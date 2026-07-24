الإعلان عن الفائزين في الدورة السنوية الثالثة لجوائز Stevie® للتميّز في التكنولوجيا

تقدّم أكثر من 700 ترشيح من 37 دولة وإقليمًا للتقييم ضمن أرقى جوائز الأعمال العالمية المعنية بالابتكار التكنولوجي، فيما تصدّرت شركة IBM قائمة المؤسسات الفائزة بحصولها على تسع جوائز Stevie

فيرفاكس، فرجينيا، 24 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أُعلن اليوم عن الفائزين بجوائز Stevie® للتميّز في التكنولوجيا لعام 2026. والآن في عامها الثالث، تكرّم الجائزة الدولية الإنجازات المتميزة في مجال التكنولوجيا التي تحققها المؤسسات والفرق والأفراد ممن يطوّرون منتجات وخدمات وحلولاً مبتكرة في مختلف القطاعات.

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

تكرّم جوائز Stevie للتميّز في التكنولوجيا الإنجازات المتميزة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الأعمال، وتكنولوجيا الاتصالات، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا التصنيع، وتكنولوجيا التجزئة، وتقنيات الطيران والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى. ويحق للمؤسسات من جميع الأحجام — سواء كانت عامة أو خاصة، هادفة للربح أو غير هادفة للربح — ومن أي مكان في العالم، المشاركة في هذه الجوائز.

وشهدت جوائز هذا العام تقييم أكثر من 700 ترشيح مقدّم من مؤسسات في 37 دولة وإقليمًا، وذلك على يد أكثر من 180 متخصصًا في مجالي التكنولوجيا والأعمال، حيث شاركوا بصفة محكّمين. وتم اختيار الفائزين بناءً على متوسط الدرجات التي حصلوا عليها خلال عملية التحكيم المستقلة.

المؤسسات الأكثر فوزًا بجوائز Stevie

وفيما يلي المؤسسات التي حصدت خمس جوائز Stevie أو أكثر في نسخة عام 2026:

IBM ، سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية (9 جوائز)

Architecht ، إسطنبول، تركيا (6 جوائز)

ValueLabs ، الهند والولايات المتحدة الأمريكية (6 جوائز)

Asiacell ، بغداد، العراق (5 جوائز)

هيئة دبي الرقمية، دبي، الإمارات العربية المتحدة (5 جوائز)

Epsilon3 ، إل سيغوندو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (5 جوائز)

اطّلع على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Stevie لعام 2026 حسب الفئة.

فئات التكنولوجيا التي تم الاعتراف بها

تكرّم جوائز Stevie للتميّز في التكنولوجيا الإنجازات المتميزة عبر 23 قطاعًا تكنولوجيًا، تشمل:

تكنولوجيا الإعلان والتسويق والعلاقات العامة

تكنولوجيا الطيران

تكنولوجيا الزراعة

التكنولوجيا المعمارية

الذكاء الاصطناعي ( AI)

تكنولوجيا المساعدة

تكنولوجيا الأحياء

تكنولوجيا الأعمال

تكنولوجيا الاتصالات

تكنولوجيا البناء والهندسة المدنية

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا الطاقة

تكنولوجيا الترفيه

التكنولوجيا المالية ( FinTech)

تكنولوجيا الحكومة

التكنولوجيا الخضراء والنظيفة

تكنولوجيا الرعاية الصحية

تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا التصنيع

التكنولوجيا البحرية

تكنولوجيا التجزئة والتجارة الإلكترونية

تكنولوجيا الرياضة واللياقة البدنية والترفيه

تكنولوجيا النقل والتنقُّل

حفل توزيع الجوائز في باريس

سيُكرَّم الفائزون خلال حفل توزيع الجوائز الذي يُقام على السجادة الحمراء يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، في فندق بولمان باريس مونبارناس بالعاصمة الفرنسية باريس. وسيحتفي الحفل أيضًا بالفائزين في جوائز Stevie لأفضل جهات العمل لعام 2026، وجوائز الأعمال الدولية®، وجوائز Stevie الألمانية. وسيُبث الحفل مباشرةً على مستوى العالم، فيما أصبحت التذاكر متاحة الآن للبيع.

وقالت Maggie Miller، رئيسة جوائز Stevie: "نهنئ جميع الفائزين في الدورة السنوية الثالثة لجوائز Stevie للتميّز في التكنولوجيا على إنجازاتهم الاستثنائية". "يواصل الابتكار إحداث تحول في مختلف القطاعات، ويبرهن الفائزون هذا العام على الكيفية التي تسهم بها التكنولوجيا في الارتقاء بالأعمال والمؤسسات وتحسين حياة الناس حول العالم. ونتطلع إلى الاحتفاء بإنجازاتهم في باريس خلال شهر أكتوبر المقبل".

وتُقدَّم جوائز Stevie للتميّز في التكنولوجيا من قِبل مؤسسة جوائز Stevie، التي تنظم تسعة من أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم، من بينها جوائز الأعمال الدولية® وجوائز الأعمال الأمريكية®.

نبذة عن جوائز Stevie

ومنذ عام 2002، تحظى جوائز Stevie باعتراف واسع باعتبارها من أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم، إذ تُكرّم الإنجازات المتميزة في بيئات العمل حول العالم. واشتُق اسم "Stevie" من الكلمة اليونانية stephanos، التي تعني "المُتوَّج".

وتضم جوائز Stevie تسعة برامج دولية لتكريم التميّز في مجال الأعمال، وهي:

جوائز Stevie لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

جوائز Stevie الألمانية

جوائز Stevie لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جوائز الأعمال الأمريكية®

جوائز الأعمال الدولية®

جوائز Stevie لأفضل جهات العمل

جوائز Stevie للمرأة في قطاع الأعمال

جوائز Stevie للتميّز في التكنولوجيا

جوائز Stevie للمبيعات وخدمة العملاء

وتستقبل جوائز Stevie سنويًا أكثر من 12,000 ترشيح من مؤسسات في أكثر من 70 دولة وإقليمًا، لتكريم المؤسسات بمختلف أحجامها والمهنيين الذين يقفون وراء نجاحها.

تعرّف على المزيد من المعلومات على www.StevieAwards.com.

للتواصل الإعلامي

Nina Moore

جوائز Stevie®

[email protected]

+1 703-547-8389