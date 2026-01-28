La innovación se une al atletismo: Huawei y Eliud Kipchoge presentan el reloj para correr de nueva generación

SHENZHEN, China, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de enero de 2026, el equipo de corredores dsm-firmenich, hogar del icono del maratón Eliud Kipchoge, anunció una alianza revolucionaria con Huawei. Como su socio tecnológico oficial, Huawei une fuerzas con este equipo incomparable, conocido como el equipo de corredores más formidable del mundo, para elevar el espíritu del running, inspirar una pasión generalizada por el deporte y promover métodos de entrenamiento más inteligentes. Alex Huang, director de marketing de Huawei Consumer Business Group, comentó: "Al combinar la experiencia de Huawei en tecnología portátil inteligente con el profundo conocimiento del equipo sobre rendimiento, buscamos ofrecer información valiosa que beneficie no solo a los atletas de élite, sino también a corredores de todos los niveles en todo el mundo".

Eliud Kipchoge The dsm-firmenich Running Team

Considerado una leyenda viviente entre los corredores de todo el mundo, la carrera de Kipchoge es icónica. Su logro revolucionario al completar un maratón en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos rompió la esquiva barrera de las dos horas, un hito histórico que redefinió los límites de las capacidades humanas y encarnó su convicción de que 'ningún ser humano tiene límites'. Para él, correr trasciende el elitismo; es una actividad universal abierta a todos, sin importar la edad ni la distancia que se quiera recorrer. Correr es ser libre. Correr es estar sano. Correr juntos es estar unidos. Por eso, el próximo capítulo de la carrera de Eliud se centra en crear un movimiento global de corredores.

Para promover la pasión universal por el running, Kipchoge busca un socio con influencia global, con tecnología de vanguardia y una amplia red de usuarios, y Huawei se presenta como la opción ideal. Durante más de 12 años, Huawei ha liderado el sector de la salud y el fitness, con envíos de más de 200 millones de dispositivos en todo el mundo para junio de 2025[1] y liderando los envíos globales en los tres primeros trimestres de ese año. Gracias a su compromiso con la innovación y a su enorme comunidad de usuarios, Huawei encarna la esencia de la excelencia en el running. Sus soluciones de vanguardia ofrecen a Kipchoge y a su equipo información muy valiosa, como datos de entrenamiento precisos y evaluaciones científicas de la carga, que permiten a los corredores de élite superar los límites y redefinir lo que es posible.

Esta colaboración trae consigo una revelación sorprendente: Huawei presentará un reloj profesional de vanguardia para correr, marcando su regreso a este ámbito cinco años después del debut del HUAWEI WATCH GT Runner de primera generación en 2021. Durante este tiempo, Huawei ha perfeccionado meticulosamente su tecnología: el sistema TruSense ofrece precisión, capacidad de respuesta y exhaustividad inigualables en el seguimiento de la salud y el estado físico; el sistema de posicionamiento Sunflower representa un salto cualitativo en la precisión del posicionamiento; rigurosas pruebas con más de 100 corredores garantizan que las predicciones del rendimiento en carrera superen el 97 % de precisión[2], mientras que un modelo de aprendizaje automático para la evaluación de la fatiga permite a los atletas entrenar de forma más inteligente. Para mayor credibilidad, corredores de élite como Kipchoge y Joshua Cheptegei aportarán información real de sus entrenamientos y carreras, impulsando mejoras iterativas en algoritmos y funciones para crear dispositivos que realmente satisfagan las necesidades de los corredores.

Este reloj de running de vanguardia llega para abordar un reto recurrente en el mercado: reducir la brecha entre la funcionalidad de alta gama y un diseño intuitivo. Mientras que la mayoría de los modelos actuales están dirigidos exclusivamente a corredores de élite, con funciones complejas que abruman a los usuarios ocasionales, Huawei aprovecha su amplia experiencia en tecnología 3C para crear una solución versátil. Diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias de los corredores experimentados, sin dejar de ser accesible para principiantes, también funciona como una herramienta integral de gestión de la salud para la población general. Al eliminar barreras y combinar a la perfección el rendimiento deportivo profesional con un seguimiento de la salud accesible, Huawei empodera a todos los apasionados por la vida plena para disfrutar de la alegría y la vitalidad del running.

[1] Datos procedentes del informe de IDC.

[2] Datos procedentes de Huawei labs.

