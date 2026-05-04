Brookfield и The Nuclear Company объединились для создания новой компании с целью ускорения развития атомной энергетики в США

Перед новой компанией поставлена задача — управление проектом по расширению атомной станции V.C. Summer

КОЛУМБИЯ (штат Южная Каролина) и НЬЮ-ЙОРК, 5 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Brookfield, ведущая международная инвестиционная компания, и The Nuclear Company (TNC) — компания, специализирующаяся на разработке и реализации проектов в области атомной энергетики, сегодня объявили о заключении партнерского соглашения с целью создания новой компании для внедрения технологии ядерных реакторов Westinghouse. Целью партнерства является создание мирового лидера по реализации проектов в области атомной энергетики.

Обширные возможности Brookfield по управлению активами и развитию энергетической инфраструктуры в сочетании с опытом TNC по реализации проектов в сфере атомной энергетики послужат фундаментом для специализированной компании по разработке проектов. Компания будет предоставлять услуги по реализации проектов строительства атомных электростанций исключительно на базе технологии реакторов Westinghouse, включая модели AP1000 и AP300, а также полный цикл управления проектами, поддержку лицензирования и надзор за проектированием, закупками, строительством и пусконаладочными работами. Стороны рассчитывают в ближайшие месяцы перейти к подписанию окончательной документации при условии получения необходимых согласований и соблюдения стандартных процедур.

В рамках усилий по возможному завершению сооружения двух незаконченных энергоблоков AP1000 вблизи города Дженкинсвилла (Jenkinsville) в штате Южная Каролина компания Brookfield назначила нового управляющего проектом по расширению атомной станции в округе Фэрфилд (Fairfield) (Южная Каролина), официально известным как проект по сооружению энергоблоков №2 и №3 АЭС V.C. Summer (далее: «Проект»). Этот проект является одним из наиболее подготовленных к реализации в области атомной энергетики в США. Государственная энергетическая компания штата Южной Каролины Santee Cooper поддерживает участие новой компании в проекте.

Новая компания будет обеспечивать проведение контрольно-проверочных мероприятий и, в случае принятия Окончательного инвестиционного решения, курировать реализацию Проекта. Реализация проекта по-прежнему зависит от результатов дальнейшей оценки, получения разрешений надзорных органов и заключения окончательных соглашений.

«Это совместное предприятие отражает дисциплинированный подход компании Brookfield к крупномасштабным инфраструктурным инвестициям и ориентацию на партнерство с опытными операторами, — поделился Уайатт Хартли (Wyatt Hartley), управляющий партнер Brookfield. — Объединяя наши глобальные возможности по развитию инфраструктуры с опытом реализации проектов в области атомной энергетики, мы считаем, что эта платформа способна ускорить возрождение американской атомной энергетики, опираясь на динамику развития партнерства Westinghouse с правительством США».

«Наша команда сформировалась на площадке АЭС Vogtle и в ходе реализации нескольких самых сложных энергетических проектов в мире, — заявил Джо Клеча (Joe Klecha), руководитель ядерно-энергетического сектора The Nuclear Company. — Мы знаем, что необходимо для реализации проектов в области атомной энергетики. До сих пор не хватало модели, которая объединила бы людей, возможности и капитал, чтобы реализовывать такие проекты быстро и масштабно. Именно такую модель создает это партнерство».

О компании Brookfield

Brookfield — одна из ведущих глобальных инвестиционных компаний с активами на управлении на сумму более 1 трлн долларов, которая владеет и управляет реальными активами и предприятиями, предоставляющими жизненно важные услуги, составляющие основу мировой экономики. Компания, действуя от имени институциональных и частных инвесторов со всего мира, осуществляет инвестиции в инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и энергетический переход, частный акционерный капитал, недвижимость и кредитование — ключевые секторы, обеспечивающие экономический рост и повышение производительности.

Имея более чем вековую историю и работая более чем в 30 странах, компания инвестирует долгосрочный, «терпеливый» капитал в строительство базовых активов и предприятий, которые станут основой для более взаимосвязанного, устойчивого и экологичного будущего, стремясь обеспечить долгосрочное благосостояние для своих клиентов и создавая при этом высокую доходность с учетом риска для своих акционеров. Brookfield Corporation (тикер: BN) и Brookfield Asset Management (тикер: BAM) — ведущий глобальный управляющий альтернативными активами со штаб-квартирой в Нью-Йорке — котируются на биржах NYSE и TSX.

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте www.brookfield.com.

О компании The Nuclear Company

The Nuclear Company является пионером модернизации строительства атомных объектов благодаря подходу «спроектировать один раз — строить многократно», опирающемуся на собственную платформу Nuclear Operating System (NOS) — систему на базе искусственного интеллекта, которая переводит сооружение реакторов всех типов в регулируемый, предсказуемый процесс, управляемый данными. Компания основана ветеранами ядерной энергетики и инфраструктурных энергопроектов, включая команду, которая ввела в эксплуатацию энергоблоки №3 и №4 АЭС Vogtle. TNC реализует проекты в области атомной энергетики и обслуживает действующие объекты, способствуя долгосрочной энергетической безопасности США.

