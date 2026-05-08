Pylontech se umístil v žebříčku BloombergNEF pro špičkové firmy v oblasti skladování energie
News provided byPylontech
May 08, 2026, 11:03 ET
ŠANGHAJ, 8. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Pylontech (688063.SH), přední světový poskytovatel systémů skladování energie, byla organizací BloombergNEF (BNEF) zařazena mezi špičkové výrobce úrovně Tier 1 v oblasti energetických úložišť pro 2. čtvrtletí 2026. Toto ocenění zdůrazňuje bankovatelnost společnosti, ověřené schopnosti realizace projektů a její pevně etablované postavení na globálním trhu s energetickými úložišti.
Seznam špičkových výrobců úrovně Tier 1 od organizace BNEF je považován za jeden z nejpřísnějších hodnoticích kritérií v odvětví společností zabývajících se ukládáním energie. Hodnocení zohledňuje faktory, jako jsou technologické schopnosti, spolehlivost produktů, dosavadní výsledky realizace velkých projektů a finanční důvěryhodnost.
„To, že organizace BNEF označila společnost Pylontech za špičkového výrobce na úrovni Tier 1, odráží důvěru trhu v technologii, kvalitu produktů a dlouhodobou spolehlivost této společnosti," uvedl mluvčí společnosti Pylontech. „Toto uznání dále posiluje pozici Pylontech jakožto důvěryhodného partnera pro velkokapacitní a komerční projekty skladování energie po celém světě."
Díky více než desetileté zkušenosti s inovacemi v oblasti skladování energie si firma Pylontech vybudovala vertikálně integrovanou platformu zahrnující bateriové články, moduly, systémy řízení baterií (BMS) a systémovou integraci. Společnost nadále rozšiřuje svou globální působnost a zároveň podporuje přechod k čistější, odolnější a udržitelnější energetické budoucnosti.
O společnosti Pylontech
Společnost Pylontech (688063.SH), která byla založena v roce 2009, je specializovaným poskytovatelem systémů skladování energie, který v roce 2020 vstoupil na trh STAR a stal se první kótovanou společností v Číně zaměřenou na skladování energie jako svou hlavní činnost. Díky rozsáhlým odborným znalostem v oblasti elektrochemie, výkonové elektroniky a systémové integrace dodala společnost Pylontech na globální trh spolehlivé produkty a řešení pro skladování energie a etablovala se jako přední hráč v tomto odvětví. Její produkty jsou využívány v celé řadě různých scénářů včetně řešení pro obytné budovy, komerční a průmyslové aplikace, úložiště na straně sítě, komunikační základnové stanice a úložiště energie v datových centrech, lehká elektrická vozidla, výměnu baterií a další. Webová stránka: https://en.pylontech.com.cn/?lan=en
