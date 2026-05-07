Pylontech Diiktiraf sebagai Pengeluar Storan Tenaga Tier 1 BloombergNEF

SHANGHAI, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), penyedia sistem storan tenaga global terkemuka, telah diiktiraf sebagai Pengeluar Storan Tenaga Tier 1 BloombergNEF (BNEF) bagi Suku Kedua 2026, sekali gus menonjolkan kebolehbankan syarikat, keupayaan pelaksanaan projek yang terbukti serta kedudukannya yang mantap dalam pasaran storan tenaga global.

(PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech's 200MW/400MWh energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech's 120MW/240MWh energy storage project in Jiangsu, China

Senarai Tier 1 BNEF dianggap sebagai salah satu penanda aras penilaian paling ketat dalam industri bagi syarikat storan tenaga. Penilaian tersebut mengambil kira faktor termasuk keupayaan teknologi, kebolehpercayaan produk, rekod prestasi pelaksanaan projek berskala besar serta kredibiliti kewangan. Kemasukan Pylontech dalam senarai Tier 1 mencerminkan portfolio projek global syarikat yang semakin berkembang serta komitmen sejak dahulu lagi untuk menyediakan penyelesaian storan tenaga yang boleh dipercayai merentas pelbagai aplikasi dan pasaran. Projek berskala utiliti baru-baru ini yang diserahkan oleh Pylontech termasuk Projek Storan Tenaga 200MW/400MWh Ningxia Yinchuan dan Stesen Janakuasa Storan Tenaga 120MW/240MWh Jiangsu Huadian Yizheng di China.

"Pengiktirafan Tier 1 BNEF mencerminkan keyakinan pasaran terhadap teknologi, kualiti produk dan kebolehpercayaan jangka panjang Pylontech," kata seorang jurucakap Pylontech. "Pengiktirafan ini terus mengukuhkan lagi kedudukan Pylontech sebagai rakan kongsi dipercayai untuk projek storan tenaga berskala utiliti dan komersial di seluruh dunia."

Dengan lebih sedekad kepakaran dalam inovasi storan tenaga, Pylontech mewujudkan platform bersepadu menegak yang merangkumi sel bateri, modul, sistem pengurusan bateri (BMS) dan integrasi sistem. Syarikat terus memperluas kehadiran globalnya sambil menyokong peralihan ke arah masa depan tenaga yang lebih bersih, lebih berdaya tahan dan lestari.

Latar Belakang Pylontech

Ditubuhkan pada 2009, Pylontech (688063.SH) ialah penyedia sistem storan tenaga khusus yang disenaraikan di STAR Market pada 2020, menjadi syarikat tersenarai pertama di China yang memberi tumpuan kepada storan tenaga sebagai perniagaan terasnya. Dengan kepakaran meluas dalam elektrokimia, elektronik kuasa dan integrasi sistem, Pylontech menyediakan produk dan penyelesaian storan tenaga yang boleh dipercayai kepada pasaran global, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai penggiat utama dalam industri. Produknya digunakan secara meluas dalam pelbagai senario termasuk penyelesaian untuk storan kediaman, komersial dan industri (C&I), sisi grid, storan tenaga stesen utama komunikasi dan pusat data, kenderaan elektrik tugas ringan, penukaran bateri dan banyak lagi. Laman web: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

