Se avecina un gran avance en la medición del color: el HunterLab Agera L2

RESTON, Va., 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Se avecina un gran avance en la medición del color. Este noviembre, HunterLab presentará el Agera L2, la nueva generación de innovación espectrofotométrica que redefinirá una vez más la forma en que el mundo mide y percibe el color.

El Agera L2 representa un avance significativo en la misión de HunterLab de alinear la medición instrumental del color con la percepción visual humana. Diseñado para ofrecer precisión, velocidad y facilidad de uso, incorpora tecnologías que eliminan la brecha existente entre los valores de color calculados y la evaluación visual.

Su núcleo es la iluminación True D65 de luz diurna, una fuente de luz totalmente optimizada que reproduce fielmente la luz natural. Este avance permite medir el color tal como se percibe bajo condiciones de luz diurna real; la precisión de laboratorio y la percepción del mundo real se combinan en un único instrumento. Gracias a su rendimiento UltraDark, el Agera L2 ofrece una precisión excepcional incluso para los materiales más oscuros y con mayor absorción de luz. El sistema también incluye el software de control de calidad integrado más potente jamás ofrecido en un instrumento de color, proporcionando información práctica e inmediata en el momento de la medición.

Durante décadas, industrias de todo el mundo han confiado en HunterLab para simplificar, optimizar y garantizar la fiabilidad de la compleja ciencia del color. El Agera L2 continúa este legado e introduce una nueva dimensión de inteligencia tecnológica. En HunterLab, IA significa Inteligencia Aplicada: el profundo conocimiento de cómo la innovación en la medición puede aplicarse a los desafíos reales de la fabricación y el control de calidad.

Con el Agera L2, HunterLab refuerza su liderazgo en la comunidad global del color. Este instrumento está diseñado no solo para mejorar el rendimiento de las mediciones, sino también para optimizar la forma en que los clientes capturan, cuantifican e interpretan los datos de color. Ya sea en la industria alimentaria, de bebidas, de plásticos, farmacéutica o de materiales avanzados, los usuarios pueden esperar consistencia, confianza y datos que reflejen directamente cómo se percibe el color bajo luz natural.

El Agera L2 se presentará oficialmente en noviembre de 2025. Se publicarán detalles adicionales, especificaciones y datos de rendimiento tras su lanzamiento. Manténgase al tanto de la próxima evolución en la medición precisa del color: el futuro de la cuantificación del color tal como lo percibe el ojo humano.

Acerca de HunterLab

Fundada en 1952, HunterLab es líder mundial en soluciones de medición de color y apariencia para industrias como la alimentaria, bebidas, plásticos, química y farmacéutica. Con instrumentos utilizados en más de 75 países, HunterLab continúa impulsando la ciencia del color mediante la innovación, la precisión y la colaboración con sus clientes.

