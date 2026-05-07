Pylontech ขึ้นแท่นผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานระดับ Tier 1 โดย BloombergNEF
07 May, 2026, 22:11 CST
เซี่ยงไฮ้, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063.SH) ผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้รับการจัดอันดับจาก BloombergNEF (BNEF) ให้เป็นผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานระดับ Tier 1 ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยความสำเร็จในครั้งนี้ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นที่สถาบันการเงินมีต่อบริษัทฯ ตลอดจนขีดความสามารถในการดำเนินโครงการอันเป็นที่ยอมรับ และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดระบบกักเก็บพลังงานระดับโลก
การจัดอันดับ BNEF Tier 1 ได้รับการยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ประเมินที่เข้มงวดมากเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน โดยการประเมินจะครอบคลุมปัจจัยสำคัญหลายด้าน ทั้งขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนความน่าเชื่อถือทางการเงิน การที่ Pylontech ติดอันดับ Tier 1 ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นการขยายตัวของพอร์ตโฟลิโอโครงการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานในการมอบโซลูชันกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการในตลาดต่าง ๆ สำหรับโครงการระดับสาธารณูปโภคล่าสุดที่ Pylontech ได้ส่งมอบนั้น มีทั้งโครงการกักเก็บพลังงาน Ningxia Yinchuan 200MW/400MWh และสถานีไฟฟ้ากักเก็บพลังงาน Jiangsu Huadian Yizheng 120MW/240MWh ในจีน
"การก้าวขึ้นสู่ทำเนียบ Tier 1 ของ BNEF สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นที่ตลาดมีต่อเทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความน่าเชื่อถือของ Pylontech ในระยะยาว" โฆษกของ Pylontech กล่าว "ความสำเร็จในครั้งนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของ Pylontech ในการเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ สำหรับโครงการกักเก็บพลังงานทั้งในระดับสาธารณูปโภคและระดับพาณิชย์ทั่วโลก"
Pylontech อาศัยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมกักเก็บพลังงานที่สั่งสมมานานกว่าทศวรรษ โดยได้สร้างแพลตฟอร์มการผลิตแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ โมดูล ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ไปจนถึงการวางระบบ โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสากล พร้อมทั้งร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ทั้งสะอาด ยืดหยุ่น และยั่งยืนกว่าเดิม
เกี่ยวกับ Pylontech
Pylontech (688063.SH) ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ในฐานะผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานโดยเฉพาะ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ STAR Market เมื่อปี 2563 โดยนับเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกในจีนที่มุ่งเน้นธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานเป็นธุรกิจหลัก ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านเคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการบูรณาการระบบ Pylontech ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้ให้กับตลาดทั่วโลก และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงโซลูชันระบบพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม การกักเก็บพลังงานฝั่งโครงข่ายไฟฟ้า สถานีฐานสื่อสาร ศูนย์ข้อมูล ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเบา รวมถึงระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และอื่น ๆ อีกมากมาย เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en
