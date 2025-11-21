Končí sa CreatorWeek Macao 2025 a predstavuje Makao ako pulzujúce globálne kreatívne centrum
News provided byMacao Government Tourism Office (MGTO)
Nov 21, 2025, 03:00 ET
185 skupín tvorcov s celosvetovou sledovanosťou 2 miliárd fanúšikov prispelo k posilneniu imidžu Makaa ako mladej a inovatívnej destinácie.
MAKAO, 21. novembra 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, ktorý spoločne organizovali Vládny úrad pre cestovný ruch v Makao (MGTO) a spoločnosť Branded, sa skončil 28. októbra po piatich dňoch podujatí. Na akcii v Makau sa stretlo 185 skupín tvorcov obsahu z celého sveta, ktorých spoločná fanúšikovská základňa dosiahla takmer 2 miliardy, čo mestu prinieslo novú energiu a medzinárodnú pozornosť. Počas celého týždňa sa tvorcovia zapájali do medzikultúrnej spolupráce, skúmali jedinečnú zmes dedičstva a modernosti v Makau a zdieľali svoje kreatívne pohľady, čím ešte viac vyzdvihli mesto ako mladú, medzinárodnú a inovatívnu turistickú destináciu.
Počas piatich dní sa tvorcovia obsahu z celého sveta stretli na medzikultúrnu spoluprácu a živú kreatívnu výmenu. Podujatie prepojilo Čínu a medzinárodných tvorcov prostredníctvom konferencií, akadémie, stretnutí a rozhovorov, wellness workshopov a živých prenosov, čím iniciovalo nové partnerstvá a koprodukcie obsahu. Zdôraznením bohatej kultúrnej rozmanitosti a kreatívneho ekosystému Makaa podujatie potvrdilo jeho úlohu ako kultúrnej križovatky, kreatívneho centra a kľúčového hráča v globálnej ekonomike tvorcov.
Podujatie CreatorWeek Macao 2025 bolo otvorené aj ukončené živými večierkami vo Wynn Palace Macau, ktorých sa zúčastnilo viac ako 250 tvorcov, lídrov v tomto odvetví a hostí. Medzi kľúčových účastníkov patrila riaditeľka Vládneho úradu pre cestovný ruch v Makau Maria Helena de Senna Fernandesová, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Google v Číne Ben Wong, špičkový tvorca Alan Chikin Chow a Sean Does Magic, čím sa ešte viac posilnil globálny kreatívny profil Makaa. Konferencie CreatorWeek v Grand Lisboa Palace Macau spojili viac ako 600 účastníkov, aby diskutovali o vstupe na trh, globálnej expanzii a trendoch v ekonomike tvorcov, pričom sa ich zúčastnili vrcholoví riaditelia spoločností YouTube, Meta a Gold House. Štyri workshopy CreatorWeek Wellness v MGM MACAU, ktoré viedli hviezdni tvorcovia Matt Tralli a Jacky Cai spolu s fitness expertmi Willom Liuom a Ryanom Narayanom, prepojili kreativitu s uvedomelosťou a životným štýlom. Stretnutia a rozhovory v rámci CreatorWeek v The Londoner Macao prilákali viac ako 1 700 účastníkov a 40 tvorcov, čím sa online interakcia premenila na skutočné kontakty. Medzi účastníkmi bol tvorca Steven He, ako aj populárne skupiny Berywam, PSYCHIC FEVER a XODIAC, ktoré spolu oslovili desiatky miliónov fanúšikov po celom svete. Dva večery CreatorWeek Live v Galaxy Macau spojili umelcov z Južnej Kórey, Japonska a Filipín, ktorí oslavovali kultúrnu výmenu prostredníctvom hudby a vystúpení. Medzitým dvojdňová CreatorWeek Academy privítala približne 120 začínajúcich tvorcov na praktické školenie v oblasti tvorby obsahu, zapojenia publika a spolupráce so značkami. Medzi mentormi boli okrem iných poprední tvorcovia Jordan&Hudson Matter a Mikey Bustos spolu s lídrami v tomto odvetví, ako napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Gold House Bing Chen, vedúci oddelenia priemyselnej stratégie pre oblasť Meta v Číne Benny Chu a člen skupiny Black Eyed Peas Apl.de.Ap.
Tvorca projektu Greater China, Lei's Adventure, uviedol, že iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta (Belt and Road Iniciative) zdôrazňuje úlohu Makaa ako historickej brány Číny do sveta. Želá si spracovať tému „Stať sa celovestovým" a porozpráva o tom, ako sa Číňania odvážili cez Makao k širším horizontom. Mikey Bustos, filipínsky tvorca, povedal: „Dúfam, že ako tvorcovia si uvedomujeme silu, ktorú máme teraz na dosah ruky – šíriť dobrú náladu, vzdelanie skrátka čokoľvek vo svete prostredníctvom našich talentov."
V rámci špeciálnej prehliadky miestnej komunity sa 20 medzinárodných tvorcov spojilo s 20 ambasádormi podujatí z Makau, aby preskúmali miestne štvrte, objavili autentickú kuchyňu a spoločne vytvorili obsah oslavujúci identitu mesta, kde sa východ stretáva so západom. Prostredníctvom ich kreatívneho rozprávania príbehov si diváci na celom svete mohli vychutnať čaro Makaa a jeho pulzujúceho komunitného ducha.
„Tvorcovia obsahu patria medzi najvplyvnejších rozprávačov súčasnosti," povedal Cheng Wai Tong, zastupujúci riaditeľ MGTO. „Prostredníctvom ich objektívu, jazyka a kreativity sprostredkujú multikultúrne príbehy Makaa, jedinečný obraz mesta a inovatívnu dynamiku stovkám miliónov divákov na celom svete tým najsrdečnejším a najdojímavejším spôsobom. Toto podujatie nielen inšpiruje k luxusnému obsahu, ale vytvára aj bohatú obchodnú hodnotu, čím posúva ekonomiku tvorcov Makaa smerom k prosperujúcej budúcnosti a rozširovaniu trhu s cestovaním mládeže."
Riaditeľka MGTO Maria Helena de Senna Fernandesová vo svojom prejave na konferencii uviedla: „Vzhľadom na neustále sa meniace správanie spotrebiteľov a informačnú komunikáciu na celom svete sa ekonomika tvorcov stala prosperujúcim novým odvetvím, ktoré prekypuje bohatou obchodnou hodnotou."
O Makao
Imidž mesta Makao sa neustále vyvíja a odráža jeho nové postavenie ako mladistvého, medzinárodného a inovatívneho prostredia. Mesto si ďalej posilňuje svoj globálny vplyv ako miesto stretnutia čínskej a západnej kultúry a ako zdroj tvorivej inšpirácie.
Pre najdôležitejšie momenty po podujatí a ďalšie aktuálne informácie navštívte oficiálnu webovú stránku na adrese www.creatorweek.live
