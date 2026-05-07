Pylontech získava uznanie BloombergNEF ako výrobca energetických systémov 1. úrovne
May 07, 2026, 13:19 ET
ŠANGHAJ, 7. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Pylontech (688063.SH), popredný svetový poskytovateľ systémov skladovania energie, bola uznaná ako výrobca systémov skladovania energie 1. úrovne od agentúry BloombergNEF (BNEF) za 2. štvrťrok 2026. Uznanie zdôrazňuje jej financovateľnosť, preukázané schopnosti realizácie projektov a ustálenú pozíciu na globálnom trhu skladovania energie.
Zoznam BNEF 1. úrovne sa považuje pre spoločnosti zaoberajúce sa skladovaním energie za jeden z najprísnejších hodnotiacich kritérií v odvetví. Hodnotenie zohľadňuje rôzne faktory vrátane technologických možností, spoľahlivosti produktu, histórie realizácie rozsiahlych projektov a finančnej dôveryhodnosti. Zaradenie spoločnosti Pylontech do zoznamu 1. úrovne odráža jej rastúce globálne portfólio projektov a dlhodobý záväzok dodávať spoľahlivé riešenia skladovania energie v širokej škále uplatnení a trhov. Medzi nedávne rozsiahle energetické projekty, ktoré spoločnosť Pylontech realizovala, patrí projekt skladovania energie Ningxia Yinchuan s výkonom 200 MW/400 MWh a elektráreň so skladovaním energie Jiangsu Huadian Yizheng s výkonom 120 MW/240 MWh v Číne.
„Uznanie BNEF 1. úrovne odráža dôveru trhu v technológiu, kvalitu produktov a dlhodobú spoľahlivosť značky Pylontech," uviedol hovorca spoločnosti Pylontech. „Toto uznanie ďalej posilňuje pozíciu spoločnosti Pylontech ako dôveryhodného partnera pre projekty skladovania energie na infraštruktúrnej aj komerčnej úrovni po celom svete."
Spoločnosť Pylontech s viac ako desaťročnými skúsenosťami v inovovaní v oblasti skladovania energie vybudovala vertikálne integrovanú platformu zahŕňajúcu batériové články, moduly, systémy správy batérií (BMS) a systémovú integráciu. Spoločnosť naďalej rozširuje svoju globálnu pôsobnosť a zároveň podporuje prechod na čistejšiu, odolnejšiu a udržateľnejšiu energetickú budúcnosť.
O spoločnosti Pylontech
Spoločnosť Pylontech (688063.SH), založená v roku 2009, je špecializovaným poskytovateľom systémov skladovania energie. V roku 2020 vstúpila na burzu STAR Market a stala sa prvou kótovanou spoločnosťou v Číne, ktorá sa zameriava na skladovanie energie ako svoju hlavnú činnosť. Vďaka rozsiahlej expertíze v oblasti elektrochémie, výkonovej elektroniky a systémovej integrácie dodáva Pylontech na globálny trh spoľahlivé produkty a riešenia pre skladovanie energie a pôsobí ako popredný hráč v odvetví. Jej produkty sa široko využívajú v rôznych scenároch vrátane riešení pre rezidenčné, komerčné a priemyselné budovy, sieťové úložiská, komunikačné základňové stanice a úložiská energie v dátových centrách, ľahké elektrické vozidlá, výmenu batérií a ďalšie. Webová stránka: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en
