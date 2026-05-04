Brookfield dan The Nuclear Company Bermitra Untuk Mendirikan Perusahaan Baru Guna Mempercepat Pengembangan Nuklir di A.S.

Perusahaan baru ini terpilih menjadi manajer proyek untuk V.C. Proyek nuklir musim panas

COLUMBIA, S.C., dan NEW YORK, 5 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- Brookfield adalah perusahaan investasi global terkemuka sedangkan The Nuclear Company ("TNC") adalah perusahaan pengembang dan penyedia proyek nuklir. Hari ini keduanya mengumumkan kerjasama pendirian perusahaan baru di bidang pengembangan teknologi reaktor nuklir Westinghouse. Ambisi kemitraan ini adalah untuk mendirikan perusahaan pelaksana proyek nuklir terkemuka di dunia.

Kemampuan Brookfield di bidang manajemen aset global dan pengembangan infrastruktur energi dengan keahlian TNC dalam pengerjaan proyek nuklir akan menjadi landasan bagi perusahaan pengembangan proyek khusus ini. Bisnis ini akan menawarkan kemampuan pelaksanaan untuk penerapan proyek nuklir yang sepenuhnya berdasarkan teknologi reaktor Westinghouse, termasuk AP1000 dan AP300, di samping manajemen proyek menyeluruh, dukungan perizinan, dan pengawasan kegiatan rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan commissioning. Semua pihak berharap dapat mencapai tahap dokumentasi definitif dalam beberapa bulan mendatang, dengan tunduk pada persetujuan dan persyaratan yang lazim.

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan dua unit AP1000 yang sebagian telah dibangun di dekat Jenkinsville, S.C., Brookfield memilih perusahaan baru sebagai manajer proyek untuk proyek nuklir Fairfield County, S.C., yang secara resmi dikenal sebagai V.C. Unit Nuklir Musim Panas 2 dan 3 ("Proyek"). Proyek ini adalah salah satu peluang pengembangan nuklir yang paling siap dilaksanakan di Amerika. Santee Cooper, perusahaan utilitas milik negara bagian South Carolina, mendukung peran VC dalam proyek ini.

VC akan mendukung kegiatan uji tuntas untuk Proyek ini dan mengawasi pelaksanaannya jika proyek berlanjut ke Keputusan Investasi Final. Pengembangan proyek ini masih bergantung pada evaluasi lebih lanjut, persetujuan peraturan, dan penandatanganan perjanjian definitif.

"Usaha patungan ini mencerminkan pendekatan disiplin Brookfield terhadap investasi infrastruktur skala besar dan berfokus pada kemitraan dengan operator berpengalaman," kata Wyatt Hartley, Managing Partner Brookfield. "Dengan menggabungkan kemampuan pengembangan infrastruktur global kami dan keahlian pelaksanaan proyek nuklir, kami yakin bahwa platform ini dapat mempercepat kebangkitan energi nuklir di Amerika, dengan memanfaatkan momentum kemitraan Westinghouse dan Pemerintah A.S."

"Tim kami dibentuk dari pengalaman kerja di proyek Vogtle dan beberapa proyek energi paling kompleks di dunia," kata Joe Klecha, Chief Nuclear Officer di The Nuclear Company. "Kami tahu apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek nuklir. Yang belum tersedia adalah model yang menyatukan sumber daya manusia, kemampuan, dan modal untuk melakukannya dengan cepat dan dalam skala besar. Inilah yang diciptakan oleh kemitraan kami."

Tentang Brookfield

Brookfield adalah perusahaan investasi global terkemuka dengan aset kelolaan lebih dari $1 triliun, memiliki dan mengoperasikan aset riil dan berbagai bisnis jasa penting yang menjadi tulang punggung ekonomi global. Kami berinvestasi atas nama lembaga dan individu di seluruh dunia di bidang infrastruktur, energi terbarukan dan transisi, ekuitas swasta, real estat, dan kredit - sektor-sektor yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.

Dengan warisan lebih dari satu abad dan beroperasi di lebih dari 30 negara, kami menggunakan modal sabar dan jangka panjang untuk membangun bisnis dan aset fundamental yang mendukung masa depan yang lebih terhubung, tangguh, dan berkelanjutan - berupaya membangun kekayaan jangka panjang bagi klien kami sekaligus memberikan imbal hasil yang kuat dan disesuaikan dengan risiko bagi pemegang saham kami. Brookfield Corporation (kode saham: BN), dan Brookfield Asset Management (kode saham: BAM), manajer aset alternatif global terkemuka, berkantor pusat di New York, keduanya terdaftar di NYSE dan TSX.

Tentang The Nuclear Company

The Nuclear Company memelopori modernisasi konstruksi nuklir dengan cara "merancang satu kali, digunakan berulang kali" yang didukung oleh Nuclear Operating System (NOS) miliknya. NOS adalah platform berbasis AI yang mengubah konstruksi reaktor untuk semua teknologi menjadi proses yang berbasis data dan dapat diprediksi. Didirikan oleh ahli tenaga nuklir dan infrastruktur energi, termasuk tim yang mengoperasikan Unit Vogtle 3 dan 4 online, TNC mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir dan melayani berbagai fasilitas yang ada untuk memastikan keamanan energi jangka panjang di Amerika.

