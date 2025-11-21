CreatorWeek Macao 2025 geht zu Ende und präsentiert Macao als pulsierendes globales Kreativzentrum

185 Kreative der Gruppe mit einer weltweiten Fangemeinde von 2 Milliarden Fans trugen dazu bei, das Image von Macao als jugendliches und innovatives Reiseziel zu stärken.

MACAO, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, mitorganisiert von Macao Government Tourism Office (MGTO) und Branded, endete am 28. Oktober nach fünf Veranstaltungstagen. Die Veranstaltung brachte 185 Gruppen von Urhebern globaler Inhalte nach Macao, deren gemeinsame Fangemeinde sich auf fast 2 Milliarden belief, und brachte der Stadt neue Energie und internationale Aufmerksamkeit. Während der gesamten Woche fand eine kulturübergreifende Zusammenarbeit statt, erkundeten die Kreativen Macaus einzigartige Mischung aus Kulturerbe und Moderne und teilten ihre kreativen Perspektiven, um die Stadt als jugendliches, internationales und innovatives Reiseziel zu präsentieren.

CreatorWeek Macao 2025 Wrap Video

Fünf Tage lang trafen sich Kreative aus aller Welt zur kulturübergreifenden Zusammenarbeit und zum regen kreativen Austausch. Die Veranstaltung brachte den Großraum China und internationale Kreative durch Konferenzen, Akademien, Meet&Greet, Wellness-Workshops und Live-Veranstaltungen zusammen und regte neue Partnerschaften und Koproduktionen von Inhalten an. Die Veranstaltung hob die reiche kulturelle Vielfalt und das kreative Ökosystem Macaus hervor und bekräftigte die Rolle des Landes als kultureller Knotenpunkt, kreatives Zentrum und wichtiger Akteur in der globalen Kreativwirtschaft.

Die CreatorWeek Macao 2025 wurde mit lebhaften Partys im Wynn Palace Macau eröffnet und abgeschlossen, an denen über 250 Kreative, Branchenführer und Gäste teilnahmen. Zu den wichtigsten Teilnehmern gehörten die Direktorin des Fremdenverkehrsamtes der Regierung von Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, Ben Wong, COO von Google Greater China, Alan Chikin Chow, und Sean Does Magic, die das globale kreative Profil Macaus weiter schärften. Die CreatorWeek-Konferenzen im Grand Lisboa Palace Macau brachten mehr als 600 Teilnehmer zu Diskussionen über Markteintritt, globale Expansion und Trends in der Kreativwirtschaft zusammen, an denen leitende Angestellte von YouTube, Meta und Gold House teilnahmen. Vier CreatorWeek-Wellness-Workshops im MGM MACAU, geleitet von den Starschöpfern Matt Tralli und Jacky Cai sowie den Fitnessexperten Will Liu und Ryan Narayan, verbanden Kreativität mit Achtsamkeit und Lifestyle. Das Meet&Greet der CreatorWeek im The Londoner Macao zog über 1.700 Teilnehmer und 40 Kreative an und verwandelte das Online-Engagement in reale Kontakte. Zu den Teilnehmern gehörten der Schöpfer Steven He sowie die populären Acts Berywam, PSYCHIC FEVER und XODIAC, die zusammen mehrere zehn Millionen Fans weltweit erreichten. Bei der CreatorWeek Live im Galaxy Macau kamen an zwei Abenden Künstler aus Südkorea, Japan und den Philippinen zusammen, um den kulturellen Austausch durch Musik und Performance zu feiern. Die zweitägige CreatorWeek Academy begrüßte rund 120 aufstrebende Kreativschaffende, die sich in der Produktion von Inhalten, der Einbindung des Publikums und der Zusammenarbeit mit Marken üben konnten. Zu den Mentoren gehörten die Top-Schöpfer Jordan&Hudson Matter und Mikey Bustos sowie Branchenführer wie Bing Chen, CEO von Gold House, Benny Chu, Meta Greater China Head of Industry Strategy, und Apl.de.Ap, Mitglied der Black Eyed Peas, um nur einige zu nennen.

Greater China Creator Lei's Adventure teilte mit, dass der Belt and Road die Rolle Macaus als Chinas historisches Tor zur Welt unterstreicht. Er hofft, das Thema "Going Global" zu erforschen, um zu zeigen, wie Chinesen über Macao zu neuen Horizonten vorgedrungen sind. Denn Mikey Bustos, der philippinische Schöpfer, sagte: "Als Kreative hoffe ich, dass wir uns der Macht bewusst werden, die wir jetzt in unseren Fingerspitzen haben - um gute Stimmung zu verbreiten, um Bildung zu verbreiten, um irgendetwas durch unsere Talente in der Welt zu verbreiten."

Im Rahmen der speziellen Local Community Tour taten sich 20 internationale Kreative mit 20 in Macao ansässigen Event-Botschaftern zusammen, um lokale Viertel zu erkunden, authentische Küche zu entdecken und gemeinsam Inhalte zu erstellen, die die Ost-West-Identität der Stadt feiern. Durch ihre kreativen Erzählungen konnten die Zuschauer weltweit den Charme und den lebendigen Gemeinschaftsgeist Macaus erleben.

"Die Urheber von Inhalten gehören heute zu den einflussreichsten Geschichtenerzählern", sagte Cheng Wai Tong, amtierender Direktor von MGTO. "Durch ihr Objektiv, ihre Sprache und ihre Kreativität werden sie die multikulturellen Geschichten, das einzigartige Stadtbild und die innovative Dynamik Macaus Hunderten von Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt auf herzergreifende und bewegende Weise vermitteln. Die Veranstaltung inspiriert nicht nur zu luxuriösen Inhalten, sondern schafft auch einen hohen geschäftlichen Wert, der Macaus Kreativwirtschaft in eine blühende Zukunft führt und den Jugendreisemarkt ausbaut."

Maria Helena de Senna Fernandes, Direktorin der MGTO, sagte in ihrer Ansprache auf der Konferenz: "Mit dem sich ständig ändernden Verhalten der Verbraucher und der Informationskommunikation auf der ganzen Welt hat sich die Kreativwirtschaft zu einem florierenden neuen Wirtschaftszweig entwickelt, in dem es vor geschäftlichen Werten nur so wimmelt."

Informationen zu Macao

Das Stadtbild Macaus entwickelt sich weiter und spiegelt seine neue Positionierung als jugendlich, international und innovativ wider. Die Stadt stärkt ihren globalen Einfluss als Treffpunkt chinesischer und westlicher Kulturen und als Quelle kreativer Inspiration weiter.

Für Highlights nach der Veranstaltung und zukünftige Updates besuchen Sie bitte die offizielle Website www.creatorweek.live. Oder folgen Sie @visitmacao auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und RED.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE