Quand l'innovation rencontre l'athlétisme : Huawei et Eliud Kipchoge présentent une montre de course de nouvelle génération

SHENZHEN, Chine, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 5 janvier 2026, l'équipe de course dont fait partie l'icône du marathon Eliud Kipchoge, la dsm-firmenich, a annoncé un partenariat révolutionnaire avec Huawei. En tant que partenaire technologique officiel, Huawei s'associe à cette équipe hors pair, considérée comme la meilleure équipe de course au monde, afin d'élever l'esprit de la course à pied, d'inspirer une passion généralisée pour ce sport et d'encourager des pratiques d'entraînement plus intelligentes. Alex Huang, CMO de Huawei Consumer Business Group, a déclaré : « En combinant l'expertise de Huawei en matière de technologie portable intelligente avec les connaissances approfondies de l'équipe en matière de performance, nous visons à fournir des informations significatives qui profitent non seulement aux athlètes d'élite, mais aussi aux coureurs de tous niveaux dans le monde entier ».

Eliud Kipchoge The dsm-firmenich Running Team

Largement considéré comme une légende vivante parmi les coureurs du monde entier, la carrière de Kipchoge est tout simplement légendaire. En terminant un marathon en 1 heure, 59 minutes et 40 secondes, il a brisé l'insaisissable barrière des deux heures, une étape historique qui a redéfini les limites des capacités humaines et incarné sa conviction que « L'humain ne connait pas de limite ». Pour lui, la course à pied transcende l'élitisme, c'est une activité universelle ouverte à tous, indépendamment de l'âge ou des objectifs de distance. Courir, c'est être libre. Courir, c'est être en bonne santé. Courir ensemble, c'est être unis. C'est pourquoi le prochain chapitre de la carrière d'Eliud consiste à créer un mouvement mondial de coureurs.

Pour promouvoir la passion universelle de la course à pied, Kipchoge recherche un partenaire influent au niveau mondial, pouvant fournir une technologie de pointe et un vaste réseau d'utilisateurs, et Huawei est le partenaire idéal. Depuis plus de 12 ans, Huawei est à l'avant-garde du secteur de la santé et de la remise en forme et a expédié plus de 200 millions d'appareils portables dans le monde jusqu'en juin 2025[1], prenant ainsi la tête des expéditions mondiales au cours des trois premiers trimestres de cette même année. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et à sa vaste communauté d'utilisateurs, Huawei incarne l'essence même de l'excellence en matière de course à pied. Ses solutions de pointe offrent à Kipchoge et à son équipe des informations inestimables telles que des données d'entraînement précises et des évaluations scientifiques de la charge, permettant aux coureurs d'élite de dépasser les limites et de redéfinir le spectre du possible.

Cette collaboration s'accompagne d'une révélation frappante : Huawei s'apprête à lancer une montre de course professionnelle de pointe, marquant son retour dans ce domaine cinq ans après la présentation de la première génération de la HUAWEI WATCH GT Runner en 2021. Pendant cette période, Huawei s'est attelée à perfectionner sa compétitivité technologique : le système TruSense offre une précision, une réactivité et une exhaustivité inégalées en matière de suivi santé et fitness ; le système de positionnement Sunflower représente un saut quantique dans la précision du positionnement ; des tests rigoureux impliquant plus de 100 coureurs garantissent que les prédictions de performance de course dépassent 97 % de précision[2], tandis qu'un modèle d'apprentissage automatique d'évaluation de la fatigue permet aux athlètes de s'entraîner de manière plus intelligente. Pour plus de crédibilité, des coureurs d'élite comme Kipchoge et Joshua Cheptegei apporteront des informations concrètes sur les jours d'entraînement et de course, ce qui permettra d'affiner en continu les algorithmes et les fonctionnalités afin de concevoir des dispositifs qui répondent véritablement aux besoins des coureurs.

Cette montre de course à la pointe de la technologie répond à un défi de longue date sur le marché : combler le fossé entre les fonctionnalités haut de gamme et le design convivial. Alors que la plupart des modèles existants s'adressent exclusivement aux coureurs d'élite avec des caractéristiques complexes qui dépassent les utilisateurs occasionnels, Huawei s'appuie sur sa grande expertise de la technologie 3C pour créer une solution modulable. Conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des coureurs chevronnés tout en restant accessible aux débutants, elle constitue également un outil complet de gestion de la santé pour la population en général. En éliminant les obstacles et en associant de manière transparente les performances athlétiques professionnelles à un suivi de santé accessible, Huawei permet à tous les passionnés qui aiment vivre pleinement de profiter de la joie et de l'énergie de la course.

[1] Données provenant de Rapport IDC.

[2] Données provenant des laboratoires Huawei.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2866304/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2866307/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg