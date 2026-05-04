Brookfield a The Nuclear Company spoločne zakladajú novú spoločnosť na urýchlenie vývoja jadrovej energie v USA
May 04, 2026, 16:59 ET
Novo založená spoločnosť poslúži ako projektový manažér pre V.C. Summer
COLUMBIA, Južná Karolína a NEW YORK , 4. máj 2026 /PRNewswire/ – Brookfield, popredná globálna investičná spoločnosť, a The Nuclear Company („TNC"), spoločnosť zameraná na vývoj a realizáciu jadrových projektov, dnes oznámili partnerstvo s cieľom založiť novú spoločnosť so špecializáciou na vývoj technológie jadrových reaktorov Westinghouse. Cieľom partnerstva je vytvoriť popredný globálny podnik v oblasti realizácie jadrových projektov.
Globálne schopnosti spoločnosti Brookfield v oblasti správy aktív a rozvoja energetickej infraštruktúry v kombinácii s odbornými znalosťami spoločnosti TNC v oblasti realizácie jadrových projektov poslúžia ako základ pre špecializovaný podnik zameraný na rozvoj projektov. Tento podnik bude ponúkať realizačné kapacity pre zavádzanie jadrových projektov založených výlučne na technológii reaktorov Westinghouse vrátane AP1000 a AP300, a ďalej komplexný projektový manažment, podporu udeľovania licencií a dohľad nad inžinierskymi, obstarávacími, stavebnými a uvádzaním do prevádzky. Zmluvné strany očakávajú, že v nasledujúcich mesiacoch dosiahnu pokrok smerom k finálnej dokumentácii, ktorá bude podliehať bežným schváleniam a podmienkam.
V rámci úsilia o potenciálny rozvoj dvoch čiastočne rozostavaných blokov AP1000 v blízkosti Jenkinsville v Južnej Karolíne si spoločnosť Brookfield vybrala tento nový podnik ako projektového manažéra pre jadrový projekt v okrese Fairfield v Južnej Karolíne, predtým známy ako 2. a 3. jadrový blok elektrárne V.C. Summer („projekt"). Tento projekt je jednou z najlepšie pripravených príležitostí v oblasti jadrového rozvoja v Amerike. Santee Cooper, spoločnosť vo vlastníctve štátu, ktorá poskytuje verejné služby v Južnej Karolíne, podporuje jej úlohu v projekte.
Novo založený podnik bude podporovať náležitú starostlivosť v rámci projektu a dohliadať na jeho realizáciu, ak sa posunie ku konečnému investičnému rozhodnutiu. Vývoj projektu je naďalej predmetom ďalšieho hodnotenia, schválenia regulačnými orgánmi a podpisu finálnych zmlúv.
„Tento spoločný podnik odráža disciplinovaný prístup spoločnosti Brookfield k rozsiahlym investíciám do infraštruktúry a zameranie na partnerstvo so skúsenými prevádzkovateľmi," povedal Wyatt Hartley, riadiaci partner spoločnosti Brookfield. „Sme presvedčení, že kombináciou našich schopností v oblasti rozvoja globálnej infraštruktúry s odbornými znalosťami v oblasti realizácie jadrových projektov má táto platforma potenciál urýchliť oživenie americkej jadrovej energie a stavať na dynamike partnerstva spoločnosti Westinghouse s vládou USA."
„Náš tím vznikal na stavenisku elektrárne Vogtle a pri realizácií jedných z najzložitejších energetických projektov na svete," povedal Joe Klecha, hlavný jadrový riaditeľ spoločnosti The Nuclear Company. „Vieme, čo je na realizáciu jadrových projektov potrebné. Chýbal tu model, ktorý by spojil ľudí, schopnosti a kapitál, aby bolo možné to dosiahnuť rýchlo a vo veľkej mierke. Práve to prináša toto partnerstvo."
O spoločnosti Brookfield
Brookfield je popredná globálna investičná spoločnosť, ktorá spravuje aktíva v hodnote viac ako 1 bilióna dolárov. Vlastní a prevádzkuje reálne aktíva a podniky poskytujúce základné služby, ktoré sú pilierom globálnej ekonomiky. Investujeme v mene inštitúcií aj jednotlivcov po celom svete v oblasti infraštruktúry, obnoviteľných zdrojov energie a transformácie, súkromného kapitálu, nehnuteľností a úverov – sektorov kľúčových pre podporu hospodárskeho rastu a produktivity.
S viac ako storočnou tradíciou a pôsobením vo viac ako 30 krajinách prostredníctvom dlhodobého, trpezlivého kapitálu budujeme základné aktíva a podniky, ktoré poháňajú prepojenejšiu, odolnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Snažíme sa budovať dlhodobé bohatstvo pre našich klientov a zároveň prinášať našim akcionárom silné výnosy upravené o riziko. Spoločnosti Brookfield Corporation (burzový symbol: BN) a Brookfield Asset Management (burzový symbol: BAM), popredný globálny správca alternatívnych aktív so sídlom v New Yorku, sú obe kótované na burzách NYSE a TSX.
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke na adrese www.brookfield.com.
O spoločnosti The Nuclear Company
Nuclear Company je priekopníkom v modernizácii jadrovej výstavby prostredníctvom svojho prístupu „raz navrhnúť, viackrát postaviť", ktorý je podložený vlastným jadrovým operačným systémom (NOS), platformou riadenou AI, ktorá transformuje výstavbu reaktorov pre všetky technológie na dátovo riadený a predvídateľný proces. Spoločnosť TNC, ktorú založili veteráni jadrovej energie a energetickej infraštruktúry vrátane tímu, ktorý uviedol do prevádzky 3. a 4. blok elektrárne Vogtle, nasadzuje jadrovú energiu a servisuje existujúce zariadenia s cieľom zaistiť dlhodobú energetickú bezpečnosť Ameriky.
