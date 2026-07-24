第3回スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie® Awards for Technology Excellence）受賞者を発表

技術革新を称える世界最高峰のビジネス賞で、37の国・地域から寄せられた700件を超える応募を審査、IBMが組織別最多となる9つのスティービー賞を受賞

バージニア州フェアファックス, 2026年7月24日 /PRNewswire/ -- 2026年スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（2026 Stevie® Awards for Technology Excellence）の受賞者が発表されました。今年で3年目を迎えるこの国際的な表彰プログラムは、あらゆる業界で革新的な製品、サービス、ソリューションを開発する組織、チーム、個人がテクノロジー分野で挙げた卓越した功績を称えるものです。

スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie Awards for Technology Excellence）は、人工知能（AI）、情報テクノロジー、金融テクノロジー（フィンテック）、ヘルスケア・テクノロジー、ビジネス・テクノロジー、通信テクノロジー、グリーン・テクノロジー、製造テクノロジー、小売テクノロジー、航空宇宙、バイオテクノロジーなど、幅広い分野における卓越した功績を称えます。公的・民間、営利・非営利を問わず、世界中のあらゆる規模の組織が応募できます。

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

今年は、37の国・地域の組織から寄せられた700件を超える応募が、審査員を務めた180名を超えるテクノロジーおよびビジネス分野の専門家によって審査されました。受賞者は、独立した審査で付けられた点数の平均に基づいて選出されました。

スティービー賞受賞数上位の組織

2026年のコンテストでスティービー賞を5つ以上受賞した組織は、以下のとおりです。

IBM、シンガポールおよび米国（9）

Architecht、トルコ・イスタンブール（6）

ValueLabs、インドおよび米国（6）

Asiacell、イラク・バグダッド（5）

Dubai Digital Authority、アラブ首長国連邦・ドバイ（5）

Epsilon3、米国カリフォルニア州エル・セグンド（5）

2026年スティービー賞のカテゴリー別全受賞者一覧をご覧ください。

表彰対象となるテクノロジー分野

スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie Awards for Technology Excellence）は、以下に挙げる23のテクノロジー分野における功績を表彰します。

広告、マーケティング＆広報テクノロジー

航空宇宙テクノロジー

農業テクノロジー

建築テクノロジー

人工知能（AI）

支援テクノロジー

バイオテクノロジー

ビジネス・テクノロジー

通信テクノロジー

建設・土木テクノロジー

教育テクノロジー

エネルギー・テクノロジー

エンターテインメント・テクノロジー

金融テクノロジー（フィンテック）

行政テクノロジー

グリーン＆クリーン・テクノロジー

ヘルスケア・テクノロジー

情報テクノロジー

製造テクノロジー

海洋テクノロジー

小売・Eコマース・テクノロジー

スポーツ・フィットネス・レクリエーション・テクノロジー

交通・モビリティ・テクノロジー

パリでの授賞式

受賞者は、2026年10月28日（水）にフランス・パリのプルマン パリ モンパルナスで開催されるレッドカーペット形式の授賞式で表彰されます。また、このイベントでは、2026年スティービー賞優良雇用主部門（2026 Stevie Awards for Great Employers）、インターナショナル・ビジネス・アワード（The International Business Awards®）、ドイツ・スティービー賞（German Stevie Awards）の受賞者も表彰されます。授賞式は世界各地に向けてライブ配信され、チケットは現在販売中です。

「第3回スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門で卓越した功績を挙げたすべての受賞者に、心よりお祝い申し上げます」と、Stevie Awardsのプレジデントを務めるMaggie Millerは述べました。「イノベーションはあらゆる業界を変革し続けており、今年の受賞者は、テクノロジーが世界中の企業、組織、人々の生活をいかに向上させているかを示しています。今年10月にパリで、その功績を共にたたえることを楽しみにしています。」

スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie Awards for Technology Excellence）は、Stevie Awardsが主催しています。同団体は、インターナショナル・ビジネス・アワード（The International Business Awards®）やアメリカン・ビジネス・アワード（The American Business Awards®）など、世界を代表する9つのビジネス賞プログラムを運営しています。

スティービー賞（Stevie Awards）について

2002年以来、スティービー賞は、世界各地の職場における卓越した功績を称える世界最高峰のビジネス賞プログラムとして広く認知されています。「Stevie」という名称は、「冠を戴いた」を意味するギリシャ語「stephanos」に由来します。

スティービー賞には、次の9つの国際ビジネス賞プログラムがあります。

アジア太平洋スティービー賞（Asia-Pacific Stevie Awards）

ドイツ・スティービー賞（German Stevie Awards）

中東・北アフリカ・スティービー賞（Middle East & North Africa Stevie Awards）

アメリカン・ビジネス・アワード（The American Business Awards®）

インターナショナル・ビジネス・アワード（The International Business Awards®）

スティービー賞優良雇用主部門（Stevie Awards for Great Employers）

スティービー賞女性ビジネス部門（Stevie Awards for Women in Business）

スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie Awards for Technology Excellence）

スティービー賞セールス＆カスタマー・サービス部門（Stevie Awards for Sales & Customer Service）

スティービー賞には毎年、70を超える国・地域の組織から12,000件を超える応募が寄せられ、あらゆる規模の組織とその成功を支える専門家が称えられています。

詳細はwww.StevieAwards.comをご覧ください。

メディア連絡先

Nina Moore

Stevie® Awards

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SOURCE Stevie Awards