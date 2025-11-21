Tydzień Twórców CreatorWeek Macao 2025 dobiegł końca, prezentując Makau jako tętniące życiem globalne centrum kreatywności

185 grup twórców obserwowanych przez 2 miliardy fanów na całym świecie przyczyniło się do wzmocnienia wizerunku Makau jako młodzieżowej i innowacyjnej destynacji.

MAKAU, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, współorganizowany przez Urząd Turystyki Rządu Makau (MGTO) i Branded, zakończył się 28 października po pięciu dniach wypełnionych różnymi aktywnościami. Wydarzenie zgromadziło w Makau 185 grup twórców treści z całego świata, których łączna liczba fanów wyniosła prawie 2 miliardy, przynosząc miastu świeżą energię i międzynarodową uwagę. Przez cały tydzień twórcy angażowali się w międzykulturową współpracę, odkrywali unikalne połączenie dziedzictwa i nowoczesności Makau oraz dzielili się swoimi kreatywnymi perspektywami, dodatkowo podkreślając charakter miasta jako młodzieżowego, międzynarodowego i innowacyjnego miejsca turystycznego.

CreatorWeek Macao 2025 Wrap Video

Przez pięć dni twórcy treści z całego świata gromadzili się, aby nawiązać międzykulturową współpracę i prowadzić ożywioną wymianę twórczą. Wydarzenie połączyło twórców z Wielkich Chin i innych krajów poprzez konferencje, akademię, spotkania, warsztaty wellness i transmisje na żywo, inspirując nowe partnerstwa i koprodukcje treści. Podkreślając bogatą różnorodność kulturową i kreatywny ekosystem Makau, wydarzenie potwierdziło jego rolę jako skrzyżowania kultur, centrum kreatywności i kluczowego gracza w globalnej gospodarce twórczej.

Tydzień Twórców w Makau 2025 rozpoczął się i zakończył żywiołowymi eventami w Wynn Palace Macau, w których wzięło udział ponad 250 twórców, liderów branży i gości. Wśród kluczowych uczestników znaleźli się dyrektor Biura Turystyki Rządu Makau (MGTO) Maria Helena de Senna Fernandes, dyrektor operacyjny Google na region Wielkich Chin Ben Wong, czołowy twórca Alan Chikin Chow oraz Sean Does Magic, co dodatkowo podniosło globalny profil kreatywny Makau. Konferencje CreatorWeek w Grand Lisboa Palace Macau zgromadziły ponad 600 uczestników, którzy dyskutowali na temat wejścia na rynek, globalnej ekspansji i trendów w gospodarce twórców, z udziałem kierownictwa YouTube, Meta i Gold House. Cztery warsztaty CreatorWeek Wellness w MGM MACAU, prowadzone przez gwiazdorskich twórców Matta Tralli i Jacky Cai, wraz z ekspertami fitness Williem Liu i Ryanem Narayanem, stanowiły połączenie kreatywności z troską o zdrowie i stylem życia. Spotkanie CreatorWeek Meet&Greet w The Londoner Macao przyciągnęło ponad 1700 uczestników i 40 twórców, przekuwając zaangażowanie online w rzeczywiste kontakty. Wśród uczestników znaleźli się twórca Steven He, a także popularni artyści Berywam, PSYCHIC FEVER i XODIAC, którzy łącznie mają dziesiątki milionów fanów na całym świecie. Dwie noce CreatorWeek Live w Galaxy Macau zgromadziły artystów z Korei Południowej, Japonii i Filipin, którzy celebrowali wymianę kulturową poprzez muzykę i występy. W międzyczasie podczas dwudniowej akademii CreatorWeek Academy około 120 początkujących twórców wzięło udział w praktycznych szkoleniach z zakresu produkcji treści, angażowania odbiorców i współpracy z markami. Wśród mentorów znaleźli się czołowi twórcy Jordan&Hudson Matter i Mikey Bustos, a także liderzy branży, tacy jak dyrektor generalny Gold House Bing Chen, dyrektor ds. strategii branżowej Meta Greater China Benny Chu oraz członek zespołu Black Eyed Peas Apl.de.Ap.

Twórca z Greater China, Lei's Adventure, powiedział, że inicjatywa „Jeden pas, jedna droga" podkreśla znaczenie regionu Makau jako historycznej bramy Chin do świata. Ma on nadzieję zgłębić temat rozwoju globalnego (Going Global), aby opowiedzieć o tym, jak Chińczycy wyruszyli z Makau ku szerszym horyzontom. Mikey Bustos, twórca z Filipin, powiedział: „Mam nadzieję, że jako twórcy zdamy sobie sprawę z mocy, jaką mamy teraz w zasięgu ręki - aby szerzyć na całym świecie pozytywne wibracje, edukację i wszystko inne, wykorzystując nasze talenty".

W ramach specjalnej wycieczki po lokalnej społeczności (Local Community Tour) 20 międzynarodowych twórców wspólnie z 20 ambasadorami wydarzenia mieszkającymi w Makau zwiedzało lokalne dzielnice, odkrywało autentyczną kuchnię i wspólnie tworzyło treści celebrujące tożsamość miasta, w którym Wschód spotyka się z Zachodem. Dzięki ich kreatywnym opowieściom, widzowie na całym świecie mogli podziwiać uroki Makau i poczuć tętniącego życiem ducha społeczności.

„Twórcy treści są obecnie jednymi z najbardziej wpływowych narratorów - powiedział Cheng Wai Tong, pełniący obowiązki dyrektora MGTO. - Dzięki ich spojrzeniu, językowi i kreatywności, wielomilionowa publiczność na całym świecie będzie mogła poznać wielokulturową historię Makau, jego wyjątkowy krajobraz miejski i innowacyjną dynamikę w najbardziej poruszający i wzruszający sposób. Wydarzenie to nie tylko inspiruje do tworzenia wysokiej jakości treści, ale także generuje ogromną wartość biznesową, napędzając rozwój gospodarki twórczej Makau w kierunku świetlanej przyszłości i ekspansji rynku turystycznego dla młodzieży".

Maria Helena de Senna Fernandes, dyrektor MGTO, w swoim przemówieniu podczas konferencji powiedziała: „Wraz z nieustannie zmieniającymi się zachowaniami konsumentów i komunikacją informacyjną na całym świecie, gospodarka twórcza stała się nową, prężnie rozwijającą się branżą, która generuje ogromną wartość biznesową".

Makau

Wizerunek miasta Makau nieustannie ewoluuje, odzwierciedlając jego nowe pozycjonowanie jako miasta młodzieżowego, międzynarodowego i innowacyjnego. Miasto wciąż umacnia swój globalny wpływ jako miejsce, w którym krzyżuje się kultura chińska i zachodnia oraz jako źródło twórczej inspiracji.

Najciekawsze informacje na temat wydarzenia oraz aktualności z nim związane można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.creatorweek.live oraz na profilach @visitmacao w serwisach Instagram, Facebook, YouTube, TikTok i RED.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=G3qOmDeCQhE