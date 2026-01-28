الابتكار يلتقي بألعاب القوى: "هواوي" و"إليود كيبشوج" يستعرضان ساعة الجري من الجيل التالي

Eliud Kipchoge

شينزن ، الصين ، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في 5 يناير 2026 ، أعلن فريق الجري (dsm-firmenich Running Team)، موطن أيقونة الماراثون "كيبشوج"، عن شراكة ثورية مع "هواوي". بصفتها شريكًا تقنيًا رسميًا ، تنضم "هواوي" إلى هذا الفريق الذي لا مثيل له، المعروفة باسم فريق الجري الأقوى في العالم، لرفع روح الجري ، وإلهام شغف واسع النطاق للرياضة ، والدعوة إلى طرق تدريب أكثر ذكاءً. علق "أليكس هوانغ"، رئيس التجارة التجارية لمجموعة "هواوي" للأعمال الاستهلاكية ، قائلاً: "من خلال الجمع بين خبرة "هواوي" في التكنولوجيا الذكية القابلة للارتداء مع المعرفة العميقة للأداء لدى الفريق ، نهدف إلى تقديم رؤى مجدية تفيد ليس فقط الرياضيين النخبة ، ولكن العدائين من جميع المستويات في جميع أنحاء العالم".

تعد مسيرة "كيبشوج"، الذي يعتبر على نطاق واسع أسطورة حية بين المتسابقين في جميع أنحاء العالم ، أيقونية بامتياز. لقد حطم إنجازه الرائد في إكمال سباق الماراثون في 1 ساعة و 59 دقيقة و 40 ثانية حاجز الساعتين بعيد المنال؛ وهو علامة تاريخية أعادت تعريف حدود القدرات البشرية وتجسدت اعتقاده بأن "لا يوجد إنسان محدود القدرات". بالنسبة له ، يتجاوز الجري النخبوية ؛ إنه سعى عالمي مفتوح للجميع ، بغض النظر عن أهداف العمر أو المسافة. الجري ، يعني أن تكون حرًا. الجري هو أن تكون بصحة جيدة. الجري معًا يعني أن نكون متحدين. هذا هو السبب في أن الفصل التالي من مسيرة "إليود" يتعلق بإنشاء حركة عالمية من العدائين.

من أجل مناصرة شغف عالمي بالجري ، يسعى "كيبشوج" للشراكة مع شريك مؤثر عالميًا يتمتع بتكنولوجيا متطورة وشبكة مستخدمين واسعة؛ حيث تبرز "هواوي" كشريك مثالي. لأكثر من 12 عامًا ، كانت "هواوي" في طليعة قطاع الصحة واللياقة البدنية ، حيث شحنت أكثر من 200 مليون جهاز قابل للارتداء في جميع أنحاء العالم بحلول يونيو 2025[1] وقادت الشحنات العالمية في الأرباع الثلاثة الأولى من ذلك العام. بفضل التزامها بالابتكار ومجتمع المستخدمين الضخم ، تجسد "هواوي" جوهر التميز في التشغيل. توفر حلولها المتطورة لـ "كيبشوج" وفريقه رؤى لا تقدر بثمن مثل بيانات التدريب الدقيقة وتقييمات الحِمل العلمية ، مما يمكّن المتسابقين النخبة من اختراق الحدود وإعادة تعريف ما هو ممكن.

يأتي هذا التعاون مع كشف مذهل؛ حيث من المقرر أن تكشف "هواوي" عن ساعة تشغيل احترافية متطورة ، مما يمثل عودتها إلى هذه الساحة بعد خمس سنوات من ظهور الجيل الأول من ساعات HUAWEI WATCH GT Runner في عام 2021. في هذا الوقت ، قامت "هواوي" بتحسين ميزتها التكنولوجية بدقة؛ حيث يوفر نظام TruSense دقة لا مثيل لها واستجابة وشاملة في تتبع الصحة واللياقة البدنية ؛ ويمثل نظام تحديد المواقع Sunflower قفزة كمية في دقة تحديد المواقع ؛ ويضمن الاختبار الصارم الذي يتضمن أكثر من 100 عداء أن تنبؤات أداء السباق تتجاوز 97٪ في الدقة[2]، في حين أن نموذج التعلم الآلي لتقييم التعب يمكّن الرياضيين من التدريب بشكل أكثر ذكاءً. لإضافة المزيد من المصداقية ، سيساهم المتسابقون النخبة مثل "كيبشوج" و "جوشوا تشيبتيجي" في رؤى العالم الحقيقي من التدريب وأيام السباق ، مما يؤدي إلى تحسينات متكررة في الخوارزميات والميزات لتصميم الأجهزة التي تتناغم حقًا مع احتياجات المتسابقين.

تأتي ساعة الجري المتطورة تلك لمعالجة تحدي طويل الأمد في السوق؛ بهدف سد الفجوة بين الوظائف العملية المتطورة والتصميم سهل الاستخدام. في حين أن معظم النماذج الحالية تلبي احتياجات المتسابقين النخبة فقط مع ميزات معقدة تغمر المستخدمين العاديين ، تستفيد "هواوي" من خبرتها الواسعة في تكنولوجيا 3C لإنشاء حل متعدد الاستخدامات. لقد تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الصارمة من المتسابقين المحنكين مع البقاء في متناول المبتدئين ، كما أنها من جانب آخر تعمل كأداة شاملة لإدارة الصحة للجمهور العام. من خلال القضاء على الحواجز ودمج الأداء الرياضي المهني بسلاسة مع التتبع الصحي المتاح ، تمكّن "هواوي" الجميع من العيش بشكل كامل للاستمتاع بمتعة وحيوية الجري.

