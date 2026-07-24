Pemenang Stevie® Awards for Technology Excellence Tahunan Ketiga Diumumkan

Lebih dari 700 nominasi dari 37 negara dan wilayah dievaluasi dalam ajang penghargaan bisnis terkemuka di dunia untuk inovasi teknologi; IBM memimpin dengan meraih sembilan Stevie Awards.

FAIRFAX, Virginia, 24 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pemenang 2026 Stevie® Awards for Technology Excellence diumumkan hari ini. Memasuki tahun ketiganya, program penghargaan internasional ini memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa di bidang teknologi oleh organisasi, tim, dan individu yang mengembangkan produk, layanan, dan solusi inovatif di berbagai industri.

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

Stevie Awards for Technology Excellence memberikan penghargaan atas keunggulan di berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, teknologi finansial (fintech), teknologi layanan kesehatan, teknologi bisnis, teknologi komunikasi, teknologi hijau, teknologi manufaktur, teknologi ritel, kedirgantaraan, bioteknologi, serta berbagai industri lainnya. Organisasi dari berbagai skala—baik publik maupun swasta, berorientasi laba maupun nirlaba—dari seluruh dunia berhak untuk berpartisipasi.

Tahun ini, lebih dari 700 nominasi dari organisasi di 37 negara dan wilayah dievaluasi oleh lebih dari 180 profesional di bidang teknologi dan bisnis yang bertugas sebagai juri. Para pemenang dipilih berdasarkan rata-rata nilai yang diberikan selama proses penjurian independen.

Organisasi Peraih Stevie Awards Terbanyak

Organisasi yang meraih lima Stevie Awards atau lebih dalam kompetisi tahun 2026 adalah sebagai berikut:

IBM, Singapura dan Amerika Serikat (9)

Architecht, Istanbul, Turki (6)

ValueLabs, India dan Amerika Serikat (6)

Asiacell, Bagdad, Irak (5)

Dubai Digital Authority, Dubai, Uni Emirat Arab (5)

Epsilon3, El Segundo, California, Amerika Serikat (5)

Lihat daftar lengkap pemenang Stevie Awards 2026 berdasarkan kategori.

Kategori Teknologi yang Mendapat Pengakuan

Stevie Awards for Technology Excellence memberikan penghargaan atas pencapaian di 23 sektor teknologi, termasuk:

Teknologi Periklanan, Pemasaran & Hubungan Masyarakat

Teknologi Kedirgantaraan

Teknologi Pertanian

Teknologi Arsitektur

Kecerdasan Buatan (AI)

Teknologi Bantu

Bioteknologi

Teknologi Bisnis

Teknologi Komunikasi

Teknologi Konstruksi & Teknik Sipil

Teknologi Pendidikan

Teknologi Energi

Teknologi Hiburan

Teknologi Finansial (FinTech)

Teknologi Pemerintahan

Teknologi Hijau & Bersih

Teknologi Layanan Kesehatan

Teknologi Informasi

Teknologi Manufaktur

Teknologi Kelautan

Teknologi Ritel & E-Commerce

Teknologi Olahraga, Kebugaran & Rekreasi

Teknologi Transportasi & Mobilitas

Acara Penganugerahan di Paris

Para pemenang akan menerima penghargaan dalam acara penganugerahan dengan karpet merah yang akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026, di Pullman Paris Montparnasse di Paris, Prancis. Acara ini juga akan menjadi ajang penghormatan bagi para pemenang 2026 Stevie Awards for Great Employers, The International Business Awards®, dan German Stevie Awards. Acara penganugerahan ini akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, dan tiket kini mulai dijual.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Stevie Awards for Technology Excellence tahunan ketiga atas pencapaian luar biasa mereka," ujar Maggie Miller, President of the Stevie Awards. "Inovasi terus mentransformasi setiap industri, dan para pemenang tahun ini menunjukkan bagaimana teknologi meningkatkan bisnis, organisasi, dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kami menantikan perayaan atas pencapaian mereka di Paris pada bulan Oktober ini."

Stevie Awards for Technology Excellence dipersembahkan oleh organisasi Stevie Awards, penyelenggara sembilan program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, termasuk The International Business Awards® dan The American Business Awards®.

Tentang Stevie Awards

Sejak tahun 2002, Stevie Awards telah diakui secara luas sebagai program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, yang memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Nama "Stevie" berasal dari kata dalam bahasa Yunani, stephanos, yang berarti "dimahkotai".

Stevie Awards mencakup sembilan program penghargaan bisnis internasional:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards®

The International Business Awards®

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

Setiap tahun, Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi dari organisasi di lebih dari 70 negara dan wilayah, serta memberikan penghargaan kepada organisasi dari berbagai skala dan para profesional di balik kesuksesan mereka.

Pelajari lebih lanjut di www.StevieAwards.com.

Kontak Media

Nina Moore

Stevie® Awards

[email protected]

+1 703-547-8389

SOURCE Stevie Awards