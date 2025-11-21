CreatorWeek Macao 2025 г. подводит итоги, представляя Макао как яркий глобальный творческий центр

Macao Government Tourism Office (MGTO)

Nov 21, 2025

185 авторов групп с 2 миллиардами поклонников по всему миру способствовали укреплению имиджа Макао как молодого и инновационного направления.

МАКАО, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Мероприятие CreatorWeek Macao 2025, организованное совместно Государственным управлением по туризму Макао (MGTO) и Branded, завершилось 28 октября, через пять дней. Мероприятие объединило 185 групп глобальных создателей контента в Макао, чья общая фан-база составила почти 2 миллиарда, что принесло свежую энергию и международное внимание к городу. В течение недели авторы участвовали в межкультурном сотрудничестве, исследовали уникальное сочетание наследия и современности Макао и делились своими творческими перспективами, еще больше подчеркивая, что город является молодым, международным и инновационным туристическим направлением.

CreatorWeek Macao 2025 Wrap Video

В течение пяти дней создатели глобального контента собирались вместе для межкультурного сотрудничества и живого творческого обмена. Мероприятие объединило авторов из Большого Китая и других стран через конференции, академию, встречу, семинары о здоровье и прямые трансляции, что вызвало новые партнерские отношения и совместное производство контента. Подчеркнув богатое культурное разнообразие и творческую экосистему Макао, мероприятие подтвердило его роль культурного перекрестка, творческого центра и ключевого игрока в глобальной экономике творчества.

Мероприятие CreatorWeek Macao 2025 открылось и закрылось оживленными вечеринками в Wynn Palace Macau, в которых приняли участие более 250 авторов, лидеров отрасли и гостей. Среди ключевых участников были директор Государственного управления по туризму Макао Мария Хелена де Сенна Фернандес (Maria Helena de Senna Fernandes), главный операционный директор Google в Большом Китае Бен Вонг (Ben Wong), ведущий автор Алан Чикин Чоу (Alan Chikin Chow) и Sean Does Magic, что еще больше повышает глобальный творческий профиль Макао. Конференции CreatorWeek в Grand Lisboa Palace Macau собрали более 600 участников для обсуждения тенденций выхода на рынок, глобальной экспансии и креативной экономики с участием руководителей высшего звена из YouTube, Meta и Gold House. Четыре семинара о здоровье CreatorWeek в MGM MACAU под руководством звездных авторов Мэтта Тралли (Matt Tralli) и Джеки Кая (Jacky Cai), а также фитнес-экспертов Уилла Лю (Will Liu) и Райана Нараяна (Ryan Narayan) объединили творчество с осознанностью и стилем жизни. Встреча CreatorWeek в The Londoner Macao привлекла более 1700 участников и 40 авторов, превратив онлайн-взаимодействие в реальные связи. Среди участников были автор Стивен Хе (Steven He), а также популярные актеры Berywam, PSYCHIC FEVER, и XODIAC, которые в совокупности имеют десятков миллионов поклонников по всему миру. Два вечера CreatorWeek Live в Galaxy Macau собрали артистов из Южной Кореи, Японии и Филиппин, которые отпраздновали культурный обмен с помощью музыки и выступлений. Между тем, двухдневное мероприятие CreatorWeek Academy приняло около 120 новых авторов адля практического обучения по производству контента, вовлечению аудитории и сотрудничеству с брендом. Среди наставников были ведущие создатели Jordan&Hudson Matter и Мики Бастос (Mikey Bustos), а также такие лидеры отрасли, как генеральный директор Gold House Бинг Чен (Bing Chen), глава отраслевой стратегии Meta Greater China Бенни Чу (Benny Chu), участник Black Eyed Peas Apl.de.Ap и другие.

Создатель Greater China, Lei's Adventure, поделился, что «Пояс и путь» подчеркивает роль Макао как исторических ворот Китая в мир. Он надеется исследовать тему «Going Global», чтобы рассказать, как китайцы отправлялись через Макао к более широким горизонтам. Мики Бастос, филиппинский автор, сказал: «Как авторы, надеюсь, мы осознаем силу, которую мы имеем сейчас — распространять хорошее настроение, распространять образование, распространять что угодно через наши таланты в мире».

В рамках специального тура по местному сообществу 20 международных авторов объединились с 20 амбассадорами мероприятий в Макао, чтобы исследовать местные районы, открыть для себя аутентичную кухню и совместно создать контент, посвященный самобытности города, где Восток встречается с Западом. Благодаря их творческим историям зрители по всему миру смогли испытать очарование Макао и яркий дух сообщества.

«Создатели контента сегодня являются одними из самых влиятельных рассказчиков, — сказал Чэн Вай Тонг (Cheng Wai Tong), исполняющий обязанности директора MGTO. — Их объектив, язык и творчество передадут мультикультурные истории Макао, уникальный городской пейзаж и инновационную динамику сотням миллионов зрителей по всему миру самыми искренними и трогательными способами. Мероприятие не только вдохновляет на роскошный контент, но и создает богатую деловую ценность, продвигая экономику авторов из Макао к процветающему будущему и расширению рынка молодежных путешествий».

Мария Хелена де Сенна Фернандес, директор MGTO, в своем выступлении на конференции сказала: «Благодаря постоянно меняющемуся поведению потребителей и информационной коммуникации во всем мире экономика авторов превратилась в процветающую новую отрасль, которая имеет деловую ценность».

О Макао

Имидж города Макао продолжает меняться, отражая его новое позиционирование как молодого, международного и инновационного. Город еще больше укрепляет свое глобальное влияние как место встречи китайской и западной культур и как источник творческого вдохновения.

Чтобы узнать об основных событиях после мероприятия и будущих новостях, посетите официальный сайт www.creatorweek.live или подпишитесь на @visitmacao в Instagram, Facebook, YouTube, TikTok и RED.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE 

