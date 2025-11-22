إدراج Desay Battery في "قائمة الدرجة الأولى لتخزين الطاقة عالميًا منBNEF" للمرة الثالثة ، وتحديد معيار صناعي جديد

هويزو، الصين، 22 نوفمبر، 2025 /PRNewswire/ -- أصدرت "بلوبرج نيو إنرجي فاينانس" (Bloomberg New Energy Finance) "بي إني إي إف" (BNEF) "قائمة الدرجة الأولى لتخزين الطاقة عالميًا للربع الرابع لعام 2025"، وضمنت شركة "ديزاي باتري" (Desay Battery) مرة أخرى مكانًا في القائمة. يمثل هذا إدراجها الثالث ، مما يسلط الضوء على الأساس التكنولوجي القوي لشركة "ديزاي باتري" ، وجودة المنتج الاستثنائية ، والتنفيذ الموثوق به للمشروعات، والقدرة التنافسية القوية في السوق العالمية

image

تعتبر قائمة "الدرجة الأولى" من "بي إني إي إف" على نطاق واسع واحدة من التقييمات الأكثر موثوقية في قطاع تخزين الطاقة. تستند التصنيفات إلى مراجعة شاملة للقوة الإجمالية للشركة، والابتكار التكنولوجي، وقدرة تسليم المشروعات، وقابلية التمويل ماليًا. تحظى القائمة بتقدير كبير من قبل المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين البارزين باعتبارها مرجعًا رئيسيًا لقرارات الاستثمار في الطاقة المتجددة ، وكذلك من قبل العملاء العالميين عند اختيار الشركاء الاستراتيجيين.

باعتبارها الشركة الرائدة في مجال تخزين الطاقة في العالم ، ينبع الاعتراف المتكرر بشركة "ديزاي باتري" من قدرة البحث والتطوير الكاملة المدمجة مع التصنيع الذكي المتكامل رأسيًا على مستوى الصناعات. يسمح ذلك للشركة بالحفاظ على مراقبة الجودة الصارمة مع تكرار خط منتجاتها بسرعة. تتميز أنظمة تخزين الطاقة من "ديزاي" بتصاميم تركيبية متكاملة على مستوى عالٍ، والتي يمكن تكوينها بمرونة للتكيف مع مجموعة واسعة من سيناريوهات التطبيق. هذه الأنظمة قيد الاستخدام بالفعل في شرائح السوق المختلفة ، مما يدل على تنوعها وموثوقيتها.

في عام 2025 ، قدمت "ديزاي باتري" خلايا السلامة النشطة وتكنولوجيا الأنظمة من الجيل التالي، ما مثل نقلة نوعية بالنسبة للخلية من وحدة طاقة بسيطة إلى مكون ذكي قادر على الاستشعار الذاتي والتشخيص والتحذير المبكر. يشكل الابتكار إطار حماية رباعي الأبعاد يربط بين الخلية والوحدة والنظام والسحابة ، مما يرفع مستوى سلامة تخزين الطاقة من التدابير السلبية التقليدية إلى الوقاية الاستباقية من المخاطر ، مما يوفر أمانًا معززًا بشكل خاص للتطبيقات واسعة النطاق وطويلة الأمد.

وبالإضافة إلى الهندسة والتكنولوجيا ، تقدم "ديزاي باتري" أيضًا نموذج خدمات شامل، يغطي تصميم النظام، والتصنيع والبناء والعمليات والصيانة على المدى الطويل. يتم نشر حلولها في مشاريع "الطاقة المتجددة مع التخزين"، بالإضافة إلى المحطات المستقلة على نطاق شبكة الكهرباء، والتطبيقات التجارية والصناعية في جميع أنحاء العالم.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "ديزاي باتري" تعزيز استراتيجيتها القائمة على الابتكار ، وزيادة استثمارات البحث والتطوير وتوسيع بصمتها العالمية. تلتزم الشركة بتقديم حلول تخزين للطاقة آمنة وعالية الأداء تدعم الانتقال العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون وتساعد في تشكيل الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة النظيفة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب http://www.desayest.com/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2829589/image.jpg