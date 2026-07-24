Pemenang Stevie® Awards for Technology Excellence Tahunan Ketiga Diumumkan
Berita ini disediakan olehStevie Awards
24 Jul, 2026, 10:52 WIB
Lebih dari 700 nominasi dari 37 negara dan wilayah dievaluasi dalam ajang penghargaan bisnis terkemuka di dunia untuk inovasi teknologi; IBM memimpin dengan meraih sembilan Stevie Awards.
FAIRFAX, Virginia, 24 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pemenang 2026 Stevie® Awards for Technology Excellence diumumkan hari ini. Memasuki tahun ketiganya, program penghargaan internasional ini memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa di bidang teknologi oleh organisasi, tim, dan individu yang mengembangkan produk, layanan, dan solusi inovatif di berbagai industri.
Stevie Awards for Technology Excellence memberikan penghargaan atas keunggulan di berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, teknologi finansial (fintech), teknologi layanan kesehatan, teknologi bisnis, teknologi komunikasi, teknologi hijau, teknologi manufaktur, teknologi ritel, kedirgantaraan, bioteknologi, serta berbagai industri lainnya. Organisasi dari berbagai skala—baik publik maupun swasta, berorientasi laba maupun nirlaba—dari seluruh dunia berhak untuk berpartisipasi.
Tahun ini, lebih dari 700 nominasi dari organisasi di 37 negara dan wilayah dievaluasi oleh lebih dari 180 profesional di bidang teknologi dan bisnis yang bertugas sebagai juri. Para pemenang dipilih berdasarkan rata-rata nilai yang diberikan selama proses penjurian independen.
Organisasi Peraih Stevie Awards Terbanyak
Organisasi yang meraih lima Stevie Awards atau lebih dalam kompetisi tahun 2026 adalah sebagai berikut:
- IBM, Singapura dan Amerika Serikat (9)
- Architecht, Istanbul, Turki (6)
- ValueLabs, India dan Amerika Serikat (6)
- Asiacell, Bagdad, Irak (5)
- Dubai Digital Authority, Dubai, Uni Emirat Arab (5)
- Epsilon3, El Segundo, California, Amerika Serikat (5)
Lihat daftar lengkap pemenang Stevie Awards 2026 berdasarkan kategori.
Kategori Teknologi yang Mendapat Pengakuan
Stevie Awards for Technology Excellence memberikan penghargaan atas pencapaian di 23 sektor teknologi, termasuk:
- Teknologi Periklanan, Pemasaran & Hubungan Masyarakat
- Teknologi Kedirgantaraan
- Teknologi Pertanian
- Teknologi Arsitektur
- Kecerdasan Buatan (AI)
- Teknologi Bantu
- Bioteknologi
- Teknologi Bisnis
- Teknologi Komunikasi
- Teknologi Konstruksi & Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
- Teknologi Energi
- Teknologi Hiburan
- Teknologi Finansial (FinTech)
- Teknologi Pemerintahan
- Teknologi Hijau & Bersih
- Teknologi Layanan Kesehatan
- Teknologi Informasi
- Teknologi Manufaktur
- Teknologi Kelautan
- Teknologi Ritel & E-Commerce
- Teknologi Olahraga, Kebugaran & Rekreasi
- Teknologi Transportasi & Mobilitas
Acara Penganugerahan di Paris
Para pemenang akan menerima penghargaan dalam acara penganugerahan dengan karpet merah yang akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Pullman Paris Montparnasse di Paris, Prancis. Acara ini juga akan menjadi ajang penghormatan bagi para pemenang 2026 Stevie Awards for Great Employers, The International Business Awards®, dan German Stevie Awards. Acara penganugerahan ini akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan tiket kini mulai dijual.
"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Stevie Awards for Technology Excellence tahunan ketiga atas pencapaian luar biasa mereka," ujar Maggie Miller, President of the Stevie Awards. "Inovasi terus mentransformasi setiap industri, dan para pemenang tahun ini menunjukkan bagaimana teknologi meningkatkan bisnis, organisasi, dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kami menantikan perayaan atas pencapaian mereka di Paris pada bulan Oktober ini."
Stevie Awards for Technology Excellence dipersembahkan oleh organisasi Stevie Awards, penyelenggara sembilan program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, termasuk The International Business Awards® dan The American Business Awards®.
Tentang Stevie Awards
Sejak tahun 2002, Stevie Awards telah diakui secara luas sebagai program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, yang memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Nama "Stevie" berasal dari kata dalam bahasa Yunani, stephanos, yang berarti "dimahkotai".
Stevie Awards mencakup sembilan program penghargaan bisnis internasional:
- Asia-Pacific Stevie Awards
- German Stevie Awards
- Middle East & North Africa Stevie Awards
- The American Business Awards®
- The International Business Awards®
- Stevie Awards for Great Employers
- Stevie Awards for Women in Business
- Stevie Awards for Technology Excellence
- Stevie Awards for Sales & Customer Service
Setiap tahun, Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi dari organisasi di lebih dari 70 negara dan wilayah, serta memberikan penghargaan kepada organisasi dari berbagai skala dan para profesional di balik kesuksesan mereka.
Pelajari lebih lanjut di www.StevieAwards.com.
Kontak Media
Nina Moore
Stevie® Awards
[email protected]
+1 703-547-8389
SOURCE Stevie Awards
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