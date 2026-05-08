파이런텍, 블룸버그NEF 티어 1 에너지 저장 장치 제조업체로 선정

상하이, 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 에너지 저장 시스템 제공업체인 파이런텍(Pylontech, 688063.SH)이 2026년 2분기 블룸버그NEF(BloombergNEF, BNEF) 티어 1 에너지 저장 장치 제조업체(Tier 1 Energy Storage Manufacturer)로 선정되어, 회사의 금융지원 타당성, 검증된 프로젝트 실행 능력 및 글로벌 에너지 저장 시장에서의 확고한 위치를 입증했다.

(PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech’s 200MW/400MWh energy storage project in Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech) Pylontech’s 120MW/240MWh energy storage project in Jiangsu, China (PRNewsfoto/Pylontech)

BNEF 티어 1 목록은 에너지 저장 기업들을 위한 업계에서 가장 엄격한 평가 벤치마크 중 하나로 여겨진다. 평가는 기술 역량, 제품 신뢰성, 대규모 프로젝트 실행 실적 및 재무 신용도 등의 요소를 고려한다. 파이런텍이 티어 1 목록에 포함된 것은 성장하는 글로벌 프로젝트 포트폴리오와 광범위한 응용 분야 및 시장에 걸쳐 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션을 제공하겠다는 오랜 헌신을 반영한다. 파이런텍이 최근 인도한 유틸리티급 프로젝트에는 중국의 닝샤 인촨 200MW/400MWh 에너지 저장 프로젝트(Ningxia Yinchuan 200MW/400MWh Energy Storage Project)와 장쑤 화디안 이정 120MW/240MWh 에너지 저장 발전소(Jiangsu Huadian Yizheng 120MW/240MWh Energy Storage Power Station)가 포함된다.

파이런텍의 대변인은 "BNEF 티어 1 인정은 파이런텍의 기술, 제품 품질 및 장기적 신뢰성에 대한 시장의 신뢰를 반영한다"고 말했다. 이어 그는 "이러한 인정은 전 세계 유틸리티급 및 상업용 에너지 저장 프로젝트를 위한 신뢰받는 파트너로서 파이런텍의 위치를 강화한다"고 덧붙였다.

10년 이상의 에너지 저장 혁신 전문성을 보유한 파이런텍은 배터리 셀, 모듈, 배터리 관리 시스템(battery management systems, BMS), 시스템 통합을 아우르는 수직 계열화된 플랫폼을 구축했다. 회사는 더 깨끗하고 회복 탄력적이며 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 지원하면서 글로벌 입지를 지속적으로 확장하고 있다.

파이런텍 소개

2009년에 설립된 파이런텍(688063.SH)은 2020년 스타마켓(STAR Market)에 상장하여 에너지 저장을 핵심 사업으로 하는 중국 최초의 상장기업이 된 전문 에너지 저장 시스템 제공업체이다. 파이런텍은 전기화학, 전력 전자 및 시스템 통합 분야의 폭넓은 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에 신뢰할 수 있는 에너지 저장 제품과 솔루션을 공급하여 업계 선도기업으로 자리매김했다. 회사의 제품은 가정용, 상업 및 산업용, 그리드 측 저장, 통신 기지국 및 데이터 센터 에너지 저장, 소형 전기차, 배터리 교체 등의 솔루션을 포함한 다양한 시나리오에서 널리 사용되고 있다. 웹사이트: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

SOURCE Pylontech