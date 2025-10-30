Une percée dans la mesure de la couleur est bientôt là : Agera L2 de HunterLab

RESTON, Virginie, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Une percée dans la mesure des couleurs se profile à l'horizon. En novembre, HunterLab présentera Agera L2, la nouvelle génération d'innovations spectrophotométriques qui redéfinira une fois de plus la façon dont le monde mesure et perçoit la couleur.

Agera L2 représente une avancée majeure dans la mission continue de HunterLab consistant à aligner la mesure instrumentale de la couleur sur la façon dont l'œil humain perçoit la couleur. Conçue pour être précise, rapide et facile à utiliser, cette solution introduit des technologies qui éliminent l'écart subsistant entre les valeurs de couleur calculées et l'évaluation visuelle.

Le système est basé sur un éclairage diurne D65, une source de lumière entièrement réalisée qui reflète la lumière naturelle du jour. Cette avancée permet aux utilisateurs de mesurer la couleur telle qu'elle apparaît à la lumière du jour ; la précision du laboratoire et la perception du monde réel s'alignent désormais au sein d'un seul et même instrument. Associée à UltraDark performance, Agera L2 offre une précision exceptionnelle pour les matériaux les plus sombres et les plus absorbants. Le système est également doté du logiciel de contrôle de la qualité intégré le plus puissant jamais proposé dans un instrument couleur, capable de fournir des informations immédiates et exploitables sur le lieu de la mesure.

Depuis des décennies, les industries du monde entier font confiance à HunterLab pour rendre la science complexe de la couleur simple, précise et fiable. Agera L2 perpétue cet héritage tout en introduisant une nouvelle dimension d'intelligence technologique. Chez HunterLab, IA signifie Intelligence d'application - la compréhension approfondie de la manière dont les innovations en matière de mesure peuvent être appliquées aux défis réels de la fabrication et du contrôle de la qualité.

Avec Agera L2, HunterLab renforce son leadership dans la communauté mondiale de la couleur. L'instrument est conçu non seulement pour améliorer la performance des mesures, mais aussi pour améliorer la façon dont les clients recueillent, quantifient et interprètent les données sur les couleurs. Qu'il s'agisse d'aliments et de boissons, de plastiques, de produits pharmaceutiques ou de matériaux sophistiqués, les utilisateurs peuvent compter sur la cohérence, la confiance et des données qui reflètent directement la façon dont la couleur est perçue à la lumière du jour.

Agera L2 sera officiellement lancée en novembre 2025. Des détails supplémentaires, des spécifications et des données de performance seront communiqués lors du lancement. Restez à l'écoute pour découvrir la prochaine évolution de la mesure précise de la couleur - l'avenir de la quantification de la couleur telle que l'œil la perçoit.

À propos de HunterLab

Fondé en 1952, HunterLab est un leader mondial dans la mesure de la couleur et de l'apparence solutions pour les industries y compris l'alimentation et les boissons, les plastiques, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques. Avec des instruments reconnus dans plus de 75 pays, HunterLab continue à faire progresser la science de la couleur grâce à l'innovation, la précision et le partenariat avec les clients.

