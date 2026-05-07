Pylontech reconnue comme fabricant de stockage d'énergie Tier 1 par BloombergNEF

SHANGHAI, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de stockage d'énergie, a été reconnue comme un fabricant de stockage d'énergie de niveau 1 (Tier 1) par BloombergNEF (BNEF) pour le deuxième trimestre 2026, confirmant ainsi la solvabilité de l'entreprise, ses capacités avérées en matière d'exécution de projets et sa position bien établie sur le marché mondial du stockage d'énergie.

image1 Pylontech’s 200MW/400MWh energy storage project in Ningxia, China Pylontech’s 120MW/240MWh energy storage project in Jiangsu, China

La liste Tier 1 de BNEF est considérée comme l'un des critères d'évaluation les plus rigoureux de l'industrie pour les entreprises de stockage d'énergie. Cette évaluation prend en compte des facteurs tels que les capacités technologiques, la fiabilité des produits, l'expérience en matière d'exécution de projets à grande échelle et la crédibilité financière. L'inclusion de Pylontech dans la liste Tier 1 témoigne de l'expansion de son portefeuille de projets mondiaux et de son engagement de longue date à fournir des solutions de stockage d'énergie fiables dans un large éventail d'applications et de marchés. Parmi les récents projets à grande échelle livrés par Pylontech figurent le projet de stockage d'énergie de 200 MW/400 MWh à Ningxia Yinchuan et la centrale de stockage d'énergie de 120 MW/240 MWh à Jiangsu Huadian Yizheng, en Chine.

« La distinction Tier 1 de BNEF reflète la confiance du marché dans la technologie, la qualité des produits et la fiabilité à long terme de Pylontech », a déclaré un porte-parole de Pylontech. « Cette reconnaissance renforce la position de Pylontech en tant que partenaire de confiance pour les projets de stockage d'énergie à grande échelle et à usage commercial dans le monde entier ».

Forte de plus d'une décennie d'expertise en matière d'innovation dans le domaine du stockage de l'énergie, Pylontech a mis en place une plateforme verticalement intégrée couvrant les cellules de batteries, les modules, les systèmes de gestion de batteries (BMS) et l'intégration de systèmes. L'entreprise continue d'étendre sa présence mondiale tout en soutenant la transition vers un avenir énergétique plus propre, plus résilient et plus durable.

À propos de Pylontech

Fondée en 2009, Pylontech (688063.SH) est un fournisseur spécialisé dans les systèmes de stockage d'énergie qui a fait son entrée en bourse sur le marché STAR en 2020, devenant ainsi la première société cotée en Chine dont l'activité principale est le stockage d'énergie. Son expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes, a permis à Pylontech de fournir des produits et des solutions de stockage d'énergie fiables au marché mondial, s'imposant ainsi comme un acteur de premier plan dans ce secteur. Ses produits sont largement utilisés dans divers scénarios, y compris des solutions pour le stockage d'énergie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, le stockage sur le réseau, les stations de base de communication et le stockage d'énergie dans les centres de données, les véhicules électriques légers, l'échange de batteries et bien plus encore. Site internet : https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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