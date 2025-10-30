Приближается прорыв в измерении цвета: HunterLab Agera L2

РЕСТОН, штат Вирджиния, 30 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Прорыв в измерении цвета уже на горизонте. В ноябре этого года HunterLab представит Agera L2, следующее поколение спектрофотометрических инноваций, которое еще раз изменит то, как мир измеряет и воспринимает цвет.

Agera L2 представляет собой значительный прогресс в постоянной миссии HunterLab по выравниванию инструментального измерения цвета с тем, как человеческий глаз воспринимает цвет. Разработанная для точности, скорости и удобства использования, система представляет технологии, которые устраняют оставшийся разрыв между вычисленными значениями цвета и визуальной оценкой.

В ее основе лежит дневное освещение True D65, полностью реализованный источник света, который отражает естественный дневной свет. Это усовершенствование позволяет пользователям измерять цвет так, как он выглядит в условиях истинного дневного света; лабораторная точность и восприятие в реальном мире теперь выравниваются в рамках одного прибора. В сочетании с характеристиками UltraDark система Agera L2 обеспечивает исключительную точность для самых темных и поглощающих свет материалов. Система также оснащена самым мощным встроенным программным обеспечением для контроля качества, когда-либо предлагавшимся в приборе для цвета, предоставляющим немедленные, действенные данные в точке измерения.

На протяжении десятилетий отрасли по всему миру полагались на HunterLab, чтобы сделать сложную науку о цвете простой, точной и надежной. Agera L2 продолжает это наследие, представляя новое измерение технологического интеллекта. В HunterLab AI означает Application Intelligence (прикладной интеллект) — глубокое понимание того, как инновации в области измерений могут быть применены к реальным проблемам производства и контроля качества.

Благодаря Agera L2 компания HunterLab укрепляет свое лидерство в мировом цветовом сообществе. Инструмент разработан не только для повышения эффективности измерений, но и для улучшения того, как клиенты фиксируют, количественно оценивают и интерпретируют данные о цвете. Будь то продукты питания и напитки, пластмассы, фармацевтические препараты или передовые материалы, пользователи могут рассчитывать на согласованность, уверенность и данные, которые непосредственно отражают то, как цвет воспринимается в условиях дневного света.

Agera L2 официально дебютирует в ноябре 2025 года. Дополнительные сведения, спецификации и данные о производительности будут опубликованы после выпуска. Оставайтесь с нами для следующей эволюции в точном измерении цвета — будущего количественной оценки цвета так, как его видит глаз.

О HunterLab

Компания HunterLab, основанная в 1952 году, является мировым лидером в области решений для измерения цвета и внешнего вида для таких отраслей, как производство продуктов питания и напитков, пластмасс, химикатов и фармацевтических препаратов. Используя инструменты, которым доверяют в более чем 75 странах, HunterLab продолжает продвигать науку о цвете благодаря инновациям, точности и партнерству с клиентами.

