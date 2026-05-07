Pylontech признан производителем систем хранения энергии BloombergNEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer

ШАНХАЙ, 7 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), один из ведущих мировых поставщиков систем хранения энергии, был признан BloombergNEF (BNEF) Tier 1 Energy Storage Manufacturer на второй квартал 2026 года, что подчеркивает банковскую привлекательность компании, проверенные возможности реализации проектов и устойчивые позиции на мировом рынке хранения энергии.

image1 Pylontech’s 200MW/400MWh energy storage project in Ningxia, China Pylontech’s 120MW/240MWh energy storage project in Jiangsu, China

Список BNEF Tier 1 считается одним из самых строгих критериев оценки в отрасли для компаний, занимающихся хранением энергии. При оценке учитываются такие факторы, как технологические возможности, надежность продуктов, опыт реализации крупномасштабных проектов и финансовая надежность. Включение Pylontech в список Tier 1 отражает ее растущий глобальный портфель проектов и давнюю приверженность предоставлению надежных решений для хранения энергии в широком спектре вариантов применения и рынков. Недавние проекты для коммунальных предприятий, реализованные Pylontech, включают проект хранения энергии Ningxia Yinchuan мощностью 200 МВт/400 МВтч и электростанцию для хранения энергии Jiangsu Huadian Yizheng мощностью 120 МВт/240 МВтч в Китае.

«Признание BNEF Tier 1 отражает уверенность рынка в технологии, качестве продукции и долгосрочной надежности Pylontech», — сказал представитель компании Pylontech. «Это признание еще больше укрепляет позицию Pylontech как надежного партнера для проектов хранения энергии для коммунального и коммерческого применения по всему миру».

Обладая более чем десятилетним опытом в области инноваций в сфере хранения энергии, Pylontech создала вертикально интегрированную платформу, включающую аккумуляторные батареи, модули, системы управления батареями (BMS) и интеграцию систем. Компания продолжает расширять свое глобальное присутствие, поддерживая переход к более чистому, устойчивому и экологичному энергетическому будущему.

О компании Pylontech

Компания Pylontech (688063.SH), основанная в 2009 году, является специализированным поставщиком систем хранения энергии, которая вышла на рынок STAR в 2020 году, став первой зарегистрированной компанией в Китае, специализирующейся на хранении энергии в качестве основного бизнеса. Обладая обширным опытом в области электрохимии, силовой электроники и интеграции систем, Pylontech поставляет надежные продукты и решения для хранения энергии на мировой рынок, зарекомендовав себя как одного из ведущих игроков в отрасли. Продукты компании широко используются в различных сценариях, включая решения для жилых помещений, КИП, сетевого хранения, базовой станции связи и хранилища энергии для центров обработки данных, электромобилей малой грузоподъемности, замены батарей и многого другого. Веб-сайт: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2974638/image1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2974643/image2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2974645/image3.jpg