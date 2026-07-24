제3회 스티비® 기술 우수상 수상자 발표

세계 최고 권위 기술 혁신 비즈니스 어워드에 37개 국가 및 지역에서 700여 점 출품…IBM이 아홉 부문을 휩쓸며 최다 수상 기관에 올라

페어팩스, 버지니아, 2026년 7월 24일 /PRNewswire/ -- 2026 스티비® 기술 우수상(Stevie® Awards for Technology Excellence) 수상자가 77월 23일 발표됐다. 이 상은 올해로 3회째를 맞이했으며 국제적으로 산업을 망라해 혁신적인 제품, 서비스 및 솔루션을 개발하는 조직과 팀, 개인이 기술 분야에게 수여된다.

스티비 기술 우수상은 인공지능(AI), 정보기술, 금융기술(핀테크), 헬스케어 기술, 비즈니스 기술, 통신 기술, 친환경 기술, 제조 기술, 소매 기술, 항공우주, 생명공학 등 여러 산업 분야에서 우수한 업적을 기린다. 세계 어느 지역에서든 규모와 관계없이 공공•민간 조직, 영리•비영리 조직 모두 참가할 수 있다.

More than 700 nominations from organizations in 37 nations and territories were evaluated this year by more than 180 technology and business professionals serving as judges.

올해는 37개 국가 및 지역 내 조직에서 출품한 후보작 700여 점을 대상으로 180명이 넘는 기술 및 비즈니스 전문가가 심사위원으로 참여해 평가했다. 수상자는 독립적인 심사 과정에서 부여된 평균 점수를 기준으로 선정됐다.

스티비상 최다 수상 기관

2026년 대회에서 5 부문 이상의 스티비상을 받은 기관은 다음과 같다.

IBM, 싱가포르와 미국(9)

아키텍트(Architecht), 튀르키예 이스탄불(6)

밸류랩스(ValueLabs), 인도와 미국(6)

아시아셀(Asiacell), 이라크 바그다드(5)

두바이 디지털청(Dubai Digital Authority), 아랍에미리트 두바이(5)

엡실론3(Epsilon3), 미국 캘리포니아주 엘세군도(5개)

부문별 2026년 스티비상 수상자는 전체 명단에서 확인할 수 있다.

시상 대상 기술 부문

스티비 기술 우수상은 다음을 포함해 23개 기술 분야의 성과를 기린다.

광고•마케팅•홍보 기술

항공우주 기술

농업 기술

건축 기술

인공지능(AI)

보조공학

생명공학

비즈니스 기술

통신 기술

건설•토목공학 기술

교육 기술

에너지 기술

엔터테인먼트 기술

금융기술(FinTech)

정부 기술

친환경•청정 기술

헬스케어 기술

정보기술

제조 기술

해양 기술

소매•전자상거래 기술

스포츠•피트니스•레크리에이션 기술

운송•모빌리티 기술

파리 시상식

수상자들은 2026년 10월 28일 수요일 프랑스 파리의 풀만 파리 몽파르나스(Pullman Paris Montparnasse)에서 열리는 레드카펫 시상식에서 상을 받는다. 이번 행사에서는 2026 스티비 우수 고용주상(Stevie Awards for Great Employers), 국제 비즈니스 대상(The International Business Awards®), 독일 스티비상(German Stevie Awards) 수상자들도 함께 축하할 예정이다. 시상식은 전 세계에 생중계되며, 현재 입장권을 판매하고 있다.

매기 밀러(Maggie Miller) 스티비 어워즈(Stevie Awards) 회장은 "제3회 스티비 기술 우수상에서 탁월한 성과를 인정받은 모든 수상자에게 축하를 전한다"며 "혁신은 계속해서 모든 산업을 변화시키고 있으며, 올해의 수상자들은 기술이 전 세계의 기업과 조직, 사람들의 삶을 어떻게 개선하고 있는지를 보여준다. 오는 10월 파리에서 이들의 성과를 함께 축하하기를 기대한다"고 말했다.

스티비 기술 우수상은 국제 비즈니스 대상®과 미국 비즈니스 대상® (The American Business Awards®)을 포함해 세계를 대표하는 9개 비즈니스 시상 프로그램을 운영하는 스티비 어워즈가 주관한다.

스티비 어워즈 소개

스티비 어워즈는 2002년부터 전 세계 사업장에서 거둔 탁월한 성과를 치하하는 세계 최고 권위 비즈니스 시상 프로그램으로 널리 인정받고 있다. '스티비(Stevie)'라는 명칭은 '왕관을 쓴'이라는 뜻의 그리스어 스테파노스(stephanos)에서 유래했다.

스티비 어워즈는 아래와 같은 국제 비즈니스 시상 프로그램 아홉 가지로 구성된다.

아시아•태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards)

독일 스티비상

중동•북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards)

미국 비즈니스 대상

국제 비즈니스 대상

스티비 우수 고용주상

스티비 여성 기업인상(Stevie Awards for Women in Business)

스티비 기술 우수상

스티비 영업•고객서비스상(Stevie Awards for Sales & Customer Service)

스티비 어워즈에는 매년 70여 국가 및 지역에서 1만 2000여 건이 출품되며, 규모에 상관없이 조직과 그 성공을 이끈 전문가들에게 수여된다.

자세한 내용은 www.StevieAwards.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

니나 무어(Nina Moore)

스티비® 어워즈

[email protected]

+1 703-547-8389

SOURCE Stevie Awards