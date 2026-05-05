بروكفيلد وThe Nuclear Company تبرمان شراكة لتأسيس شركة جديدة لتسريع وتيرة تطوير المشاريع النووية في الولايات المتحدة

اختيرت الشركة المُشكَّلة حديثاً لتتولى مهام مدير المشروع في مشروع «V.C. Summer» النووي

كولومبيا، ساوث كارولاينا، ونيويورك, 5 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم بروكفيلد، وهي شركة استثمار عالمية رائدة، وThe Nuclear Company (TNC)، وهي شركة لتطوير المشاريع النووية وتنفيذها، عن شراكة لتأسيس شركة جديدة متخصصة في تطوير تقنية مفاعلات وستنجهاوس النووية. يتمثل طموح هذه الشراكة في تأسيس شركة عالمية رائدة في تنفيذ المشاريع النووية.

ستشكّل قدرات بروكفيلد في إدارة الأصول العالمية وتطوير البنية التحتية للطاقة، إلى جانب خبرة TNC في تنفيذ المشاريع النووية، الأساس الذي ستقوم عليه شركة مخصصة لتطوير المشاريع. ستوفر الشركة قدرات تنفيذية لنشر المشاريع النووية القائمة حصرياً على تقنية مفاعلات وستنجهاوس النووية، بما في ذلك AP1000 وAP300، إضافةً إلى إدارة شاملة للمشاريع من البداية إلى النهاية، ودعم الترخيص، والإشراف على أنشطة الهندسة والمشتريات والتشييد والإدخال في الخدمة. يتوقع الطرفان المضي قدماً نحو إعداد الوثائق النهائية خلال الأشهر المقبلة، رهناً بالموافقات والشروط المعتادة.

في إطار الجهود الرامية إلى دراسة إمكانية تطوير وحدتَي AP1000 المشيَّدتين جزئياً بالقرب من Jenkinsville بولاية ساوث كارولاينا، اختارت بروكفيلد الشركة الجديدة لتتولى مهام مدير المشروع في المشروع النووي في مقاطعة فيرفيلد بولاية ساوث كارولاينا، والمعروف رسمياً باسم وحدتَي «V.C. Summer» النوويتين 2 و3 («المشروع»). يُعد المشروع إحدى أبرز فرص التطوير النووي الجاهزة للتنفيذ في أميركا. تدعم Santee Cooper، وهي شركة مرافق مملوكة للدولة في ساوث كارولاينا، دور الشركة في المشروع.

ستدعم الشركة الجديدة أنشطة العناية الواجبة الخاصة بالمشروع، وستشرف على تنفيذه في حال المضي بالمشروع إلى قرار الاستثمار النهائي. لا يزال تطوير المشروع خاضعاً لمزيد من التقييم والموافقات التنظيمية وإبرام الاتفاقيات النهائية.

قال Wyatt Hartley، الشريك الإداري في بروكفيلد: «يعكس هذا المشروع المشترك النهج المنضبط الذي تتبعه بروكفيلد في الاستثمار في البنية التحتية واسعة النطاق، وتركيزها على الشراكة مع مشغلين ذوي خبرة». وأضاف: «من خلال الجمع بين قدراتنا العالمية في تطوير البنية التحتية وخبرة تنفيذ المشاريع النووية، نعتقد أن هذه المنصة تمتلك القدرة على تسريع وتيرة النهضة النووية الأميركية، مستفيدةً من الزخم الذي أوجدته شراكة وستنجهاوس مع الحكومة الأميركية».

وقال Joe Klecha، كبير مسؤولي الشؤون النووية في :The Nuclear Company «تشكّل فريقنا في موقع Vogtle ومن خلال العمل على بعض أكثر مشاريع الطاقة تعقيداً في العالم، ونعرف ما يتطلبه تنفيذ المشاريع النووية. وما كان ينقص هو نموذج يجمع بين الكفاءات والقدرات ورأس المال لإنجاز ذلك بالسرعة المطلوبة وعلى النطاق المطلوب. وهذا بالضبط ما تتيحه هذه الشراكة».

نبذة عن بروكفيلد

بروكفيلد شركة استثمار عالمية رائدة تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار، وتمتلك وتدير أصولاً حقيقية وشركات خدمات أساسية تشكل عماد الاقتصاد العالمي. ونستثمر نيابةً عن المؤسسات والأفراد حول العالم عبر قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة والتحوّل، والملكية الخاصة، والعقارات، والائتمان، وهي قطاعات أساسية لدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.

وبفضل إرث يمتد لأكثر من قرن وحضور تشغيلي في أكثر من 30 دولة، نوظف رأس مال طويل الأجل وصبوراً لبناء الأصول والشركات الأساسية التي تدعم مستقبلاً أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة، سعياً إلى بناء ثروة طويلة الأجل لعملائنا، مع تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر لمساهمينا. Brookfield Corporation (رمز التداول:(BN، وBrookfield Asset Management (رمز التداول:(BAM، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة ومقرها نيويورك، كلتاهما مدرجتان في بورصتي NYSE وTSX.

نبذة عن The Nuclear Company

تقود The Nuclear Company تحديث أعمال الإنشاءات النووية من خلال نهج «التصميم مرة واحدة والبناء مرات متعددة»، المدعوم بنظامها الخاص Nuclear Operating System (NOS)، وهو عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل بناء المفاعلات عبر مختلف التقنيات إلى عملية قائمة على البيانات ويمكن التنبؤ بها. أسس الشركة خبراء مخضرمون في مجالي الطاقة النووية والبنية التحتية للطاقة، ومن بينهم الفريق الذي أدخل وحدتَي Vogtle 3 و4 إلى الخدمة، وتعمل TNC على نشر الطاقة النووية وخدمة المنشآت القائمة لضمان أمن الطاقة الأميركي على المدى الطويل.

