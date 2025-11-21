2025澳門國際創作者大會圓滿落幕，澳門綻放全球創意之都新風采

2025澳門國際創作者大會於澳門永利皇宮(Wynn Palace Macau)以熱鬧非凡的派對拉開序幕和圓滿落幕，吸引了超過250位創作者、行業領袖及嘉賓出席。重要與會者包括澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華(Maria Helena de Senna Fernandes)、谷歌(Google)大中華區首席運營官Ben Wong、知名創作者Alan Chikin Chow與Sean Does Magic，這些嘉賓的參與進一步提升了澳門在全球創意領域的影響力。在澳門上葡京綜合度假村(Grand Lisboa Palace Macau)舉辦的CreatorWeek論壇，吸引了超過600名參會者，圍繞市場進入策略、全球擴張及創作者經濟趨勢等議題展開討論，並邀請了YouTube、Meta及Gold House等公司的高管參與交流。由星級創作者Matt Tralli和蔡潔(Jacky Cai)以及全民教練劉耕宏(Will Liu)和巴厘島全能療愈師Ryan Narayan帶領的四場CreatorWeek健康工作坊活動在澳門美高梅(MGM MACAU)舉辦，將創意、正念與生活方式巧妙融合。CreatorWeek粉絲見面會於澳門倫敦人(The Londoner Macao)舉辦，吸引了超過1700名參與者及40位創作者，將線上互動轉化為線下真實連接。參與者包括創作者Steven He以及人氣團體Berywam、PSYCHIC FEVER和XODIAC，這些創作者和團體總粉絲觸及數千萬人。兩晚的CreatorWeek 現場演出在澳門銀河™ (Galaxy Macau™)舉行，來自韓國、日本和菲律賓的藝人，透過音樂和表演展現跨文化交流的魅力。與此同時，為期兩天的CreatorWeek創作者學院迎來了約120位新興創作者，進行內容製作、觀眾互動及品牌合作方面的實操培訓。導師團隊包括頂級創作者Jordan&Hudson Matter及Mikey Bustos，以及行業領袖——例如Gold House首席執行官陳冰、Meta大中華區行業總經理朱仲榮(Benny Chu)和黑眼豆豆(Black Eyed Peas)樂隊成員Apl.de.Ap等。

大中華區創作者「冒險雷探長」分享道，「一帶一路」彰顯了澳門的重要地位，自古以來一直是中國通往世界的窗口。他希望有機會以「海」為主題，講述中國人如何通過澳門的海，走向更廣闊的世界舞台。菲律賓創作者Mikey Bustos則表示：「作為創作者，我希望我們能夠意識到我們當下手中擁有的影響力——通過自身才華向世界傳遞正能量、傳播知識，分享任何有意義的事物。」

活動特別推出的澳門社區游，由20組國際創作者與20位澳門本地活動大使組隊，深入探索本地街區，品味地道美食，並共同創作內容，以多元視角展現澳門東西方文化交融的獨特魅力。透過他們的創意故事講述，全球觀眾得以領略澳門的迷人風情與充滿活力的社區精神，體驗澳門作為文化交匯點與創意樞紐的獨特魅力。

澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東(Cheng Wai Tong)表示，內容創作者是當今最具影響力的故事講述者之一。他們會通過鏡頭、語言和創意，以最真摯動人的方式，向全球數億觀眾傳遞澳門的多元文化、獨特的城市風貌與創新活力。在創作內容的同時，也創造豐富的商業價值，推動澳門創意經濟蓬勃發展，並有助於進一步拓展年輕旅客市場。

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華在論壇致辭中表示，隨著全球消費者行為和信息傳播方式的不斷演變，創作者經濟已崛起為一個蓬勃發展的新興產業，蘊含著巨大的商業價值。

澳門的城市形象持續蛻變升級，彰顯其年輕化、國際化與富有創新特質的新定位。這座城市正進一步鞏固其作為中西文化交融樞紐及創意靈感發源地的全球影響力。

