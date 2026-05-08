Pylontech es reconocida como fabricante de sistemas de almacenamiento de energía de nivel 1 por BloombergNEF

SHANGHÁI, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), uno de los principales proveedores mundiales de sistemas de almacenamiento de energía, ha sido reconocida como fabricante de almacenamiento de energía de nivel 1 por BloombergNEF (BNEF) para el segundo trimestre de 2026, lo que destaca la solvencia financiera de la empresa, su probada capacidad de ejecución de proyectos y su posición consolidada en el mercado mundial del almacenamiento de energía.

(PRNewsfoto/Pylontech) Proyecto de almacenamiento de energía de 200 MW/400 MWh de Pylontech en Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech) Proyecto de almacenamiento de energía de 120 MW/240 MWh de Pylontech en Jiangsu, China (PRNewsfoto/Pylontech)

La lista de nivel 1 de BNEF se considera uno de los criterios de evaluación más rigurosos del sector para las empresas de almacenamiento de energía. La evaluación tiene en cuenta factores como las capacidades tecnológicas, la confiabilidad del producto, los antecedentes en la ejecución de proyectos a gran escala y la credibilidad financiera. La inclusión de Pylontech en la lista de nivel 1 refleja su creciente cartera de proyectos a nivel mundial y su compromiso duradero con el suministro de soluciones confiables de almacenamiento de energía en una amplia variedad de aplicaciones y mercados. Entre los proyectos recientes a escala de servicios públicos desarrollados por Pylontech, se incluyen el proyecto de almacenamiento de energía de 200 MW/400 MWh de Ningxia Yinchuan y la central de almacenamiento de energía de 120 MW/240 MWh de Jiangsu Huadian Yizheng en China.

"El reconocimiento de nivel 1 de BNEF refleja la confianza del mercado en la tecnología, la calidad de los productos y la confiabilidad a largo plazo de Pylontech", afirmó un portavoz de Pylontech. "Este reconocimiento refuerza aún más la posición de Pylontech como socio de confianza para proyectos de almacenamiento de energía a escala comercial y de servicios públicos en todo el mundo".

Con más de una década de experiencia en innovación en el almacenamiento de energía, Pylontech ha creado una plataforma integrada verticalmente que abarca celdas de batería, módulos, sistemas de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) e integración de sistemas. La empresa sigue expandiendo su presencia a nivel mundial, a la vez que apoya la transición hacia un futuro energético más limpio, más resiliente y sostenible.

Acerca de Pylontech

Fundada en 2009, Pylontech (688063.SH) es un proveedor especializado en sistemas de almacenamiento de energía que salió a bolsa en el STAR Market en 2020 y se convirtió en la primera empresa china que cotiza en bolsa centrada en el almacenamiento de energía como actividad principal. Gracias a su amplia experiencia en electroquímica, electrónica de potencia e integración de sistemas, Pylontech ha proporcionado al mercado mundial productos y soluciones de almacenamiento de energía confiables y se ha consolidado como líder del sector. Sus productos se utilizan ampliamente en diversos entornos, entre los que se incluyen soluciones de almacenamiento de energía residencial, comercial e industrial (C&I), almacenamiento en red, almacenamiento de energía para estaciones base de comunicaciones y centros de datos, vehículos eléctricos ligeros, intercambio de baterías y más. Sitio web: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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FUENTE Pylontech