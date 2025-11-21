CreatorWeek Macao 2025 Resmi Berakhir, Tegaskan Posisi Makau sebagai Pusat Ekonomi Kreatif di Dunia

Selama lima hari, CreatorWeek Macao 2025 mempertemukan para kreator dari Tiongkok Raya dan berbagai negara dalam kegiatan konferensi, akademi, sesi meet & greet, wellness workshops, serta pertunjukan langsung. Melalui pertukaran ide dan kolaborasi kreatif, ajang ini memperkuat peran Makau sebagai pusat lintasbudaya dan ekosistem kreatif, serta pelaku utama dalam ekonomi kreator global.

CreatorWeek Macao 2025 dibuka dan ditutup dengan pesta meriah di Wynn Palace Macau yang melibatkan lebih dari 250 kreator, pemimpin industri, dan tamu undangan. Beberapa sosok penting yang hadir antara lain Direktur MGTO Maria Helena de Senna Fernandes, COO Google Greater China Ben Wong, kreator ternama Alan Chikin Chow, serta pesulap digital Sean Does Magic. Sementara, konferensi utama di Grand Lisboa Palace Macau dihadiri lebih dari 600 peserta yang membahas strategi ekspansi global, tren ekonomi kreator, serta peluang kolaborasi lintasplatform bersama para eksekutif senior dari YouTube, Meta, dan Gold House. Empat sesi CreatorWeek Wellness Workshops berlangsung di MGM MACAU, dipandu kreator terkenal Matt Tralli dan Jacky Cai bersama pakar kebugaran Will Liu dan Ryan Narayan. Rangkaian sesi ini memadukan kreativitas dengan gaya hidup sehat dan prinsip mindfulness. Di sisi lain, CreatorWeek Meet & Greet di The Londoner Macao menarik kehadiran lebih dari 1.700 peserta dan 40 kreator, serta memfasilitasi interaksi antara kreator dan penggemar. Kreator ternama seperti Steven He, grup beatbox Berywam, serta grup musik PSYCHIC FEVER dan XODIAC juga ikut tampil, menjangkau puluhan juta penggemar di seluruh dunia. Pertunjukan CreatorWeek Live berlangsung selama dua malam di Galaxy Macau bersama para seniman dari Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Sesi ini merayakan pertukaran budaya lewat musik dan pertunjukan langsung. Lebih lagi, CreatorWeek Academy yang berlangsung selama dua hari diikuti sekitar 120 kreator muda yang mendapatkan pelatihan langsung mengenai produksi konten, interaksi audiens, dan kolaborasi merek. Para mentor yang terlibat antara lain kreator ternama Jordan & Hudson Matter serta Mikey Bustos, serta sejumlah pemimpin industri seperti CEO Gold House Bing Chen, Head, Industry Strategy Meta Greater China Benny Chu, dan anggota Black Eyed Peas Apl.de.Ap.

Kreator asal Tiongkok, Lei's Adventure, menilai bahwa inisiatif Belt and Road menegaskan peran Makau sebagai pintu gerbang Tiongkok menuju dunia. Ia ingin mengeksplorasi tema "Going Global" untuk menceritakan perjalanan masyarakat Tiongkok melalui Makau di kancah internasional. Kreator asal Filipina, Mikey Bustos, menambahkan: "Sebagai kreator, kita memiliki pengaruh besar untuk menyebarkan hal-hal positif, edukasi, dan inspirasi ke seluruh dunia melalui bakat kita."

Sebagai bagian dari Local Community Tour, 20 kreator internasional bekerja sama dengan 20 duta acara asal Makau untuk mengeksplorasi kawasan lokal, mencicipi kuliner autentik, dan membuat konten bersama tentang pesona budaya Timur dan Barat di Makau. Melalui kisah kreatif mereka, jutaan audiens di seluruh dunia dapat menikmati daya tarik dan semangat komunitas kota Makau.

"Para kreator konten merupakan sosok yang paling berpengaruh pada era digital saat ini," ujar Cheng Wai Tong, Acting Director, MGTO. "Melalui kreativitas dan perspektif mereka, kisah-kisah seputar pesona multikultural Makau, pemandangan Makau yang unik, serta semangat inovatif masyarakat setempat tersampaikan dengan baik kepada ratusan juta penonton di seluruh dunia. Ajang ini tidak hanya menghasilkan konten menarik, namun juga manfaat ekonomi sehingga mendorong perkembangan ekonomi kreator Makau dan memperluas pasar pariwisata di kalangan anak muda."

Dalam sambutannya di konferensi, Direktur MGTO Maria Helena de Senna Fernandes menambahkan: "Seiring dengan pergeseran pola perilaku konsumen dan komunikasi global, ekonomi kreator telah menjadi industri baru yang tumbuh pesat dan sarat akan potensi bisnis."

Citra kota Makau terus berkembang sebagai kota yang berjiwa muda, internasional, dan inovatif. Makau semakin memperkuat pengaruh globalnya sebagai titik pertemuan budaya Timur dan Barat, serta sumber inspirasi kreatif dunia.

Dokumentasi acara dan kabar terbaru tersedia di situs resmi www.creatorweek.live atau akun-akun media sosial @visitmacao di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan RED.

