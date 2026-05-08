Pylontech reconhecida como Tier 1 Energy Storage Manufacturer na lista BloombergNEF

XANGAI, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Pylontech (688063.SH), uma das principais fornecedoras globais de sistemas de armazenamento de energia, foi reconhecida como Tier 1 Energy Storage Manufacturer na lista BloombergNEF (BNEF) para o segundo trimestre de 2026, destacando a credibilidade financeira da empresa, sua comprovada capacidade de execução de projetos e sua posição consolidada no mercado global de armazenamento de energia.

(PRNewsfoto/Pylontech) Projeto de armazenamento de energia de 200 MW/400 MWh da Pylontech em Ningxia, China (PRNewsfoto/Pylontech) Projeto de armazenamento de energia de 120 MW/240 MWh da Pylontech em Jiangsu, China (PRNewsfoto/Pylontech)

A lista Tier 1 da BNEF é considerada um dos critérios de avaliação mais rigorosos do setor para empresas de armazenamento de energia. A avaliação leva em consideração fatores como capacidade tecnológica, confiabilidade do produto, histórico de execução de projetos de grande porte e credibilidade financeira. A inclusão da Pylontech na lista Tier 1 é fruto do seu crescente portfólio global de projetos e do seu tradicional compromisso com o fornecimento de soluções confiáveis de armazenamento de energia para uma ampla gama de aplicações e mercados. Entre os projetos recentes em escala comercial concluídos pela Pylontech estão o Projeto de Armazenamento de Energia de Ningxia Yinchuan, com 200 MW/400 MWh, e a Usina de Armazenamento de Energia de Jiangsu Huadian Yizheng, com 120 MW/240 MWh, na China.

"O reconhecimento como Tier 1 pela BNEF demonstra a confiança do mercado na tecnologia, na qualidade dos produtos e na credibilidade a longo prazo da Pylontech", afirmou um porta-voz da empresa. "Este reconhecimento reforça ainda mais a posição da Pylontech como parceira de confiança para projetos de armazenamento de energia em escala industrial e comercial em todo o mundo."

Com mais de uma década de experiência em inovação na área de armazenamento de energia, a Pylontech desenvolveu uma plataforma integrada verticalmente que abrange células de bateria, módulos, sistemas de gerenciamento de baterias (BMS) e integração de sistemas. A empresa continua ampliando sua presença global, enquanto apoia a transição para um futuro energético mais limpo, resiliente e sustentável.

Sobre a Pylontech

Fundada em 2009, a Pylontech (688063.SH) é uma empresa especializada no fornecimento de sistemas de armazenamento de energia que abriu o capital no STAR Market em 2020, tornando-se a primeira empresa listada na China com foco no armazenamento de energia como seu principal negócio. Contando com uma vasta experiência em eletroquímica, eletrônica de potência e integração de sistemas, a Pylontech tem fornecido produtos e soluções confiáveis de armazenamento de energia ao mercado global, consolidando-se como uma das principais empresas do setor. Seus produtos são amplamente utilizados em diversos cenários, incluindo soluções para armazenamento de energia em residências, no setor comercial e industrial, em instalações conectadas à rede, em estações de comunicação e centros de dados, veículos elétricos leves, troca de baterias e muito mais. Site: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

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FONTE Pylontech