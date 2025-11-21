La CreatorWeek Macao 2025 s'achève, présentant Macao comme un centre créatif mondial dynamique

185 créateurs de groupes, suivis par 2 milliards de fans dans le monde entier, ont contribué à amplifier l'image de Macao en tant que destination jeune et innovante.

MACAO, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, co-organisée par Macao Government Tourism Office (MGTO) et Branded, s'est achevée le 28 octobre après cinq jours d'événements. L'événement a rassemblé à Macao 185 groupes de créateurs de contenu mondiaux, dont la base de fans combinée s'élève à près de 2 milliards, apportant à la ville une énergie nouvelle et une attention internationale. Tout au long de la semaine, les créateurs se sont engagés dans une collaboration interculturelle, ont exploré le mélange unique d'héritage et de modernité de Macao et ont partagé leurs perspectives créatives, mettant ainsi en évidence la ville en tant que destination touristique jeune, internationale et innovante.

CreatorWeek Macao 2025 Wrap Video

Pendant cinq jours, les créateurs de contenu du monde entier se sont réunis pour une collaboration interculturelle et des échanges créatifs animés. L'événement a permis de mettre en relation la Grande Chine et les créateurs internationaux par le biais de conférences, d'académies, de meet&greet, d'ateliers sur le bien-être et de live, suscitant de nouveaux partenariats et des coproductions de contenu. En mettant en lumière la riche diversité culturelle et l'écosystème créatif de Macao, l'événement a réaffirmé son rôle de carrefour culturel, de centre créatif et d'acteur clé de l'économie mondiale de la création.

La CreatorWeek Macao 2025 s'est ouverte et clôturée par des soirées animées au Wynn Palace Macau, auxquelles ont participé plus de 250 créateurs, leaders de l'industrie et invités. Parmi les principaux participants figuraient la directrice de l'Office du tourisme du gouvernement de Macao, Maria Helena de Senna Fernandes, le directeur de l'exploitation de Google Greater China, Ben Wong, le grand créateur Alan Chikin Chow et Sean Does Magic, ce qui a permis de rehausser le profil créatif mondial de Macao. Les conférences CreatorWeek au Grand Lisboa Palace Macau ont rassemblé plus de 600 participants pour des discussions sur l'entrée sur le marché, l'expansion mondiale et les tendances de l'économie des créateurs, avec des cadres supérieurs de YouTube, Meta et Gold House. Quatre ateliers de bien-être CreatorWeek au MGM MACAU, dirigés par les créateurs vedettes Matt Tralli et Jacky Cai, ainsi que par les experts en fitness Will Liu et Ryan Narayan, ont mêlé la créativité à la pleine conscience et au mode de vie. La rencontre CreatorWeek Meet&Greet au Londoner Macao a attiré plus de 1 700 participants et 40 créateurs, transformant l'engagement en ligne en connexions dans le monde réel. Parmi les participants figuraient le créateur Steven He, ainsi que les groupes populaires Berywam, PSYCHIC FEVER et XODIAC, qui ont touché collectivement des dizaines de millions de fans dans le monde entier. Deux soirées de CreatorWeek Live au Galaxy Macau ont rassemblé des artistes de Corée du Sud, du Japon et des Philippines, célébrant les échanges culturels à travers la musique et la performance. Pendant ce temps, l'Académie CreatorWeek, d'une durée de deux jours, a accueilli environ 120 créateurs émergents pour une formation pratique à la production de contenu, à l'engagement du public et à la collaboration avec les marques. Parmi les mentors figuraient les créateurs Jordan&Hudson Matter et Mikey Bustos, ainsi que des leaders de l'industrie tels que Bing Chen, PDG de Gold House, Benny Chu, responsable de la stratégie industrielle de Meta Greater China, et Apl.de.Ap, membre des Black Eyed Peas, entre autres.

Le créateur de la Grande Chine, Lei's Adventure, a déclaré que la Ceinture et la Route soulignait le rôle de Macao en tant que porte d'entrée historique de la Chine vers le monde. Il espère explorer le thème "Going Global" pour raconter comment les Chinois se sont aventurés à travers Macao vers des horizons plus vastes. Mikey Bustos, le créateur philippin, a déclaré : "En tant que créateurs, j'espère que nous nous rendrons compte du pouvoir que nous avons au bout des doigts : "En tant que créateurs, j'espère que nous nous rendrons compte du pouvoir que nous avons au bout des doigts - pour répandre de bonnes vibrations, pour répandre l'éducation, pour répandre n'importe quoi à travers nos talents dans le monde."

Dans le cadre de la tournée spéciale des communautés locales, 20 créateurs internationaux ont fait équipe avec 20 ambassadeurs d'événements basés à Macao pour explorer les quartiers locaux, découvrir une cuisine authentique et co-créer du contenu célébrant l'identité est-ouest de la ville. Grâce à leur créativité, le public du monde entier a pu découvrir le charme de Macao et l'esprit communautaire qui y règne.

"Les créateurs de contenu comptent parmi les conteurs les plus influents d'aujourd'hui", a déclaré Cheng Wai Tong, directeur par intérim de MGTO. "Grâce à leur objectif, leur langage et leur créativité, ils transmettront les histoires multiculturelles, le paysage urbain unique et la dynamique innovante de Macao à des centaines de millions de spectateurs dans le monde entier, de la manière la plus sincère et la plus émouvante qui soit. L'événement ne se contente pas d'inspirer un contenu luxueux, il crée également une valeur commerciale abondante, propulsant l'économie des créateurs de Macao vers un avenir florissant et l'expansion du marché des voyages pour les jeunes".

Maria Helena de Senna Fernandes, directrice de MGTO, a déclaré dans son discours à la conférence : "Avec l'évolution constante du comportement des consommateurs et de la communication de l'information dans le monde, l'économie de la création s'est imposée comme une nouvelle industrie florissante qui regorge de valeur commerciale."

À propos de Macao

L'image de la ville de Macao continue d'évoluer, reflétant son nouveau positionnement en tant que ville jeune, internationale et innovante. La ville renforce encore son influence mondiale en tant que point de rencontre des cultures chinoise et occidentale et en tant que source d'inspiration créative.

Pour connaître les faits marquants de l'après-événement et les futures mises à jour, veuillez consulter le site web officiel à l'adresse www.creatorweek.live ou suivre @visitmacao sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et RED.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE