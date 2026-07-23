Объявлены лауреаты третьей ежегодной премии за выдающиеся технологические достижения Stevie® Awards for Technology Excellence

Жюри ведущей мировой бизнес-премии в области технологических инноваций рассмотрело более 700 заявок из 37 стран и регионов мира; лидером среди организаций по количеству наград Stevie Awards стала компания IBM с девятью наградами

ФЭРФАКС, штат Вирджиния, 24 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня были объявлены лауреаты премии Stevie® Awards for Technology Excellence 2026 года за выдающиеся технологические достижения. Уже третий год эта международная премия присуждается за выдающиеся достижения в области технологий организациям, командам и отдельным специалистам, разрабатывающим инновационные продукты, услуги и решения во всех отраслях экономики.

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

Премия Stevie Awards for Technology Excellence присуждается за выдающиеся достижения в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), информационные технологии, финансовые технологии (FinTech), медицинские технологии, бизнес-технологии, коммуникационные технологии, экологически чистые («зеленые») технологии, производственные технологии, технологии для розничной торговли, аэрокосмические технологии, биотехнологии и многие другие направления. К участию допускаются организации любого масштаба — государственные и частные, коммерческие и некоммерческие — из любой страны мира.

В этом году независимое жюри в составе более 180 экспертов в области технологий и бизнеса рассмотрело более 700 заявок от организаций из 37 стран и регионов мира. Победители определялись на основании средних баллов, присвоенных членами независимого жюри.

Организации, получившие наибольшее количество наград Stevie Awards

Пять и более наград Stevie Awards в конкурсе 2026 года получили:

IBM (Сингапур и США) — 9

Architecht (Стамбул, Турция) — 6

ValueLabs (Индия и США) — 6

Asiacell (Багдад, Ирак) — 5

Dubai Digital Authority (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) — 5

Epsilon3 (Эль-Сегундо, шт. Калифорния, США) — 5

Ознакомьтесь с полным списком лауреатов Stevie Awards 2026 во всех категориях.

Категории технологических достижений

Премия Stevie Awards for Technology Excellence за технологические достижения присуждается по 23 направлениям, включая:

технологии для рекламы, маркетинга и связей с общественностью;

аэрокосмические технологии;

сельскохозяйственные технологии;

архитектурные технологии;

искусственный интеллект (ИИ);

вспомогательные технологии;

биотехнологии;

бизнес-технологии;

коммуникационные технологии;

технологии строительства и гражданского строительства;

образовательные технологии;

энергетические технологии;

технологии развлечений;

финансовые технологии (FinTech);

технологии государственного управления;

«зеленые» и экологически чистые технологии;

медицинские технологии;

информационные технологии;

производственные технологии;

морские технологии;

технологии для розничной торговли и электронной коммерции;

технологии для спорта, фитнеса и активного отдыха;

транспортные технологии и решения в области мобильности.

Церемония награждения в Париже

Торжественная церемония вручения наград на красной ковровой дорожке состоится в среду, 28 октября 2026 года, в отеле Pullman Paris Montparnasse в Париже (Франция). В ходе мероприятия будут также чествовать лауреатов премии Stevie Awards for Great Employers за 2026 год, The International Business Awards® и German Stevie Awards. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по всему миру, продажа билетов уже открыта.

«Мы поздравляем всех лауреатов третьей ежегодной премии Stevie Awards for Technology Excellence за их выдающиеся достижения, — заявила Мэгги Миллер (Maggie Miller), президент Stevie Awards. — Инновации продолжают преобразовывать все отрасли экономики, и победители этого года наглядно демонстрируют, как технологии совершенствуют бизнес, улучшают работу организаций и жизнь людей во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности отметить эти успехи в Париже в октябре этого года».

Премия за технологические достижения Stevie Awards for Technology Excellence учреждена организацией Stevie Awards, которая является организатором девяти ведущих мировых программ бизнес-премий, включая The International Business Awards® и The American Business Awards®.

О премии Stevie Awards

С момента своего учреждения в 2002 году премия Stevie Awards получила широкое признание как одна из наиболее престижных международных бизнес-премий, отмечающая выдающиеся достижения в профессиональной деятельности во всем мире. Название «Stevie» происходит от греческого слова stephanos, что означает «увенчанный венком».

В настоящее время в систему Stevie Awards входят девять международных программ:

для стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Asia-Pacific Stevie Awards;

для Германии — German Stevie Awards;

для стран Ближнего Востока и Северной Африки — Middle East & North Africa Stevie Awards;

The American Business Awards®;

The International Business Awards®;

для лучших работодателей — Stevie Awards for Great Employers;

для женщин в бизнесе — Stevie Awards for Women in Business;

за технологические достижения — Stevie Awards for Technology Excellence;

за продажи и обслуживание клиентов — Stevie Awards for Sales & Customer Service.

Ежегодно на соискание премий Stevie Awards поступает более 12.000 заявок от организаций из более чем 70 стран и регионов мира. Премия отмечает достижения организаций любого масштаба, а также специалистов, стоящих за их успехом.

Подробнее см. на сайте www.StevieAwards.com.

Контакты для СМИ

Нина Мор (Nina Moore)

Stevie® Awards

[email protected]

+1 703-547-8389