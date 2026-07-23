Объявлены лауреаты третьей ежегодной премии за выдающиеся технологические достижения Stevie® Awards for Technology Excellence
News provided byStevie Awards
Jul 23, 2026, 23:22 ET
Жюри ведущей мировой бизнес-премии в области технологических инноваций рассмотрело более 700 заявок из 37 стран и регионов мира; лидером среди организаций по количеству наград Stevie Awards стала компания IBM с девятью наградами
ФЭРФАКС, штат Вирджиния, 24 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня были объявлены лауреаты премии Stevie® Awards for Technology Excellence 2026 года за выдающиеся технологические достижения. Уже третий год эта международная премия присуждается за выдающиеся достижения в области технологий организациям, командам и отдельным специалистам, разрабатывающим инновационные продукты, услуги и решения во всех отраслях экономики.
Премия Stevie Awards for Technology Excellence присуждается за выдающиеся достижения в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), информационные технологии, финансовые технологии (FinTech), медицинские технологии, бизнес-технологии, коммуникационные технологии, экологически чистые («зеленые») технологии, производственные технологии, технологии для розничной торговли, аэрокосмические технологии, биотехнологии и многие другие направления. К участию допускаются организации любого масштаба — государственные и частные, коммерческие и некоммерческие — из любой страны мира.
В этом году независимое жюри в составе более 180 экспертов в области технологий и бизнеса рассмотрело более 700 заявок от организаций из 37 стран и регионов мира. Победители определялись на основании средних баллов, присвоенных членами независимого жюри.
Организации, получившие наибольшее количество наград Stevie Awards
Пять и более наград Stevie Awards в конкурсе 2026 года получили:
- IBM (Сингапур и США) — 9
- Architecht (Стамбул, Турция) — 6
- ValueLabs (Индия и США) — 6
- Asiacell (Багдад, Ирак) — 5
- Dubai Digital Authority (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) — 5
- Epsilon3 (Эль-Сегундо, шт. Калифорния, США) — 5
Ознакомьтесь с полным списком лауреатов Stevie Awards 2026 во всех категориях.
Категории технологических достижений
Премия Stevie Awards for Technology Excellence за технологические достижения присуждается по 23 направлениям, включая:
- технологии для рекламы, маркетинга и связей с общественностью;
- аэрокосмические технологии;
- сельскохозяйственные технологии;
- архитектурные технологии;
- искусственный интеллект (ИИ);
- вспомогательные технологии;
- биотехнологии;
- бизнес-технологии;
- коммуникационные технологии;
- технологии строительства и гражданского строительства;
- образовательные технологии;
- энергетические технологии;
- технологии развлечений;
- финансовые технологии (FinTech);
- технологии государственного управления;
- «зеленые» и экологически чистые технологии;
- медицинские технологии;
- информационные технологии;
- производственные технологии;
- морские технологии;
- технологии для розничной торговли и электронной коммерции;
- технологии для спорта, фитнеса и активного отдыха;
- транспортные технологии и решения в области мобильности.
Церемония награждения в Париже
Торжественная церемония вручения наград на красной ковровой дорожке состоится в среду, 28 октября 2026 года, в отеле Pullman Paris Montparnasse в Париже (Франция). В ходе мероприятия будут также чествовать лауреатов премии Stevie Awards for Great Employers за 2026 год, The International Business Awards® и German Stevie Awards. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, продажа билетов уже открыта.
«Мы поздравляем всех лауреатов третьей ежегодной премии Stevie Awards for Technology Excellence за их выдающиеся достижения, — заявила Мэгги Миллер (Maggie Miller), президент Stevie Awards. — Инновации продолжают преобразовывать все отрасли экономики, и победители этого года наглядно демонстрируют, как технологии совершенствуют бизнес, улучшают работу организаций и жизнь людей во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности отметить эти успехи в Париже в октябре этого года».
Премия за технологические достижения Stevie Awards for Technology Excellence учреждена организацией Stevie Awards, которая является организатором девяти ведущих мировых программ бизнес-премий, включая The International Business Awards® и The American Business Awards®.
О премии Stevie Awards
С момента своего учреждения в 2002 году премия Stevie Awards получила широкое признание как одна из наиболее престижных международных бизнес-премий, отмечающая выдающиеся достижения в профессиональной деятельности во всем мире. Название «Stevie» происходит от греческого слова stephanos, что означает «увенчанный венком».
В настоящее время в систему Stevie Awards входят девять международных программ:
- для стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Asia-Pacific Stevie Awards;
- для Германии — German Stevie Awards;
- для стран Ближнего Востока и Северной Африки — Middle East & North Africa Stevie Awards;
- The American Business Awards®;
- The International Business Awards®;
- для лучших работодателей — Stevie Awards for Great Employers;
- для женщин в бизнесе — Stevie Awards for Women in Business;
- за технологические достижения — Stevie Awards for Technology Excellence;
- за продажи и обслуживание клиентов — Stevie Awards for Sales & Customer Service.
Ежегодно на соискание премий Stevie Awards поступает более 12.000 заявок от организаций из более чем 70 стран и регионов мира. Премия отмечает достижения организаций любого масштаба, а также специалистов, стоящих за их успехом.
Подробнее см. на сайте www.StevieAwards.com.
Контакты для СМИ
Нина Мор (Nina Moore)
Stevie® Awards
[email protected]
+1 703-547-8389
Share this article