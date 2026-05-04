Brookfield、米国での原子力開発を加速するための新会社を設立すべく、The Nuclear Companyと提携

新しく設立された会社は、V.C.のプロジェクト・マネージャーに選定されましたサマー原子力プロジェクト

コロンビア、 サウス・カロライナ州およびニューヨーク, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- 世界有数の投資会社であるBrookfieldと、原子力プロジェクトの開発・提供会社であるThe Nuclear Company（「TNC」）は、Westinghouseの原子炉技術の開発を専門とする新会社を設立するための提携を発表しました。本提携の目標は、世界をリードする原子力プロジェクトの遂行企業を設立することです。

Brookfieldのグローバルな資産運用およびエネルギーインフラ開発能力と、TNCの原子力プロジェクト実施における専門知識を組み合わせることで、この専門プロジェクト開発会社の基盤が築かれることになります。同事業は、AP1000およびAP300を含むWestinghouseの原子炉技術のみを用いた原子力プロジェクトの展開に向けた実行能力を提供するほか、エンド・ツー・エンドのプロジェクト管理、ライセンス支援、エンジニアリング、調達、建設、試運転活動の監督能力も提供します。両社は、通例の承認と条件に従い、今後数ヶ月のうちに最終的な文書化に向けて進展する見込みです。

サウスカロライナ州ジェンキンズビル近郊で建設が一部進められている2基のAP1000原子炉の開発に向けた取り組みの一環として、Brookfieldは、サウスカロライナ州フェアフィールド郡の原子力プロジェクト（旧V.C.）のプロジェクトマネージャーとして、この親切会社を選定しています。サマー原子力発電所2号機および3号機（「本プロジェクト」）。本プロジェクトは、アメリカで最も実行可能な原子力開発の機会のひとつとなります。サウスカロライナ州の国営電力会社であるSantee Cooperは、本プロジェクトにおける同社の役割を支持しています。

新設会社は、本プロジェクトのデューデリジェンス業務を支援し、最終投資決定に至った場合には、その実施を監督することになります。プロジェクトの開発には、さらなる評価、規制当局の承認、最終契約の締結が必要となります。

「この合弁事業は、大規模インフラ投資に対するBrookfieldの規律あるアプローチと、経験豊富な事業者との提携に重点を置いていることを反映しています」と、Brookfieldのマネージング・パートナーであるWyatt Hartleyは述べています。「当社のグローバルなインフラ開発能力と原子力プロジェクトの遂行ノウハウを融合させることで、本プラットフォームは、Westinghouseと米国政府との提携による勢いをさらに強め、米国の原子力産業の復活を加速させる可能性を秘めていると確信しています。」

「私たちのチームは、ヴォグトルの現場と、世界で最も複雑なエネルギー・プロジェクトで築き上げられました」と、The Nuclear Companyの最高原子力責任者（CNO）であるJoe Klecha氏は述べています。「私たちは原子力を提供するために何が必要かを知っています。これまで欠けていたのは、人、能力、そして資本を結びつけ、迅速かつ大規模にそれを実現するモデルでした。今回の提携により、まさにそれが実現するのです。

Brookfieldについて

Brookfieldは、運用資産1兆ドル超の世界有数の投資会社で、世界経済の基幹となる不動産や必要不可欠なサービス事業を所有・運営しています。インフラ、再生可能エネルギー、移行、プライベート・エクイティ、不動産、クレジットなど、経済成長と生産性を支える重要な分野に、世界中の機関投資家と個人投資家のために投資しています。

100年以上にわたる歴史を持ち、30カ国以上で事業を展開する当社は、長期的な忍耐資本を投じ、よりつながりが深く、強靭で持続可能な未来を支える基盤となる資産と事業を構築しています。これにより、お客様のために長期的な富を築くと同時に、株主の皆様にリスク調整後の高いリターンを提供することを目指しています。Brookfield Corporation（ティッカー： BN）、ニューヨークに本社を置く世界有数のオルタナティブ資産運用会社であるBrookfield Asset Management （ティッカー：BAM）は、ニューヨーク証券取引所と東京証券取引所に上場しています。

詳しくはウェブサイト www.brookfield.comをご覧ください。

The Nuclear Companyについて

The Nuclear Companyは、独自のAI駆動型プラットフォーム「Nuclear Operating System（NOS）」を基盤とした「設計は一度、建設は何度でも（design-once, build-many）」というアプローチを通じて、原子力建設のモダナイゼーションを先導しています。NOSは、あらゆる技術における原子炉建設を、データ駆動型で予測可能なプロセスへと変革するものです。 ヴォグトル原子力発電所の3号機および4号機の稼働を実現したチームをはじめ、原子力発電およびエネルギーインフラ分野のベテランたちによって設立されたTNCは、米国の長期的なエネルギー安全保障を確保するため、原子力発電所の建設および既存施設の保守・運用を行っています。

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SOURCE The Nuclear Company