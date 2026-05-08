Pylontech Tercantum dalam Daftar "BloombergNEF Tier 1 Energy Storage Manufacturer"

Daftar Tier 1 BNEF merupakan salah satu tolok ukur paling ketat di industri penyimpanan energi. Kriteria penilaian mencakup berbagai aspek, antara lain kapabilitas teknologi, keandalan produk, rekam jejak proyek berskala besar, serta kredibilitas finansial. Dengan tercantum dalam daftar tersebut, Pylontech membuktikan pertumbuhan portofolio proyek global, serta komitmen dalam menyediakan solusi penyimpanan energi yang andal di berbagai sektor dan pasar. Sejumlah proyek berskala besar yang baru diselesaikan Pylontech antara lain proyek penyimpanan energi Ningxia Yinchuan berkapasitas 200MW/400MWh, serta pembangkit listrik dan fasilitas penyimpanan energi Jiangsu Huadian Yizheng berkapasitas 120MW/240MWh di Tiongkok.

Perwakilan Pylontech menyatakan, "Pengakuan tersebut mencerminkan kepercayaan pasar terhadap teknologi, kualitas produk, dan keandalan jangka panjang Pylontech, serta memperkuat posisi Pylontech sebagai mitra tepercaya untuk proyek penyimpanan energi berskala besar maupun komersial di berbagai negara."

Berpengalaman lebih dari satu dekade dalam inovasi penyimpanan energi, Pylontech telah membangun platform yang terintegrasi secara vertikal, mencakup sel baterai, modul, sistem manajemen baterai (BMS), hingga integrasi sistem. Pylontech terus memperluas jangkauan globalnya sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Tentang Pylontech

Berdiri pada 2009, Pylontech (688063.SH) merupakan penyedia sistem penyimpanan energi yang mencatatkan saham di STAR Market pada 2020 sebagai perusahaan pertama di Tiongkok yang berfokus pada sistem penyimpanan energi sebagai bisnis inti. Dengan keahlian dalam elektrokimia, elektronika daya, dan integrasi sistem, Pylontech menyediakan produk dan solusi penyimpanan energi yang andal untuk pasar global, serta dikenal sebagai salah satu pemain utama di industri ini. Produknya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk residensial, C&I, penyimpanan energi pada jaringan listrik, stasiun komunikasi, pusat data, mobil listrik tipe light-duty, sistem penukaran baterai, dan lain-lain. Situs resmi: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en

