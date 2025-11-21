Concluye CreatorWeek Macao 2025, mostrando a Macao como un vibrante centro creativo global

185 creadores de contenido con un seguimiento global de 2 mil millones de fans contribuyeron a amplificar la imagen de Macao como un destino joven e innovador.

MACAO, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, co-organizado por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO) y Branded, concluyó el 28 de octubre tras cinco días de eventos. El evento reunió en Macao a 185 grupos de creadores de contenido de todo el mundo, cuya base de seguidores combinada suma casi 2 mil millones, aportando una nueva energía y atrayendo la atención internacional hacia la ciudad. Durante toda la semana, los creadores participaron en colaboraciones interculturales, exploraron la singular combinación de patrimonio y modernidad de Macao y compartieron sus perspectivas creativas, consolidando aún más a la ciudad como un destino turístico joven, internacional e innovador.

CreatorWeek Macao 2025 Wrap Video

Durante cinco días, creadores de contenido de todo el mundo se reunieron para colaborar interculturalmente e intercambiar ideas creativas. El evento conectó a creadores de la Gran China e internacionales mediante conferencias, talleres, encuentros, talleres de bienestar y eventos en vivo, impulsando nuevas alianzas y coproducciones de contenido. Al destacar la rica diversidad cultural y el ecosistema creativo de Macao, el evento reafirmó su papel como crisol cultural, centro creativo y actor clave en la economía global de la creación.

CreatorWeek Macao 2025 inauguró y clausuró la edición con animadas fiestas en el Wynn Palace Macau, a las que asistieron más de 250 creadores, líderes de la industria e invitados. Entre los asistentes más destacados se encontraban Maria Helena de Senna Fernandes, directora de la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao; Ben Wong, director de operaciones de Google para la Gran China; el reconocido creador Alan Chikin Chow; y Sean Does Magic, lo que contribuyó a consolidar la posición de Macao como destino creativo a nivel mundial. Las conferencias de CreatorWeek en el Grand Lisboa Palace Macau reunieron a más de 600 participantes para debatir sobre la entrada al mercado, la expansión global y las tendencias de la economía de los creadores, con la participación de altos ejecutivos de YouTube, Meta y Gold House. Cuatro talleres de bienestar de CreatorWeek en MGM MACAU, impartidos por los creadores estrella Matt Tralli y Jacky Cai, junto con los expertos en fitness Will Liu y Ryan Narayan, combinaron creatividad, atención plena y estilo de vida. El encuentro de CreatorWeek en The Londoner Macao congregó a más de 1.700 asistentes y 40 creadores, transformando la interacción en línea en conexiones reales. Entre los participantes se encontraban el creador Steven He, así como artistas populares como Berywam, PSYCHIC FEVER y XODIAC, que en conjunto alcanzan a decenas de millones de fans en todo el mundo. Dos noches de CreatorWeek Live en Galaxy Macau reunieron a artistas de Corea del Sur, Japón y Filipinas, celebrando el intercambio cultural a través de la música y las actuaciones. Paralelamente, la CreatorWeek Academy, de dos días de duración, dio la bienvenida a cerca de 120 creadores emergentes para una formación práctica en producción de contenido, interacción con la audiencia y colaboración con marcas. Entre los mentores figuraban los reconocidos creadores Jordan&Hudson Matter y Mikey Bustos, junto con líderes de la industria como Bing Chen, consejero delegado de Gold House; Benny Chu, director de estrategia industrial de Meta para la Gran China; y Apl.de.Ap, miembro de Black Eyed Peas, entre otros.

Lei's Adventure, creador de la Gran China, compartió que la iniciativa de la Franja y la Ruta subraya el papel de Macao como la histórica puerta de entrada de China al mundo. Su objetivo es explorar el tema de la "Globalización" para mostrar cómo los chinos se han aventurado a través de Macao hacia horizontes más amplios. Por su parte, Mikey Bustos, el creador filipino, comentó: "Como creadores, espero que seamos conscientes del poder que tenemos ahora al alcance de la mano: difundir buenas vibraciones, difundir educación, difundir cualquier cosa a través de nuestro talento en el mundo".

Como parte del Local Community Tour, 20 creadores internacionales colaboraron con 20 embajadores locales de Macao para explorar barrios, descubrir la gastronomía auténtica y crear contenido que celebrara la fusión de Oriente y Occidente en la ciudad. Gracias a su narrativa creativa, el público de todo el mundo pudo experimentar el encanto y el vibrante espíritu comunitario de Macao.

"Los creadores de contenido se encuentran entre los narradores más influyentes de la actualidad", afirmó Cheng Wai Tong, director interino de MGTO. "A través de su perspectiva, su lenguaje y su creatividad, transmitirán las historias multiculturales de Macao, su singular paisaje urbano y su dinámica innovadora a cientos de millones de espectadores en todo el mundo, de la manera más conmovedora y emotiva. El evento no solo inspira contenido de alta calidad, sino que también genera un gran valor comercial, impulsando la economía creativa de Macao hacia un futuro próspero y la expansión del mercado turístico juvenil".

Maria Helena de Senna Fernandes, directora de MGTO, declaró en su intervención en la conferencia: "Con el comportamiento en constante cambio de los consumidores y la comunicación de la información en todo el mundo, la economía de los creadores ha surgido como una nueva industria próspera que rebosa de abundante valor comercial".

Acerca de Macao

La imagen de Macao sigue evolucionando, reflejando su nuevo posicionamiento como ciudad joven, internacional e innovadora. La ciudad fortalece aún más su influencia global como punto de encuentro entre las culturas china y occidental y como fuente de inspiración creativa.

Para ver los momentos más destacados del evento y futuras actualizaciones, visite el sitio web oficial en www.creatorweek.live o siga a @visitmacao en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y RED.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE