المبدعين في ماكاو 2025" واختُتم بحفلات حيوية في فندق Wynn Palace Macau حضرها أكثر من 250 من المبدعين وقادة الصناعة والضيوف. شمل الحضور البارزون Maria Helena de Senna Fernandes، مديرة مكتب السياحة الحكومي في ماكاو، وBen Wong مدير العمليات في Google لمنطقة الصين الكبرى، وكبار المبدعين مثل Chikin Chow وSean Does Magic، مما عزز مكانة ماكاو الإبداعية عالميًا. جمعت مؤتمرات أسبوع المبدعين في Grand Lisboa Palace Macau أكثر من 600 مشارك لمناقشات حول دخول السوق والتوسع العالمي واتجاهات اقتصاد المبدعين، وشارك فيها مديرون تنفيذيون كبار من YouTube وMeta وGold House. مزجت أربع ورش عمل للعافية ضمن أسبوع المبدعين في MGM MACAU، بقيادة المبدعين النجوم Matt Tralli وJacky Cai، إلى جانب خبراء اللياقة البدنية Will Liu وRyan Narayan، بين الإبداع واليقظة الذهنية ونمط الحياة. استقطبت فعالية لقاءات الجمهور المباشرة ضمن أسبوع المبدعين في The Londoner Macao أكثر من 1700 حاضر و40 مبدعًا، محولةً التفاعل عبر الإنترنت إلى تواصل على أرض الواقع. شمل المشاركون المبدع Steven He، بالإضافة إلى العروض الشهيرة مثل Berywam وPSYCHIC FEVER وXODIAC، الذين يصلون مجتمعين إلى عشرات الملايين من المعجبين في جميع أنحاء العالم. جمعت ليلتان من العروض الحية ضمن أسبوع المبدعين في Galaxy Macau فنانين من كوريا الجنوبية واليابان والفلبين، احتفالًا بالتبادل الثقافي من خلال الموسيقى والأداء. في غضون ذلك، استقبلت أكاديمية أسبوع المبدعين على مدار يومين حوالي 120 مبدعًا ناشئًا للتدريب العملي على إنتاج المحتوى، والتفاعل مع الجمهور والتعاون مع العلامات التجارية. شمل الموجهون كبار المبدعين Jordan&Hudson Matter وMikey Bustos، إلى جانب قادة الصناعة مثل Bing Chen الرئيس التنفيذي لـ Gold House، وBenny Chu رئيس استراتيجية الصناعة في Meta لمنطقة الصين الكبرى، وApl.de.Ap عضو فرقة Black Eyed Peas، وغيرهم.

وأفاد المبدع من منطقة الصين الكبرى Lei's Adventure بأن مبادرة "الحزام والطريق" تؤكد على دور ماكاو كبوابة تاريخية للصين إلى العالم. وأعرب عن أمله في استكشاف موضوع "الانطلاق نحو العالمية" ليسرد كيف انطلق الصينيون عبر ماكاو إلى آفاق أوسع. من جانبه، قال Mikey Bustos، المبدع الفلبيني: "كمبدعين، آمل أن ندرك القوة التي نمتلكها الآن بين أيدينا، لنشر المشاعر الإيجابية والتعليم، ونشر أي شيء من خلال مواهبنا في العالم."

كجزء من جولة المجتمع المحلي الخاصة، تعاون 20 مبدعًا دوليًا مع 20 سفيرًا للفعالية من سكان ماكاو لاستكشاف الأحياء المحلية، واكتشاف المأكولات الأصيلة وإنشاء محتوى مشترك يحتفي بهوية المدينة التي تجمع بين الشرق والغرب. من خلال سردهم القصصي الإبداعي، تمكن الجمهور في جميع أنحاء العالم من تجربة سحر ماكاو وروح مجتمعها النابضة بالحياة.

وقال Cheng Wai Tong، القائم بأعمال مدير مكتب السياحة الحكومي في ماكاو: "يُعد مبدعو المحتوى من بين رواة القصص الأكثر تأثيرًا اليوم. فمن خلال عدستهم ولغتهم وإبداعهم، سينقلون قصص ماكاو متعددة الثقافات ومناظرها الحضرية الفريدة وآلياتها المبتكرة إلى مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، بأكثر الطرق صدقًا وتأثيرًا. لا يلهم هذا الحدث محتوى فاخرًا فحسب، بل يخلق أيضًا قيمة تجارية وفيرة، مما يدفع اقتصاد المبدعين في ماكاو نحو مستقبل مزدهر وتوسيع سوق سفر الشباب."

وقالت Maria Helena de Senna Fernandes مديرة مكتب السياحة الحكومي في ماكاو، في كلمتها بالمؤتمر: "مع السلوك المتغير باستمرار للمستهلكين والتواصل المعلوماتي حول العالم، برز اقتصاد المبدعين كصناعة جديدة مزدهرة تعج بقيمة تجارية وفيرة."

نبذة عن ماكاو

تستمر صورة مدينة ماكاو في التطور، مما يعكس مكانتها الجديدة كوجهة شابة وعالمية ومبتكرة. تعزز المدينة تأثيرها العالمي كنقطة محورية تجمع الثقافات الصينية والغربية، وكمصدر للإلهام الإبداعي.

للاطلاع على أبرز أحداث ما بعد الفعالية والمستجدات المستقبلية، يرجى زيارة الموقع الرسمي www.creatorweek.live.or أو متابعة @visitmacao على Instagram، وFacebook، وYouTube، وTikTok، وRED.

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE