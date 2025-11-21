CreatorWeekMacao 2025 llega a su fin y muestra a Macao como un vibrante centro creativo global

185 creadores de grupos con un seguimiento global de 2 mil millones de fans contribuyeron a amplificar la imagen de Macao como un destino joven e innovador.

MACAO, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Semana del Creador de Macao 2025, coorganizada por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO, por sus siglas en inglés) y Branded, concluyó el 28 de octubre después de cinco días de eventos. El evento reunió a 185 grupos de creadores de contenido global en Macao, cuya base de fans combinada totalizó casi 2 mil millones, lo que trajo energía fresca y atención internacional a la ciudad. A lo largo de la semana, los creadores participaron en una colaboración intercultural, exploraron la combinación única de patrimonio y modernidad de Macao y compartieron sus perspectivas creativas, destacando aún más la ciudad como un destino turístico joven, internacional e innovador.

Video envolvente de CreatorWeek Macao 2025

A lo largo de cinco días, creadores de contenido de todo el mundo se reunieron para colaborar interculturalmente y mantener un animado intercambio creativo. El evento conectó a creadores de la Gran China e internacionales a través de conferencias, academias, encuentros, talleres de bienestar y en vivo, lo que generó nuevas asociaciones y coproducciones de contenido. Al destacar la rica diversidad cultural y el ecosistema creativo de Macao, el evento reafirmó su papel como encrucijada cultural, centro creativo y actor clave en la economía global de los creadores.

CreatorWeek Macao 2025 abrió y cerró con animadas fiestas en el Wynn Palace Macau a las que asistieron más de 250 creadores, líderes del sector e invitados. Entre los asistentes clave se encontraban la directora de la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao, Maria Helena de Senna Fernandes, el director de operaciones de Google Greater China, Ben Wong, el principal creador, Alan Chikin Chow, y Sean Does Magic, lo que elevó aún más el perfil creativo global de Macao. Las conferencias de CreatorWeek en el Grand Lisboa Palace de Macao reunieron a más de 600 participantes para debatir sobre la entrada en el mercado, la expansión global y las tendencias de la economía creadora, con altos ejecutivos de YouTube, Meta y Gold House. Cuatro talleres de bienestar CreatorWeek en MGM MACAU, dirigidos por los creadores estrella Matt Tralli y Jacky Cai, junto con los expertos en fitness Will Liu y Ryan Narayan, combinaron la creatividad con la atención plena y el estilo de vida. The CreatorWeek Meet&Greet en The Londoner Macao atrajo a más de 1700 asistentes y 40 creadores, convirtiendo el compromiso en línea en conexiones del mundo real. Los participantes incluyeron al creador Steven He, así como a los populares Berywam, PSYCHIC FEVER y XODIAC, que llegaron colectivamente a decenas de millones de fanáticos en todo el mundo. Dos noches de CreatorWeek Live at Galaxy Macau reunieron a artistas de Corea del Sur, Japón y Filipinas para celebrar el intercambio cultural a través de la música y la actuación. Mientras tanto, la Academia CreatorWeek de dos días dio la bienvenida a alrededor de 120 creadores emergentes para recibir capacitación práctica en producción de contenido, participación de la audiencia y colaboración de marca. Los mentores incluyeron a los principales creadores Jordan&Hudson Matter y Mikey Bustos, junto con líderes de la industria como el CEO de Gold House, Bing Chen, el jefe de estrategia industrial de Meta Greater China, Benny Chu, y el miembro de Black Eyed Peas, Apl.de.Ap, entre otros.

El creador de la Gran China, Lei's Adventure, compartió que la Franja y la Ruta subraya el papel de Macao como la puerta de entrada histórica de China al mundo. Espera explorar el tema de "Going Global" para contar cómo los chinos se han aventurado a través de Macao a horizontes más amplios. Para Mikey Bustos, el creador filipino, dijo: "Como creadores, espero que nos demos cuenta del poder que tenemos a nuestro alcance ahora: difundir buenas vibraciones, difundir educación, difundir cualquier cosa a través de nuestros talentos en el mundo".

Como parte de la gira especial de la comunidad local, 20 creadores internacionales se unieron a 20 embajadores de eventos con sede en Macao para explorar los barrios locales, descubrir cocina auténtica y co-crear contenido que celebre la identidad este-oeste de la ciudad. A través de su narración creativa, el público de todo el mundo pudo experimentar el encanto y el vibrante espíritu comunitario de Macao.

"Los creadores de contenido se encuentran entre los narradores de historias más influyentes de la actualidad", dijo Cheng Wai Tong, director interino de MGTO. "A través de su lente, el lenguaje y la creatividad transmitirán las historias multiculturales, el paisaje urbano único y la dinámica innovadora de Macao a cientos de millones de espectadores de todo el mundo, de la manera más sincera y conmovedora. El evento no solo inspira contenido de lujo, sino que también crea un abundante valor comercial, impulsando la economía creadora de Macao hacia un futuro floreciente y la expansión del mercado de viajes para jóvenes ".

Maria Helena de Senna Fernandes, directora de MGTO, en su discurso en la conferencia, dijo: "Con el comportamiento siempre cambiante de los consumidores y la comunicación de la información en todo el mundo, la economía creadora se ha convertido en una nueva industria próspera que abunda en valor comercial".

Acerca de Macao

La imagen de la ciudad de Macao continúa evolucionando, lo que refleja su nuevo posicionamiento como joven, internacional e innovador. La ciudad está fortaleciendo aún más su influencia global como punto de encuentro de las culturas china y occidental y como fuente de inspiración creativa.

Para conocer los aspectos más destacados posteriores al evento y futuras actualizaciones, visite el sitio web oficial en www.creatorweek.live o siga a @ visitmacao en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y RED.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE

FUENTE Macao Government Tourism Office (MGTO)